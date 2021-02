Illustrare i classici: l’operazione Neri Pozza per riscoprire Remarque e Fitzgerald

Nella collana “Spleen” di Neri Pozza trovano spazio le nuove edizioni illustrate di “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di Erich Maria Remarque e “Il grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald, in cui si osservano decomporsi pagina dopo pagina alcuni grandi miti del secolo scorso – Immagini e particolari

Per Neri Pozza, nella collana Spleen, tornano in una nuova traduzione e in edizione illustrata due classici della letteratura del ‘900: Niente di nuovo sul fronte occidentale, romanzo storico pubblicato nel 1929 dal tedesco Erich Maria Remarque, e Il grande Gatsby dell’autore statunitense Francis Scott Fitzgerald, i cui diritti sono scaduti il 1° gennaio 2021.

Nel primo caso, parliamo di libro cruciale sulla carneficina della prima guerra mondiale, la cui resa italiana è stata affidata a Stefano Jacini.

Le illustrazioni, invece, sono opera di Marco Cazzato, torinese classe 1975 che tra gli altri ha collaborato con La Stampa, Einaudi e Il Sole 24 Ore, capace tramite le immagini di evocare la paura e l’inquietudine che trapela dalle parole di Remarque, stimolando in chi osserva una profonda capacità emotiva ed evocativa. Grazie a questa operazione è ora possibile visualizzare il romanzo anche con lo sguardo, immergendosi in maniera totale nelle atmosfere che suggerisce.

Il Grande Gatsby, invece, scritto dall’autore di Belli e dannati e di Tenera è la notte, parla di amore, di ambizione e di successo, e allo stesso tempo racconta la disillusione, la crudeltà e la fine dei sogni giovanili. Dopo i suoi numerosi adattamenti per il cinema, dalla versione del 1974 diretta da Francis Ford Coppola a quella del 2013 con Leonardo di Caprio vincitrice di due Oscar, esce in una traduzione di Alessandro Fabrizi e con le illustrazioni di Sonia Cucculelli, docente presso la Scuola di Fumetto e Illustrazione Pencil ART di Bari dal 2008, che sono in grado di rievocare l’età del jazz, con le sue contraddizioni e la sua tragicità.

Dall’esaltazione della Grande Guerra a quella del sogno americano, quindi, all’interno di questi volumi illustrati si decompongono pagina dopo pagina alcuni grandi miti del secolo scorso, mantenendo tutto il loro sfavillio di facciata ma mostrando anche il ventre molle della loro fragilità.