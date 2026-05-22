Libri: la classifica “di qualità” del 2026: da Francesco Pecoraro a Franco “Bifo” Berardi

Torna l’appuntamento periodico con la “classifica di qualità” (stando alla giuria della rivista “L’Indiscreto”). Ecco le top ten della narrativa, della saggistica, della poesia e del mondo dei fumetti. Tra i protagonisti, autrici e autori come Franco “Bifo” Berardi, Federico Italiano, Francesco Pecoraro e Noemi Viola
Dal nuovo libro di Francesco Pecoraro, La fine del mondo, all’edizione ampliata del saggio Pensare dopo Gaza di Franco “Bifo” Berardi, passando per la raccolta di poesie Godzilla e altre poesie di Federico Italiano e per il fumetto La lunga notte dei rospi di Noemi Viola.
Torna l’appuntamento periodico con la “classifica di qualità” – edizione primavera 2026 – della rivista L’Indisceto, che “tre volte l’anno stila, grazie a un pool di ‘grandi lettori” composto da critici/e, librerie, riviste letterarie, editor, traduttori/trici, giornalisti/e culturali, fumettisti e fumettiste, scrittrici e scrittori, delle classifiche librarie alternative a quelle di vendita, “sulla base di una valutazione qualitativa da parte degli addetti ai lavori”.
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In questo caso, protagonisti sono i libri usciti tra il primo febbraio 2026 e l’8 maggio 2026. Ecco le 4 top ten:
Narrativa
1. Francesco Pecoraro, La fine del mondo, Ponte alle Grazie
2. Alberto Ravasio, Il grande mantenuto, Quodlibet
3. Valentina Maini, Alaska, Bollati Boringhieri
4. Daniele Pasquini, La fine della frontiera, NN
5. Dario Ferrari, L’idiota di famiglia, Sellerio
6. Veronica Raimo, Non scrivere di me, Einaudi
7. Elena Varvello, La vita sempre, Guanda
8. Ermanno Cavazzoni, Storia di un’amicizia, Quodlibet
9. Nicole Trevisan, Malefica, Fandango
10. Giorgio Falco, Di ora in ora, Einaudi
Saggistica
1. Franco “Bifo” Berardi, Pensare dopo Gaza (edizione ampliata), Timeo
2. Carlo Mazza Galanti, K-Hole, Nero
3. Giorgio Zanchini, Lockerbie, Laterza
4. Graziano Graziani, Storia delle rivoluzioni immaginarie, Quodlibet
5. Irene Doda, Onnipotenti: chi sono, cosa vogliono e in che modo i tecnofascisti stanno plasmando il nostro futuro, Fuoriscena
6. Edoardo Lombardi Vallauri, L’italiano in bilico, il Mulino
7. Micol Meghnagi, All’ombra della Shoah, Fandango
8. Anna Foa, Mai più, Laterza – Tomaso Montanari, La continuità del male, Feltrinelli
9. Giuseppe Antonelli, Alfabit, il Mulino
10. Federico Campagna, Altrimondi, Einaudi
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Poesia
- Federico Italiano, Godzilla e altre poesie, Guanda
- Francesca Mannocchi, Crescere, la guerra, Einaudi
- Davide Nota, Demotape, Prufrock
- Valerio Magrelli, Bel passato, Manni
- Fabrizio Lombardo, La linea spezzata, Donzelli
- Marcello Fois, Ogni cosa vede noi, Einaudi – Ivano Ferrari, Transitori e risorti, Crocetti
- Fabio Franzin, Opera operaia, Marcos y Marcos
- Ezio Sinigaglia, Castello addio, Pietre Vive
- Maddalena Bergamin, Eravamo felici per sbaglio, Interlinea
- Diego Bertelli, Results, Prufrock – Lucia Re, È terra bruciata, Valigie Rosse
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Fumetto
- Noemi Viola, La lunga notte dei rospi, Canicola
- Assia Petricelli, Sergio Riccardi, Troppo libera, Tunué
- Andrea Sestante, Yekatit 12, Tunué – Rita Petruccioli, Medea, Bao
- Claudio Stassi, Repubblica, Tunué
- Eugenia Erba, Squame, Eris
- Andrea Laprovitera, Basaglia, il dottore dei matti, Becco Giallo
- Miguel Vila, Deflagrazione, Coconino
- Bruno Olivieri, Petrov, l’uomo che salvò il mondo, Tunué – Giulio D’Antona, Davide Toffolo, Rivoluzione permanente, Feltrinelli
- Nine Antico, Un’ossessione, Coconino – Riccardo Atzeni, Devo andare nello spazio, Bao – Rintaro, La mia vita a 24 fotogrammi al secondo, Bao
- Renato Queirolo, Anna Brandoli, Rebecca, Oblomov – Silvia Vecchini, Sualzo, Del buio non ho paura, Il Castoro
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