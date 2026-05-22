Libri: la classifica “di qualità” del 2026: da Francesco Pecoraro a Franco “Bifo” Berardi

Torna l’appuntamento periodico con la “classifica di qualità” (stando alla giuria della rivista “L’Indiscreto”). Ecco le top ten della narrativa, della saggistica, della poesia e del mondo dei fumetti. Tra i protagonisti, autrici e autori come Franco “Bifo” Berardi, Federico Italiano, Francesco Pecoraro e Noemi Viola