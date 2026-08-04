Il gatto che risolve “delitti impossibili” (e quello che “accende la vita”)

Un giallo estivo, il libro-enigma “Il gatto che risolveva delitti impossibili”, che coinvolge direttamente nelle indagini lettrici e lettori. E “Un gatto ti accende la vita”, commovente romanzo che conferma come gli amati felini sappiano entrare nelle crepe della vita e cambiarne il ritmo (un miagolio alla volta): anche quest’estate in libreria non mancheranno proposte per chi ama i gatti…

Da Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda a Sui gatti di Charles Bukowski, passando per Se i gatti scomparissero dal mondo di Kawamura Genki e successi più recenti come Pausa caffè con gatti di Charlie Jonas e A volte basta un gatto di Saki Murayama: sono numerosissimi i libri che hanno per protagonisti gli amati felini, e negli ultimi anni sembrano essere sempre più in aumento.

Un gatto che risolve misteri…

In particolare, in libreria quest’estate troviamo due nuove uscite “a tema” molto diverse tra loro.

Il gatto che risolveva delitti impossibili (Newton Compton) di Iacopo Cellini è presentato come “un’indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa“. Un giallo estivo che coinvolge direttamente lettrici e lettori.

Si tratta infatti di un libro-enigma (l’autore è uno specialista): chi legge seguirà il gatto Bruno in cerca di indizi, per svelare il mistero di Calaferro, decadente città portuale. E il bello è che ogni scelta cambierà la storia, ogni errore avrà delle conseguenze.

Al centro della trama, la giornalista Noemi Balestri, che scompare misteriosamente proprio nel mezzo di una grossa inchiesta sulla criminalità locale. Le indagini ufficiali sembrano girare a vuoto e Franco, zio di Noemi ed ex poliziotto radiato dalle forze dell’ordine, sprofonda in una spirale di depressione e sensi di colpa. A prendere in mano la situazione è un personaggio inaspettato: Bruno, il gatto tricolore che Franco ha trovato per strada tre anni prima.

Apparentemente indifeso, Bruno è in realtà un gatto speciale, dotato di intelletto umano e di capacità sensitive che lo mettono in contatto con le sue vite precedenti. Il gatto sfrutterà le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell’occhio. Riuscirà a ritrovare la ragazza scomparsa?

…e un gatto che “accende la vita”

Cambiamo decisamente atmosfera e veniamo a Un gatto ti accende la vita, firmato per Rizzoli della scrittrice giapponese Ishida Syou, già autrice di Un gatto per i giorni difficili. Nascosta tra le strade e i vicoli del centro di Kyoto c’è ancora quella clinica speciale, che sembra lasciarsi trovare solo da chi si sente un po’ sperduto.

È la Clinica per l’anima di Nakagyo, dove l’eccentrico dottor Nike e l’impassibile infermiera Chitose accolgono sempre nuovi pazienti che si portano dietro una paura, una stanchezza o un dolore che non riescono più a sciogliere da soli. Qui la cura è unica e straordinaria: a ogni paziente viene prescritto un gatto.

Ed è proprio la sua natura imprevedibile, la sua presenza silenziosa e la sua capacità di scompigliare abitudini e pensieri a dare la spinta necessaria per rimettere in moto una vita.

A varcare stavolta la soglia della clinica saranno Fuko, una giovane contabile paralizzata dall’ansia di parlare in pubblico, che affronta una prova decisiva grazie a Bena, un elegantissimo siamese dalle zampate fulminee; Kotaro, neopapà esausto e disorientato, che ritrova un modo nuovo di stare accanto alla moglie e alla figlia imparando a guardare il mondo con occhi felini; Orie, illustratrice ferita dal confronto con il talento altrui, che riscopre il senso più profondo del suo lavoro grazie alla placida Tangerine, una magnifica ragdoll dal pelo lunghissimo; infine Ao, che trova grazie a Shiro, una vecchia amica a quattro zampe bianca e diffidente, la possibilità di riaprire il cuore e ricominciare. La presenza di un gatto sa dunque entrare nelle crepe della vita e cambiarne il ritmo, un miagolio alla volta…