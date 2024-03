Dalla penna di Felicia Kingsley – l’autrice più letta in Italia nel 2023 – arriva Lo Spezzacuori (Newton Compton Editori), il prequel del bestseller Due cuori in affitto (Newton Compton Editori), romanzo mai uscito dalle classifiche lo scorso anno.

L’autrice dei record, ora anche traduttrice di Una ragazza fuori moda di Louisa May Alcott (che uscirà il 4 aprile sempre per Newton Compton Editori nei classici Vintage), nel nuovo romance racconta la vita di Blake Avery, autore bestseller ribelle e caotico, prima dell’incontro con Summer.

Dopo il suo ultimo successo – Una ragazza d’altri tempi, uscito a settembre dello scorso anno – Kingsley, molto seguita anche su Instagram e TikTok, si addentra dunque nel passato di uno dei suoi protagonisti maschili più amati, per scoprire i burrascosi amori prima di Summer…

LA TRAMA DI LO SPEZZACUORI

Il tenebroso Blake Avery fa impazzire chiunque graviti nella sua orbita: dall’agente all’editor, dagli addetti stampa ai grafici. Così, l’editore, che non ne può più di sentire lamentele sul suo conto, obbliga Blake a seguire una serie di sedute di psicoterapia per gestire i problemi di disciplina.

Una cosa è certa: Blake non pensa di avere alcun tipo di problema e non ha nessuna voglia di farsi esaminare da uno “strizzacervelli”. Ma il dottor Zuckerman la sa lunga e, seduta dopo seduta, senza rendersene conto, Blake si mette a nudo e racconta di sé e delle sue relazioni passate: dal primo bacio alla prima cotta estiva, dalle (dis)avventure con le donne all’incontro con Summer che, lui ancora non lo sa, gli cambierà la vita. Quanti cuori infranti si sarà lasciato alle spalle prima del vero amore?

IL BESTSELLER DUE CUORI IN AFFITTO

Il “nuovo Blake” è protagonista del bestseller Due cuori in affitto, dove viene a conoscenza dell’intrigante Summer… Lei ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed è newyorkese fino al midollo. Lei aspira a diventare sceneggiatrice, ma per ora è solo assistente del direttore di produzione di una serie tv. Lui è uno scrittore da svariati milioni di copie e i suoi bestseller sono sempre in classifica sul «New York Times».

Summer è anche fidanzata con un uomo molto più grande di lei, mentre Blake è un consumato casanova e nel suo letto entrano ed escono pop-star, attrici e modelle. Lei è ordinata, precisa e mattiniera, fa yoga e beve tè verde; lui fa colazione con un Bloody Mary e due Marlboro, vive nel caos e non si sveglia mai prima delle due del pomeriggio.

Summer e Blake non hanno proprio niente in comune, a parte una casa delle vacanze che per un mancato passaggio di informazioni è stata affittata a entrambi. Uno dei due se ne deve andare, ma entrambi hanno ottime ragioni per restare. E le ragioni potrebbero aumentare con il passare dei giorni…

Fotografia header: Felicia Kingsley, credit Yuma Martellanz