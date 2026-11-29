Straziante, onesto e drammaticamente vero: “Cos’altro hai combinato, Gary” è il primo memoir dello scrittore scozzese John Niven. Un libro dedicato alla scomparsa del fratello Gary, che ripercorre la gioventù a Irvine, cittadina a sud-ovest di Glasgow, i litigi, i momenti divertenti, e il momento nel quale quelle due vite, fino ad allora parallele, si sono divise senza più riavvicinarsi. Alla prima prova biografica, Niven non fa sconti a niente e nessuno, ricostruendo gli ultimi momenti del fratello, le colpe dell’ospedale nel quale si trovava e i suoi sensi di colpa…

Nel corso della sua produzione, John Niven ha abituato lettrici e lettori a uno stile ben definito: episodi divertenti, surreali ed esagerati che, con sapienza, sono interrotti da momenti drammatici. O, per dirla come il suo traduttore italiano Marco Rossari (in un post Instagram), “in ogni esilarante libro di Niven c’è un’ombra, a volte malinconica, altre volte tragica“.

Questi due elementi, però, non hanno formato soltanto un equilibrio, ma una vera e propria cifra stilistica. Si pensi alle prime scene, tra dildi e debiti, di Le solite sospette, al tentato suicidio di Maschio bianco etero, e al finale di A volte ritorno (tutti editi da Einaudi Stile Libero).

Questa volta è diverso.

Le battute restano, i commenti taglienti anche, ma al centro c’è il dramma della morte di un fratello, Gary, e i dubbi, le domande e il peso di chi resta. Dopo molti romanzi, John Niven scrive il suo primo memoir, in cui ricordi e ricostruzioni riguardano la vita e il suicidio del fratello minore: Cos’altro hai combinato, Gary (Einaudi, traduzione di Marco Rossari).

La biografia di due fratelli

È la storia di due bambini prima e di due uomini poi, le cui vite sembravano correre sugli stessi binari, finché a un certo punto si sono separate. Gary è diventato sempre più sicuro di sé, senza paura di nulla, ma anche senza un lavoro e un soldo; John ha lasciato il sogno della RAF per quello della musica, preferendo alla provincia scozzese la grande città, Londra.

Anche il racconto dell’autore, classe ’66, segue due linee temporali distinte. La prima è quella più storica e biografica, di ricostruzione dell’infanzia e della giovinezza. Sono capitoli in cui riaffiorano ricordi teneri e divertenti, ma anche i primi episodi preoccupanti, tutti ambientati a Irvine, una cittadina a sud-ovest di Glasgow che restituisce perfettamente l’atmosfera rurale degli anni ’70.

Qui Niven rilegge quegli episodi con il senno di poi: Gary emerge come una figura complessa, segnata dalle discussioni in famiglia e dalle botte del padre, e per lui l’autore si chiede se non avrebbe potuto fare di più. Allo stesso tempo, Gary sembra essere sempre stato Gary, con quel suo modo ribelle e il suo “vaffanculo veloce” che John, invece, non ha mai avuto.

L’indagine e i “se” senza risposta

La seconda linea è inevitabilmente quella del 2010. Comincia con un telefono che squilla di primo mattino e con una notizia che riguarda Gary. Qualche ora prima aveva chiamato i soccorsi a causa della depressione e dei pensieri suicidi, ed era stato portato in ospedale dove, valutato non urgente, viene lasciato ad aspettare in una stanza senza supervisione. Ed è lì che tenta di togliersi la vita, per poi essere trovato dal personale della struttura e indotto in un coma farmacologico dal quale Gary non si risveglia.

In questa parte del memoir Cos’altro hai combinato, Gary la voce di John è quella di un uomo adulto che cerca di capire le motivazioni di quel gesto, come sia potuto accadere proprio in un ospedale, e intanto di tenere insieme la famiglia, tra dolore e perdita. I dubbi sono molti e restano senza risposta: perché non ha chiesto altro denaro? Perché non ha chiamato? Si poteva evitare?

Ciò che colpisce chi legge è la mancanza di risposte, una sospensione che combacia con i sensi di colpa…

È un John adulto che non si risparmia nulla, tra rimpianti e ricostruzioni. Il memoir ripercorre così anche la sua vita a Londra, nell’industria musicale: le prime difficoltà, il successo, tra relazioni, band e molti errori. La musica, comune denominatore di entrambe le narrazioni, risulta centrale e fondamentale per John, che proprio per essa si allontana dalla piccola Irvine mentre il fratello Gary rimane bloccato in provincia con i suoi demoni.

L’ultima telefonata, che pesa su tutto il libro

C’è poi l’ultima telefonata, che pesa su tutto il libro. Dopo un litigio furioso, a causa dei modi di Gary nei confronti della sorella Linda, John gli lascia un messaggio in segreteria: gli chiede di scusarsi e, fino ad allora, di andare a quel paese. Ultime parole che lo scrittore recupera e “confessa”.

E infine c’è la madre, Jeanette, la figura per la quale si prova più dolore durante la lettura, che al capezzale del figlio continua a domandarsi perché sia accaduto quello che è accaduto e dove abbia sbagliato con lui, in un drammatico confronto con gli altri due figli.

Non sorprende, a posteriori, che proprio Niven durante la presentazione di Padri nostri a Milano (il 9 maggio scorso), anticipando i temi del memoir, avesse rivelato che questo è l’unico libro che non verrà mai letto da sua madre: una ferita troppo dolorosa, forse impossibile da rimarginare.

Fotografia header: John Niven, nella foto di Gordon Terris