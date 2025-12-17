I migliori libri in traduzione del 2025? Da Ocean Vuong a Pankaj Mishra…

Ai primi posti Ocean Vuong (in foto) nella narrativa, Pankaj Mishra nella saggistica, Jorie Graham nella poesia, Tessa Hulls per i fumetti: ecco le top ten dei migliori libri in traduzione del 2025 stando all’ultima “classifica di qualità” della rivista L’Indisceto, con 650 critici, scrittori, scrittrici e addetti ai lavori in giuria

Quali sono i migliori libri in traduzione del 2025?

Appuntamento di fine anno con la “classifica di qualità della rivista L’Indisceto, che durante l’anno stila delle classifiche librarie alternative a quelle di vendita, sulla base di “una valutazione qualitativa da parte degli addetti ai lavori”. In particolare, a votare sono critici, scrittrici, scrittori, ma “anche riviste letterarie, librerie, giornaliste/i culturali, editor, traduttori e traduttrici e altri operatori/trici del settore, per un totale di oltre 650 giurati”.

La nuova classifica si riferisce alle opere in traduzione uscite nel corso del 2025. Qui di seguito le quattro top ten (sul sito della rivista l’elenco completo dei libri votati).

Narrativa

Saggistica

Pankaj Mishra, Il mondo dopo Gaza, Guanda (Tiziana Lo Porto) Omar El Akkad, Un giorno tutti diranno di essere stati contro, Gramma Feltrinelli (Gioia Guerzoni) Ilan Pappé, La fine di Israele, Fazi (Nazzareno Mataldi) Jean-Pierre Filiu, Niente mi aveva preparato: un reportage da Gaza, Altrecose (Silvia Manzio) Sophie K. Rosa, Intimità radicale, effequ (Rachele Cinerari, Luca Pinelli) Heriberto Yépez, L’impero della neomemoria, Timeo (Daniel Di Schüler) Didier Eribon, La società come verdetto, L’orma (Annalisa Romani) Lucy Jones, Matrescenza, Laterza (Alessandra Castellazzi) Andy Mitchell, Dieci trip, Einaudi (Chiara Veltri) Fritjof Capra, Il Tao della fisica (edizione ampliata), Aboca (Tullio Cannillo)

Poesia

Jorie Graham, 2040, Crocetti (Antonella Francini) Aa.Vv., Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza, Fazi (Nabil Bey Salameh, Ginevra Bompiani, Enrico Terrinoni) Anne Carson, La Norma sbagliata, Utopia (Patrizio Ceccagnoli) Nikola Madzirov, Ciò che abbiamo detto ci perseguiterà, Crocetti (Piero Salabè) Ana Blandiana, Raccolto d’angeli, Bompiani (Mauro Barindi) Reiner Kunze, Chi è per la rosa è contro l’ordine, Interno Poesia (Anna Maria Curci, Paola Del Zoppo, Sara Paolini, Elena Vitali) Hope Mirrlees, Parigi, Interno Poesia (Nicoletta Asciuto) Ben Lerner, Le luci, Sellerio (Martina Testa) – Joséphine Bacon, Innue, Interno Poesia (Francesca Maffioli) Louise Glück, Vita nova, il Saggiatore (Massimo Bacigalupo) – Olvido García Valdés, Confida nella grazia, Donzelli (Matteo Lefèvre) W.G. Sebald, Sulla terra e sull’acqua, Adelphi (Ada Vigliani), Anne Carson, Come l’acqua, Crocetti (Patrizio Ceccagnoli)

Fumetto

Tessa Hulls, Ombre di famiglia – Feeding Ghosts, Tunué (Martina Fermato) Suehiro Maruo, Underground, Coconino (Giacomo Calorio) Nicole Claveloux, La mano verde, Eris (Boris Battaglia) David B., Signor Civetta, Sigaretten (Ilaria Conni) Lee Lai, Cannon, Coconino (Alice Amico) Jérémie Moreau, Il discorso della pantera, Tunué (Stefano Andrea Cresti) Štepánka Jislová, Stretta al cuore, Eris (Progetto Proc) Shigesato Itoi, Teruhiko Yumura, Penguin Gohan, In your face (Lorenzo Di Giuseppe) Jagoda Czarnowska, Pink Mountain, Hollow (testo originale inglese) Daisuke Igarashi, Designs, Coconino (Manuela Capriati) – Jun Hayami, Solo un uomo, In your face (Giovanni Stigliano Messuti) – Peter Kuper, Insectopolis, Tunué (Omar Martini)

