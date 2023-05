Premio Mondello 2023: vincono Ada d’Adamo, Valeria Parrella e Francesco Pecoraro (e Giuseppe Patota per la critica)

Sono stati proclamati i vincitori della quarantanovesima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello (nato nel 1975 per volontà di un gruppo di intellettuali palermitani): sono Ada D’Adamo con Come d’aria (Elliot – autrice venuta a mancare lo scorso 31 marzo), Valeria Parrella con La fortuna (Feltrinelli), Francesco Pecoraro con Solo vera è l’estate (Ponte alle Grazie) per la sezione Opera Italiana; Giuseppe Patota con Lezioni di italiano. Conoscere e usare bene la nostra lingua (Il Mulino), per la sezione Opera Critica.

I vincitori sono stati scelti da un Comitato di Selezione composto dagli scrittori Cristina Cassar Scalia, Giordano Meacci e Matteo Moca con la partecipazione del Presidente della giuria Professor Giovanni Puglisi.

I tre romanzi vincitori del Premio Opera Italiana, saranno sottoposti al voto di centoventi lettori “forti”, indicati da ventiquattro librerie di tutta Italia. Le loro preferenze saranno espresse tramite votazione online e decreteranno il vincitore del Premio SuperMondello.

In parallelo, una giuria che quest’anno coinvolge quasi trecento studenti di scuole secondarie di secondo grado della Sicilia così come della Sardegna, Puglia, Campania e Calabria grazie al contributo di Fondazione con il Sud e delle Fondazioni aderenti alla Consulta delle Fondazioni del Sud, individuerà il vincitore del Premio Mondello Giovani. Gli studenti leggeranno i tre romanzi in gara e voteranno il loro preferito, motivando la scelta con un giudizio critico. Ai migliori tre giudizi scritti dagli studenti, il Comitato di Selezione assegnerà il Premio alla Migliore Motivazione.

Tutti i riconoscimenti saranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione che si svolgerà a Palermo mercoledì 15 novembre 2023.