Libri per capire, per evadere, per amare e persino per difendersi dalle bombe

Esordi straordinari e scrittori già letti da un largo pubblico che si avventurano in nuovi territori. Non mancano le sorprese e i consigli di lettura nel nuovo numero della rivista “Il Libraio” – Scarica gratuitamente il pdf e l’epub

«Viviamo in tempi interessanti» come dice una maledizione cinese, ma per fortuna sono tantissimi i libri già pubblicati che ci aiutano. Tra le novità senz’altro La scommessa di Putin, scritto dall’autorevole Sergio Romano e molte altre riportate in fondo a questo numero. In Dialogo con il mondo papa Francesco ci accompagna tra gli inquietanti interrogativi del nostro tempo. In Una vita vale tutto diversi scrittori si sono riuniti per raccontare il dramma dei profughi che dall’Africa cercano di raggiungere le nostre terre, rischiando la vita pur di sottrarsi alla fame e alla paura. Non c’è bisogno di inventare Squid Game, è quel che accade ogni giorno nel Mediterraneo.

La narrativa ci aiuta in mille modi. A evadere e a comprenderci. Troveremo qui sorprese, esordi straordinari e scrittori già letti da un largo pubblico che si avventurano in nuovi territori. Oltreoceano i lettori hanno consacrato il successo di due grandi esordi. Il palazzo di carta di Miranda Cowley Heller, il romanzo che ha folgorato la critica e il pubblico americano e che si domanda quale sia l’amore da seguire, tra quello passionale e travolgente e quello che costruisce il nostro habitat con dedizione, pazienza e intelligenza. Zucchero bruciato, romanzo premiatissimo di Avni Doshi, è la storia di una donna ribelle che sceglie l’istinto, la passione e si ritrova in tarda età a dover dipendere da una figlia che la ama immeritatamente. Ed è proprio questo a dare conto della forza dell’amore.

Maestra di risvolti famigliari è Anne Tyler, premio Pulitzer, in copertina, scrittrice di lunga carriera. La narratrice della tranquilla provincia americana che ne svela i drammi nascosti attraverso straordinari personaggi femminili e che in Italia ha venduto quasi un milione di copie. In La treccia alla francese i legami famigliari ci condizionano anche quando non vogliamo, come i capelli intrecciati che una volta sciolti mantengono il ricordo delle pieghe nelle quali erano costretti. Bello affezionarsi a un’autrice con così tante storie già pubblicate. In La violinista di Hitler Yoann Iacono racconta la straordinaria la storia di Nejiko, le cui dita si rifiutano di suonare lo Stradivari che Goebbels le regala perché apparteneva a un musicista ebreo.

A volte l’amore tra due persone si vede e si tocca. Come quello di Nicola Gardini per Nicolas, scomparso dopo una lunga malattia. Un amore quotidianamente abitato dall’idea della fine, assaporando ogni minuto come se contenesse il mondo. Ricordo quando morì Tiziano Terzani, lasciandoci con un sorriso. Aveva chiamato a sé il figlio per tramandargli il senso della vita. Ora Folco in Fine/Inizio ha riorganizzato quel materiale, preso dall’urgenza di farlo conoscere ai più giovani.

Due esordi italiani rinnovano il panorama del thriller e del giallo. Marco De Franchi, con importanti esperienze nella Polizia di Stato e una vera passione per la scrittura, partendo dalla Maremma ci guida alla ricerca dei colpevoli di omicidi mossi da fantasie estreme e per questo difficili da accettare per Valentina Medici, affascinante commissario. Gian Andrea Cerone nelle Notti senza sonno ci racconta il lato oscuro di Milano attraverso una delicata indagine che si svolge agli albori della pandemia, facendo intravedere le complessità della sala macchine di una città simbolo.

Rosella Postorino ed Enrico Galiano si affidano alla Salani per parlare ai giovani. Lei per aiutarli a trovare la loro vita con un saggio e lui con un romanzo per capire l’importanza delle parole che a volte sono sostanza.

Non delude l’appuntamento con i suoi lettori Newton Compton, che si presenta alle soglie dell’estate con un tris d’assi: Strukul, Marsons e Premoli assieme al successo internazionale di Elena Armas.

Naturalmente c’è molto altro che vi aspetta, cercate bene tra queste pagine per scegliere con chi passare il vostro tempo nel migliore dei modi.