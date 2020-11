I nuovi romanzi di tre scrittrici molto amate

Le scrittrici sono indubbiamente protagoniste nella narrativa contemporanea, anche se spesso ancora poco considerate dai premi letterari principali.

Lettrici e lettori ne sono consapevoli, e anche in quest’autunno nelle classifiche dei bestseller non mancano grandi opere narrative firmate da autrici italiane e internazionali.

Ne abbiamo scelte tre firmate da grandi narratrici del nostro tempo, con all’attivo diversi romanzi, e che, ancora una volta, non hanno deluso le attese di pubblico e critica.

Autrice: Clara Sánchez, tra le scrittrici spagnole contemporee più note in Italia, autrice di bestseller come Il profumo delle foglie di limone e Le cose che sai di me, per citarne due.

Editore: Garzanti

Genere: Romanzo contemporaneo

Pagine: 304. Un’immersione profonda in una storia che non lascerà indifferenti.

Consigliato a… Chi è in cerca di una narrazione dedicata all’indipendenza delle donne. E a chi, anche attraverso la trama dei libri, sa lasciarsi trasportare dal tempo e dal movimento della vita.

Trama: Vivere l’esistenza di un’altra persona per un giorno, e farlo per davvero. Nel suo nuovo libro la scrittrice iberica mette a confronto Sonia e Karen, due donne contrapposte unite da un bisogno di libertà, e ci parla della loro volontà di cambiare…

Cosa ci è piaciuto di più: Come ha scritto nella sua recensione per ilLibraio.it Francesca Cingoli, “non basta scambiarsi i vestiti, inscenare fughe, immaginarsi amori che non esistono: tutti vogliono qualcosa di diverso nel romanzo di Clara Sánchez”. Nel suo nuovo libro a colpire è la capacità dell’autrice di mettere a confronto “mondi di donne contrapposti ma non così lontani, uniti da un bisogno profondo di qui e ora, un abbandono al corso delle cose dove tutto è inutile, se non vivere, senza passato e senza futuro”.

Il falco

Autrice: Sveva Casati Modignani, prolifica e amatissima autrice italiana (se volete saperne di più su di lei, vi suggeriamo quest’intervista, in cui ricorda i suoi primi passi nella scrittura, in veste di giornalista…).

Editore: Sperling & Kupfer

Genere: I romanzi di Sveva Casati Modignani hanno fatto la storia, diventando quasi un genere a sé stante. Qualche elemento per riconoscerli? Amore, sentimenti, grandi personaggi femminili e trame sorprendenti.

Pagine: 497 (ma, come sempre, i capitoli scorrono che è una bellezza).

Consigliato a… chi ama i colpi di scena, a chi cerca una storia d’amore in cui certo non mancano ascese e cadute

Trama: nato povero, Rocco Di Falco è diventato un imprenditore ricchissimo, conosciuto in tutto il mondo. Un uomo arrivato che, però, ha un rimpianto: Giulietta, la donna che ha amato in gioventù, e che ha tradito (ma non ha più dimenticato)…

Cosa ci è piaciuto di più: Sveva Casati Modignani è una garanzia. Non a caso il popolo del libro le resta fedele, e anche Il Falco, il suo 34esimo romanzo, è entrato subito in top ten. La scrittrice milanese, che usa uno pseudonimo, sa come presentare i suoi personaggi. E così Rocco viene descritto come “un uomo che ha dei sogni, come non ce ne sono più”, mentre Giulietta è “simpatica, malandrina, fuma e scopa di nascosto, e dice che va dalle suore”. Come resistere a questa coppia che si ritrova a distanza di anni?

Autrice: Donatella Di Pietrantonio, già autrice di uno dei romanzi più amati degli ultimi anni, L’Arminuta, che presto diventerà un film…

Editore: Einaudi

Genere: Romanzo contemporaneo

Pagine: 168. Capitoli brevi, rapidi, che lasciano il segno. Una lettura forte e dolorosa, che per la scorrevolezza della scrittura potrebbe durare meno di quattro ore, ma che ha un’intensità così elevata da scuotere per giorni.

Consigliato a… chi ha amato L’Arminuta e a chi ha voglia di ritrovare Adriana e sua sorella, protagoniste del libro che nel 2017 si è aggiudicato il premio Campiello. E, più in generale, a chi vuole scoprire una voce unica della letteratura italiana di oggi.

Trama: In questo seguito tornano l’Abruzzo, terra che l’autrice conosce bene, e le due sorelle (“figlie di nessuna madre”) al centro della trama. È trascorso tanto tempo dalla loro infanzia di bambine non facili ma sempre complici. Ora Adriana ha un figlio, e l’Arminuta si è sposata…

Cosa ci è piaciuto di più: La carica emotiva che pervade le pagine, e la prosa scarna ed elegante di un romanzo in cui, ancora una volta, la rappresentazione delle figure femminili è centrale.

(articolo in collaborazione con Upday)