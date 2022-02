“Un libro tante scuole”: la lettura condivisa del romanzo di Elsa Morante “L’isola di Arturo”

Riparte “Un libro tante scuole”, il progetto nazionale di lettura condivisa che riunisce attorno a un grande classico studentesse e studenti da tutta Italia: in più di 6000 riceveranno gratuitamente “L’isola di Arturo” di Elsa Morante – I particolari e le iniziative in programma, tra podcast ed eventi dal vivo (compreso l’appuntamento finale di maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino)

Riparte Un libro tante scuole, il progetto nazionale di lettura condivisa che riunisce attorno a un grande classico studentesse e studenti da tutta Italia, “per favorire nelle classi un confronto sulla comprensione di sé, del mondo e del nostro tempo, stimolando la riflessione grazie anche a contributi testuali e audio originali di autrici e autori contemporanei”.

Un libro tante scuole – come spiega la presentazione – è promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e ha come main partner Intesa Sanpaolo e il sostegno dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, con la partecipazione di Chora Media.

Dopo il successo della prima edizione nel 2021, dedicata a La Peste di Albert Camus, la seconda edizione di Un libro tante scuole vedrà dunque arrivare a marzo sui banchi di scuola, con la collaborazione della casa editrice Einaudi, L’isola di Arturo di Elsa Morante, vincitore del Premio Strega nel 1957, tra i romanzi più importanti del secondo Novecento.

L’isola di Arturo raggiungerà più di 6000 studentesse e studenti in Italia, che riceveranno il libro gratuitamente. Il volume entra così a fare parte della “Biblioteca del Salone” che, nel corso degli anni, si arricchirà di voci che hanno saputo diventare universali e parlare alle lettrici e lettori di ogni tempo. La scelta de L’isola di Arturo vuole essere anche un modo per celebrare Procida Capitale Italiana della Cultura nel 2022.

La copertina e l’impostazione grafica, anche per questa seconda edizione di Un libro tante scuole, sono state affidate all’art director Riccardo Falcinelli.

Autrici e autori accompagneranno studentesse e studenti, ma anche il pubblico adulto, alla lettura de L’isola di Arturo, grazie a lezioni e interventi audio del podcast in sei puntate Il Salone presenta Elsa Morante, realizzato in collaborazione con Chora Media, scaricabile su SalTo+ e sulle principali piattaforme di streaming gratuite a partire da marzo.

Interverranno: la giornalista e scrittrice Angela Bubba, la vincitrice Premio Campiello 2021 Giulia Caminito con Giuliana Zagra, responsabile dell’Archivio Elsa Morante alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la scrittrice Antonella Lattanzi, lo psicoanalista attento alla poesia e alla letteratura Vittorio Lingiardi, la scrittrice Valeria Parrella che con Almarina è stata finalista al Premio Strega 2020 (e che oltre al podcast terrà anche una video lezione registrata), il filosofo e storico della biologia Telmo Pievani.

Autrici e autori incontreranno dal vivo studentesse e studenti delle scuole nelle diverse sedi delle Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Vicenza e Torino.

Per rendere visibile il lavoro delle classi sul romanzo e permettere lo scambio e la condivisione, studenti e docenti pubblicheranno scritti e recensioni sul Bookblog del Salone, lo spazio di racconto condiviso che il Salone mette a disposizione dei ragazzi e delle scuole, nell’apposita area dedicata al progetto, dove sono già presenti i tanti contributi su La peste di Albert Camus.

Il momento conclusivo del percorso di lettura de L’isola di Arturo sarà a maggio al Salone del Libro.

Per aderire a Un libro tante scuole, le scuole devono candidarsi sulla piattaforma SalTo+.