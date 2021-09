“L’origine del virus”: in un libro la denuncia di due ricercatori internazionali sulla pandemia da Covid-19

I ricercatori Steven Quay e Angus Dalgleish, coordinati da Paolo Barnard, nel saggio “L’origine del virus” indagano i motivi per i quali la comunità internazionale non sarebbe stata messa subito a conoscenza dell’aggressività anomala e patogena del coronavirus, riportando i risultati della loro ricerca sulle tecniche di manipolazione genetica del virus in laboratorio

Nel libro L’origine del virus (Chiaralettere), due importanti ricercatori internazionali si propongono di svelare i segreti biologici del coronavirus, causa del Covid-19, che, come viene spiegato nel volume, erano già noti ai virologi di Wuhan e ai loro amministratori politici nei primi giorni del contagio in Cina. Anche in Occidente qualcuno avrebbe saputo, dichiara uno degli autori, Steven Quay.

Diverse considerazioni sul virus sarebbero state coperte inizialmente da un muro di reticenza e da conflitti d’interesse, complici alcuni settori pubblici americani e parte dei media, anche scientifici. “Perché insabbiamenti e depistaggi? Perché l’OMS ha mentito? E perché a causa di ciò milioni di persone sono dovute morire? Senza risposte a domande così drammatiche, la catastrofe della pandemia è destinata a ripetersi”, fa notare l’altro autore del saggio, Angus Dalgleish.

Quay e Dalgleish sono stati coordinati da Paolo Barnard nella ricerca: il nuovo virus avrebbe caratteristiche di aggressività anomale ed estremamente patogene, che sarebbero state ottenute tramite tecniche di manipolazione genetica in laboratorio; per questo farebbe ammalare e uccide in modi così devastanti.

Se queste informazioni fossero venute fuori subito, è la tesi del libro, sarebbero state prese misure ben più drastiche quando ancora i numeri della pandemia erano contenibili e si sarebbero salvate innumerevoli vite umane. Insabbiamenti sostenuti da interessi economici e politici, invece, avrebbero imposto una versione fasulla, che sarebbe andata bene innanzitutto ai cinesi, ma anche agli americani che li avevano finanziati per condurre sperimentazioni genetiche a detta degli autori prive di adeguate misure di sicurezza.