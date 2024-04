Rinascimento psichedelico: un percorso di lettura

Per “rinascimento psichedelico” si intende il processo di riscoperta da parte della comunità medico-scientifica del potenziale terapeutico delle sostanze psichedeliche. In questo percorso di lettura trattiamo numerosi libri che toccano – in maniera diversa e sfaccettata – il tema: dalla narrativa alla saggistica, passando per i manuali e per i graphic novel. Una raccolta di testi per scoprire (o riscoprire) una branca di studio che sta vivendo un vero e proprio illuminismo

Il 19 aprile 2023 sono ricorsi 80 anni dalla scoperta delle proprietà psichedeliche dell’LSD. Si potrebbe affermare giocosamente che la sostanza ha spento 80 metaforiche candeline, ricorrendo alla personificazione con cui il chimico svizzero Albert Hofmann (1906-2008) – “padre putativo” che la sintetizzò per la prima volta il 16 novembre 1938 all’interno dei laboratori Sandoz a Basilea – si rivolgeva ad essa: Il mio bambino difficile.

Proprio questo appellativo dà il nome al breve saggio del 1979 (edito in Italia, nella sua ultima edizione, da Feltrinelli nel 2015 con la traduzione di Roberto Fedeli) in cui lo stesso Hofmann riporta riflessioni e considerazioni su droghe sacre, misticismo e scienza.

Il chimico svizzero nella prefazione all’ultima edizione specifica: “Sebbene l’LSD abbia già compiuto mezzo secolo e l’edizione originale di questo libro sia apparsa nel 1979 […] è dominante tuttora presso l’opinione pubblica un’idea errata circa questo straordinario e fantastico principio attivo psicotropo“. Poi Hofmann accenna brevemente alla travagliata storia della sostanza psichedelica che, dopo i primi 15 anni in cui venne impiegata quasi esclusivamente in psichiatria e nella ricerca biologica, divenne a tutti gli effetti la “droga di culto del movimento hippie“.

Durante gli anni sessanta infatti, soprattutto negli Stati Uniti, l’acido lisergico guadagnò il primato tra le droghe di largo consumo, sovvertendo così la propria originaria concezione di farmaco e medicamento. L’impiego sconsiderato della sostanza causò disordini e gravi danni psichici ai consumatori, provocando il pronto intervento politico che, con una decisione tombale, la mise al bando totale assieme alle sostanze affini. La produzione, il possesso e il consumo di LSD divennero così reati perseguibili (che persistono tuttora in numerosi Paesi).

Il tutto, estendendo il divieto alla ricerca scientifica e all’uso terapeutico, per cui la sostanza – una volta sintetizzata – era stata originariamente pensata.

Un epilogo nefasto quello messo in luce, in una disillusa lettera ai posteri, da Hofmann: il suo bambino difficile, che proseguendo la metafora potremmo identificare come “nemmeno adolescente”, passa da sostanza dal luminoso potenziale terapeutico a droga relegata ai tenebrosi anfratti della storia. Una concezione che in questi ultimi anni sta però mutando…

Rinascimento psichedelico: un percorso di lettura

L’idea legata allo psichedelico si sta infatti ribaltando nuovamente e il mondo della scienza sta puntando i riflettori sull’aspetto medico e curativo di quest’ultimo. Parliamo infatti del “rinascimento psichedelico“, ovvero il processo di riscoperta da parte della comunità medico-scientifica del potenziale terapeutico delle sostanze psichedeliche.

Nel percorso di lettura qui di seguito – che non ha la pretesa di essere esaustivo e i cui titoli non sono elencati in ordine di importanza – vengono presentati numerosi libri che toccano in maniera diversa e sfaccettata il tema psichedelico.

Dalla saggistica alla narrativa, passando per i manuali e per i graphic novel: una raccolta di testi per scoprire (o riscoprire!) una branca di studio che sta vivendo un vero e proprio illuminismo.

LSD – Il mio bambino difficile

Come già accennato precedentemente, LSD – Il mio bambino difficile (Feltrinelli, traduzione di Roberto Fedeli) racchiude le riflessioni del “padre” della sostanza psicotropa Albert Hofmann. In questo libro l’autore offre un quadro completo del “bambino difficile”: dalla sua origine ai suoi effetti, passando per i possibili usi medici. Il tutto, avvertendo sempre dei pericoli che sono associati a un consumo che non tenga conto della natura straordinaria dell’azione di questa sostanza. Per un ulteriore approfondimento è consigliato anche il volume Lo scienziato divino. Le ultime riflessioni del padre dell’LSD edito da Piano B (con la traduzione di Marco Licata), antologia in cui sono raccolte le riflessioni sulle scienze naturali, sulla ricerca della felicità e sul senso della vita di Hofmann.

Come cambiare la tua mente

Come cambiare la tua mente (Adelphi, traduzione di Isabella Blum), libro di Michael Pollan da cui è tratta l’omonima serie tv Netflix, è invece un incrocio fra un diario di viaggio e la cronaca di un lungo esperimento. L’autore classe ’55 incontra in questo testo una serie di uomini e donne straordinari – guru (veri o presunti), scienziati serissimi, medici di frontiera – e poi decide di provare in prima persona che cosa intendessero i profeti dell’LSD per “toccare dio” (alludendo alla “qualità divina” della sostanza, che William James nel suo trattato Le varie forme dell’esperienza religiosa. Uno studio sulla natura umana definisce “qualità noetica”).

Piante che cambiano la mente

La penna di Michael Pollan ha dato vita anche a un’altra indagine sulle sostanze psicotrope: Piante che cambiano la mente (Adelphi, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra). Per tutti noi l’assunzione quotidiana di caffeina coincide nientemeno che con la “condizione normale della coscienza”. Eppure – come raccontato in questo libro – quell’alcaloide naturale è a tutti gli effetti una droga, come rivelato dall’”esperimento di privazione” cui lo stesso Pollan si è sottoposto. E nel cercare di rispondere alla domanda cruciale da cui è partito – che cosa sia esattamente una droga –, il saggista intreccia reportage, memoir e saggio scientifico, spaziando attraverso varie discipline.

La scommessa psichedelica

Spostandoci al contesto italiano, tra i libri a sfondo saggistico che parlano di rinascimento psichedelico è doveroso menzionare La scommessa psichedelica (Quodlibet), a cura dello scrittore e divulgatore Federico di Vita, che tratta il tema anche in formato podcast con Illuminismo Psichedelico. Gli autori di questo libro (Peppe Fiore, Francesca Matteoni, Ilaria Giannini, Agnese Codignola, Marco Cappato, Vanni Santoni, Silvia Dal Dosso e Noel Nicolaus, Edoardo Camurri, Carlo Mazza Galanti, Chiara Baldini, Andrea Betti, Gregorio Magini) si domandano come la psichedelia definisca già oggi la realtà, provando a dire non solo cosa sono queste sostanze ma indagando cosa fanno e cosa potrebbero ancora fare.

Cose spiegate bene. Le droghe, in sostanza

Le droghe, in sostanza è il terzo numero di Cose spiegate bene, libro-rivista del Post realizzata in collaborazione con Iperborea. Gli effetti delle droghe, che sono tante e diverse, variano a seconda delle dosi, delle caratteristiche di chi le assume e delle ragioni per cui lo fa. Per questo parlare delle droghe come se fossero tutte uguali, inserendole tutte in un unico calderone, è fuorviante. Questo volume (con testi di Fabio Cantelli Anibaldi, Agnese Codignola, Carlo Gabardini, Vanni Santoni, Laura Tonini e della redazione del Post), a cura di Ludovica Lugli, con la consulenza di Paolo Nencini e le illustrazioni di Paolo Bacilieri, si propone di chiarire una volta per tutte “di che cosa parliamo quando parliamo di droghe”.

Guida stupefacente – Autoregolazione e riduzione dei rischi da uso di sostanze

Autoregolazione, abuso e dipendenza, policonsumo, interazioni tra sostanze, primo soccorso e il sistema di interventi comunemente chiamato “riduzione del danno”. Questi termini costellano Guida stupefacente – Autoregolazione e riduzione dei rischi da uso di sostanze (Agenzia X) di Tobia D’Onofrio e Massimo Lorenzani, saggio che affronta l’uso delle molecole psicoattive presenti sul mercato, siano esse di origine naturale o sintetica. Ne racconta le storie e i contesti, in un patchwork di citazioni di artisti, studiosi e intellettuali, che accosta i suggerimenti di terapeuti al bagaglio di conoscenze dei più esperti nell’uso.

Mescalina

In Mescalina (UTET, traduzione di Vittorio Ambrosio) lo storico culturale Mike Jay traccia la storia globale della mescalina, unendo botanica, farmacologia, etnografia, letteratura e neuroscienza. In queste pagine intreccia le molte vite della sostanza che sedusse artisti e mistici, come Aleister Crowley, Carlos Castaneda e Antonin Artaud, ma anche intellettuali pensosi come Walter Benjamin e Jean-Paul Sartre. La storia si apre e si chiude con i suoi luoghi d’origine, dove il peyote non è limitato alle proprietà psichedeliche ma accolto nei suoi aspetti diversi e spesso imprevedibili: un’essenza divina dal carattere affascinante e indomabile.

L’ordine nascosto. La vita segreta dei funghi

Dalla mescalina ai “funghi magici” con L’ordine nascosto. La vita segreta dei funghi (Marsilio, traduzione di Anita Taroni e Stefano Travagli) in cui, mescolando capacità narrativa e rigore investigativo, Merlin Sheldrake accompagna lettori e lettrici in un viaggio alla scoperta degli organismi più misteriosi del pianeta. Combinando storia della scienza e nature writing, il biologo guida tra gli sciamani dell’Amazzonia, i cercatori di tartufi in Piemonte e gli esponenti della controcultura e della psichedelica come Timothy Leary.

Pharmako. Dynamis. Piante eccitanti, pozioni e la via venefica

Pharmako/Dynamis (add editore, traduzione di Stefano Travagli e Anita Taroni) chiude la trilogia Pharmako, lo studio enciclopedico di Dale Pendell sulla storia e gli usi delle piante psicoattive e dei relativi sintetici. Questo volume è dedicato alle piante e alle sostanze stimolanti (tra cui caffè, tè, cioccolato, betel, khat, coca e i suoi derivati) ed empatogeni (noce moscata, ecstasy, ghb). Pendell dispensa esperienze personali e descrizioni vivide degli effetti provati ricorrendo a un linguaggio e uno sguardo proprio solo dei poeti. L’intera miscela è cosparsa di citazioni di figure celebri, da María Sabina a Jean Cocteau, da Jean-Paul Sartre a Jaime de Angulo, da Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud a William Blake e W.B. Yeats, creando un infuso letterario inebriante quanto il suo oggetto.

LSD – Da Albert Hofmann a Steve Jobs, da Timothy Leary a Robin Carhart-Harris: storia di una sostanza stupefacente

Tra psicanalisti visionari e contesse inglesi dedite alla trapanazione del cranio, ragni drogati e neuroscienziati che parlano coi delfini, Agnese Codignola in LSD – Da Albert Hofmann a Steve Jobs, da Timothy Leary a Robin Carhart-Harris: storia di una sostanza stupefacente (UTET) districa i molti fili che compongono la stupefacente storia della sostanza psicotropa. Dalle origini fino alla riscoperta degli ultimi anni, in cui l’uso dei microdosaggi (o microdosing) e le scoperte recentissime di David Nutt e Robin Carhart-Harris sulle connessioni neurali attivate dall’LSD stanno riaprendo la strada della sperimentazione ufficiale per il “bambino difficile” di Albert Hofmann.

Il volo magico. Storia generale delle droghe

Fra testi sacri e osservazioni antropologiche, dati scientifici e materiali letterari, Il volo magico. Storia generale delle droghe (Il Saggiatore) è l’indagine di Ugo Leonzio che dà un quadro completo delle sostanze al di là delle facili demonizzazioni e delle altrettanto facili celebrazioni, facendo del “Volo magico” un testo per chiunque voglia sondare i percorsi e sfidare i confini della nostra mente.

Una storia stupefacente. I nazisti, la CIA e la nascita dell’era psichedelica

Una storia stupefacente. I nazisti, la CIA e la nascita dell’era psichedelica (Rizzoli) di Norman Ohler indaga invece il tema psichedelico attraverso il rapporto – talvolta deviato – fra ricerca scientifica e governi. L’autore analizza come la “cultura delle droghe” ha modellato le politiche proibizioniste del XX secolo in materia di sostanze stupefacenti. E lo fa presentandoci un cast ricco di personaggi: da Albert Hofmann agli agenti del Federal Bureau of Narcotics, da Richard Nixon a Elvis Presley, fino ai più celebri ispiratori della controcultura degli anni Sessanta come Aldous Huxley, John Lennon e Timothy Leary.

Natura psichedelica. Piccolo prontuario per psiconauti

In un periodo come quello attuale, dove alla proibizione, al pregiudizio e alla diffusa disinformazione si contrappone una timida apertura di alcune legislazioni statali e un rinnovato interesse del pubblico, Natura psichedelica. Piccolo prontuario per psiconauti (Spazio Interiore) di Giordano Quintavalle si pone l’obiettivo di fornire alcune informazioni e indicazioni di base soprattutto – ma non solo – a coloro che si approcciano a questa tematica per la prima volta.

Storia stupefacente della filosofia

Storia stupefacente della filosofia (Il Saggiatore) di Alessandro Paolucci unisce invece psichedelia e filosofia, raccontando le avventure (e disavventure) lisergiche delle più eccelse menti di tutti i tempi. Che cosa sappiamo davvero dei grandi pensatori della storia? La cultura istituzionale, i ritratti fatti da artisti e biografi ufficiali, i professori a scuola e in università ce li hanno sempre presentati come pedanti uomini dalla lunga barba bianca, impegnati a sondare i meandri dell’Essere tra tomi polverosi e attività noiose. Ma se qualcuno ci dicesse che il mito della caverna di Platone è il prodotto di una visione dovuta a una bevanda allucinogena? In fondo, la via per raggiungere la verità è spesso fatta di deviazioni stravaganti…

Foucault in California. Un viaggio filosofico e lisergico

Foucault in California. Un viaggio filosofico e lisergico di Simeon Wade (Blackie, traduzione di Giorgia Tolfo) presenta invece un altro incontro tra un grande filosofo e la sostanza psichedelica: durante una sera nel deserto della California, con le stelle luccicanti nel cielo, la migliore musica classica, la giusta quantità di LSD. Questo libro è il racconto dell’”esperienza più importante” della vita di Michel Foucault, narrato da chi lo ha guidato lungo una notte che molti pensavano leggenda e invece è stata una rivoluzione personale.

Le porte della percezione-Paradiso e inferno

Passando alle grandi voci della letteratura (presenti e passate), è doveroso menzionare Le porte della percezione-Paradiso e inferno (Mondadori, traduzione di Lidia Sautto) di Aldous Huxley. Nel 1953 lo scrittore britannico sperimentò assieme al sodale Humphry Osmond – psichiatra inglese nato nel 1917 – gli effetti della mescalina. In uno stato di allucinazione, lo scrittore arriva a vedere una nuova essenza delle cose, in un mondo in cui le categorie di spazio e di tempo non predominano più. La natura dell’uomo appare così sotto una luce nuova, che Huxley riferisce invitando il lettore a liberarsi dai condizionamenti culturali per aprirsi alle infinite frontiere della creatività.

L’isola

Il culmine della ricerca e del pensiero di Aldous Huxley in merito alla psichedelia (e ai suoi possibili usi) è l’utopia narrata ne L’isola (Mondadori, traduzione di Bruno Oddera). Naufragato sulle coste inaccessibili dell’immaginaria isola di Pala, un viaggiatore fa conoscenza con una cultura che rasenta la perfezione. Gli abitanti del luogo, infatti, hanno tentato di realizzare un progetto di società ideale, basata sul superamento di ogni complesso, sull’ampliamento della consapevolezza e sulla fusione armonica con la natura. Ma anche questa moderna, solare utopia è destinata a venire travolta dalla barbara violenza della “civiltà” moderna. Nel suo duplice aspetto di romanzo e di saggio, L’isola si presenta come la descrizione di una lucida e stimolante realtà possibile, dove il concetto di terapia psichedelica prende forma in maniera vivida e concreta.

Moksha. Scritti sulla psichedelia e sull’esperienza della visione

L’antologia Moksha. Scritti sulla psichedelia e sull’esperienza della visione (Mondadori, traduzione di Mariagiulia Castagnone) a cura di Michael Horowitz e Cynthia Palmer raccoglie quei testi – profetici e visionari – tratti sia dai romanzi che dai saggi. Le parole di Huxley contengono un invito, ancora oggi attuale, a liberarsi (“moksha”, in sanscrito, significa appunto “liberazione”) dai condizionamenti culturali della civiltà ipertecnologica e ad abbracciare una visione del mondo mistica e trascendentale le cui esperienze e percezioni ottenute “nell’altro mondo” possono aiutarci a vivere meglio “in questo mondo”, aprendo alle possibilità di una creatività infinita.

La Nuova Terra

La Nuova Terra (Guanda) di Sebastiano Mauri – scrittore e regista italo-argentino classe 1972, autore di Goditi il problema (Rizzoli, 2012) e Il giorno più felice della mia vita (Rizzoli, 2015) – è un libro sul viaggio fisico e mentale, finalista al Premio Stesa di Narrativa del 2021. Il viaggio narrato è quello di Leone Amodeo, un autore televisivo che, convinto dalla cugina Nur, arriva nel cuore dell’Amazzonia. Superate resistenze e scetticismo, scivola presto in un mondo fuori dal tempo, de-occidentalizzato, dove gli abitanti del luogo utilizzano una sostanza naturale per curarsi: l’ayahuasca.

La ragazza eterna

La ragazza eterna (Bompiani) è il nuovo romanzo di Andrea Piva – autore e sceneggiatore nato a Salerno nel ’71 – che propone un’indagine romanzata sulla psichedelia. Il libro – presentato da Nicola Lagioia nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2024 – racconta una grande storia d’amore: quello di Boccia e Renata, uno psichiatra e la ex-ragazza che, una volta contratta una malattia senza cura, si apre a un nuovo tipo di terapia, quella psichedelica. Qui la nostra intervista all’autore.

La verità su tutto

Il tema del rinascimento psichedelico si intreccia indissolubilmente – oltre che all’ambito medico – con l’esplorazione della spiritualità. Il misticismo (in tutte le sue forme) è la colonna portante di La verità su tutto (Mondadori) di Vanni Santoni (qui i suoi articoli per ilLibraio.it), autore che da tempo, attraverso le proprie pubblicazioni narrative e divulgative, porta avanti il tema psichedelico. Questo compare – più o meno direttamente – ne La verità su tutto, romanzo che presenta inusuali realtà spirituali (dagli Hare Krishna ai Folletti, dagli Smeragdini ai frati di Zeitzéla) attraverso la storia di Cleopatra Mancini, giovane donna che un giorno si imbatte nel filmato mostra la sua ex ragazza Emma in circostanze inusuali. Cos’è successo a Emma dopo che Cleo l’ha tradita e poi lasciata? Come può essere finita in un video del genere, con aria succube e persa?

Introduzione alla Realtà

Tra le tante domande che ci poniamo nel corso delle nostre vite la prima è: cosa sono le cose che abbiamo intorno? Da dove provengono? Di cosa sono fatte? Qual è il loro scopo? E quale il miglior modo per relazionarcisi? In Introduzione alla Realtà (Timeo, in libreria dal 17 aprile) Edoardo Camurri – autore protagonista della divulgazione in merito alla psichedelia e alla sua trattazione – conduce lettrici e lettori in un viaggio alla scoperta del mondo fatto di domande dalle infinite risposte e di verità che vanno oltre la portata dei nostri sensi. Un libro filosofico e divulgativo, teoretico e confidenziale, colto e accessibile, che ci farà riscoprire gli eventi che insieme compongono le nostre vite quotidiane.

Bicycle Day

In ultimo, un graphic novel che tratta uno degli eventi cardine della storia della psichedelia: Bicycle Day di Brian Blomerth (WoM Edizioni). Il libro presenta il resoconto storico degli eventi del 19 aprile 1943, quando il chimico svizzero Albert Hofmann ingerì una dose sperimentale di un nuovo composto noto come LSD. Da qui si imbarcò nel primo, involontario trip da acido del mondo. Un graphic novel in uno stile technicolor comix, testimonianza dell’espansione della mente e di una delle più grandi scoperte di sempre.