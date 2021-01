È l’ora della “Rinascita americana”? Le sfide del dopo-Trump

In queste settimane si è inevitabilmente molto parlato degli Stati Uniti. Non potrebbe essere altrimenti, dopo quanto successo nei mesi che hanno portato alle elezioni dello scorso novembre, per poi arrivare alle tensioni seguite al discusso risultato elettorale, fino al clamoroso assalto al Congresso dei giorni scorsi.

Per ricostruire come si è arrivati a questa drammatica situazione, segnata dalle tensioni e dagli scontri, arriva in libreria il saggio-inchiesta Rinascita americana – La nazione di Trump e la sfida di Biden (Sem) di Giovanna Pancheri, corrispondente dagli Usa per Skytg24, che propone il racconto di una nazione in un momento cruciale della sua storia, in cui può rinascere o “soccombere”.

Sul sito di SEM l’appuntamento con la puntata del format The Buzz che vede protagonista l’autrice (qui il video su Facebook)

Il libro propone uno spaccato su grandi temi come economia, salute, lavoro, ambiente, razzismo, immigrazioni e possibili scenari geopolitici all’indomani del cambio di rotta “democratico”.

L’autrice negli ultimi anni ha percorso la nazione in lungo e in largo realizzando interviste di prima mano, da quella al leader del Ku Klux Klan, che sostiene l’irragionevole teoria della sostituzione etnica, al racconto di un giornalista di Tijuana dei narcotunnel scavati sotto al muro del confine. Testimonianze che spaziano dai dialoghi con politici di rilievo, o figure ai vertici di Goldman Sachs, fino alle reazioni dei cittadini alle ultime elezioni avvenute sotto emergenza sanitaria. Lei stessa ha contratto il Covid-19, e il racconto della sua vicenda personale si intreccia al resoconto degli stravolgimenti arrecati dalla pandemia alla società americana.

Una società che Pancheri osserva mentre assiste al diffondersi del movimento suprematista Alt-Right, all’incancrenirsi di sentimenti razzisti, alle reazioni d’orgoglio del movimento Black Lives Matter, a incontri tra famiglie divise dal muro sul confine tra Messico e Stati Uniti, al sorgere del movimento ambientalista che ha trovato in una ragazzina svedese la sua eroina, fino alla definitiva sconfitta di un (ormai ex) Presidente che, pur di mantenere il potere le ha provate tutte, creando un clima d’odio e di sospetto persino sulla risposta della scienza al Coronavirus.