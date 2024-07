Frasi sul mare, alcune fra le più belle tratte dalla letteratura

Una selezione di frasi sul mare tratte dalla letteratura di ieri e di oggi che, grazie alle parole di autori come Charles Baudelaire e Walt Whitman, passando per Nazim Hikmet e per Alessandro Baricco, viene rappresentato in tutta la sua forza contraddittoria e imperscrutabile, esuberante e nostalgica, accogliente e crudele…

Sempre uguale a sé stesso, eppure sempre diverso e inafferrabile, il mare è da secoli una preziosa fonte di ispirazione per miti, leggende, canzoni, pellicole cinematografiche.

In poche parole: per le storie che ci raccontiamo e tramandiamo di generazione in generazione, dedicate tanto alla libertà quanto al desiderio di scoperta, tanto al rapporto con la natura quanto al superamento dei nostri limiti personali e collettivi.

Anche in letteratura, da Omero a Herman Melville, da Virginia Woolf a Emilio Salgari, il mare fin dall’antichità è stato parte integrante di ogni tipo di narrazione, venendo dipinto nei suoi aspetti più belli e temibili, e diventando spesso una complessa e affascinante allegoria.

Ecco quindi una selezione di frasi sul mare tratte dai libri che, grazie alle parole di autori come Charles Baudelaire e Walt Whitman, passando per Nazim Hikmet e per Alessandro Baricco, viene rappresentato in tutta la sua forza contraddittoria e imperscrutabile, esuberante e nostalgica, accogliente e crudele…

Cominciamo da una delle frasi sul mare più note nel panorama della poesia americana, e che è contenuta nella raccolta Foglie d’erba (Garzanti, traduzione di Roberto Mussapi) dello scrittore e giornalista Walt Whitman (1819-1892). Una riflessione dedicata alla vita di cui pullula il mare, e che lo rende uno scrigno di meraviglie quasi mistiche:

Per me il mare è un perenne miracolo,

i pesci vi guazzano – gli scogli, – il moto delle onde – i vascelli con uomini a bordo,

si danno mai miracoli più strani?

Sempre a proposito di liriche, altrettanto celebre è nella letteratura francese il poema L’uomo e il mare del grande simbolista Charles Baudelaire (1821-1867), che troviamo nella raccolta I fiori del male (Garzanti, traduzione di Attilio Bertolucci). Un componimento che ci spinge a riflettere su quanto – nel bene e nel male – il mare assomigli a ciascuno di noi:

Uomo libero, tu amerai sempre il mare!

È il tuo specchio il mare! Contempli la tua anima

nell’infinito svolgersi della sua onda

e non è meno amaro l’abisso del tuo spirito.

A evidenziare l’imponderabilità del mare è anche lo scrittore e critico italiano Alessandro Baricco, che nel romanzo Oceano mare (Feltrinelli) ce lo descrive come un’entità animata, generosa ma al tempo stesso irrequieta, a cui è impossibile restare indifferenti e che esercita su di noi un’influenza a tratti magnetica:

Il mare incanta, il mare uccide, commuove, spaventa, fa anche ridere, alle volte, sparisce, ogni tanto, si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze, non dà risposte, è saggio, è dolce, è potente, è imprevedibile. Ma soprattutto: il mare chiama.

Del resto, sono molte le frasi sul mare che si concentrano sul suo richiamo, a cui sembra destinato ogni fiume e torrente del mondo. E il musicista e poeta uruguayano Juan Baladán Gadea, nel suo Di solitudine e amore (La Piccola Editrice, traduzione di T. Formenti), sottolinea fino a che punto desideriamo che una foce, da qualche parte, esista per tutti:

Anche noi, come l’acqua che scorre, siamo viandanti in cerca di un mare.

E concludiamo con una delle frasi sul mare più toccanti di Nazim Hikmet (1902-1963), l’autore turco naturalizzato polacco che nel suo Arrivederci fratello mare, contenuto nella raccolta Poesie d’amore (Mondadori, traduzione di Joyce Lussu), dà luce a un canto di addio e di speranza in cui il mare viene associato all’essenza di un intero popolo:

Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti

arrivederci fratello mare

mi porto un po’ della tua ghiaia

un po’ del tuo sale azzurro

un po’ della tua infinità

e un pochino della tua luce

e della tua infelicità.

