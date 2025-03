Come far appassionare alla lettura ragazze e ragazzi di oggi? L’incontro con Il Libraio Scuola alla Bologna Children’s Book Fair

Come far appassionare alla lettura ragazze e ragazzi di oggi, in un tempo strapieno di stimoli “concorrenti”? Se ne parla martedì 1 aprile nel panel promosso dal progetto “Il Libraio Scuola” alla Bologna Children’s Book Fair – I particolari

Come far appassionare alla lettura ragazze e ragazzi di oggi, in un tempo strapieno di stimoli “concorrenti”, in cui, stando ai dati dell’Osservatorio Kids dell’Associazione Italiana Editori (realizzato con Pepe Research ogni 2 anni), in Italia ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni, per ogni ora che trascorrono sui libri, ne dedicano 6 a fruire contenuti su smartphone?

Se ne parlerà in occasione dell’edizione 2025 di Bologna Children’s Book Fair, la fiera punto di incontro per la comunità mondiale del libro per ragazzi per lo scambio dei diritti (qui il programma completo e tutte le novità), in un incontro dal titolo Libri che aiutano a crescere, organizzato da ilLibraio.it e Salani.

In particolare, martedì 1 aprile, alle 11.15, nella Sala Melodia è in programma il panel dedicato al progetto Il Libraio Scuola, in cui si darà spazio, tra l’altro, alle guide digitali gratuite Lettori si diventa (alla quarta edizione, pensata da Salani per ospitare numorosi consigli di lettura ideali per bambine e bambini delle elementari e delle medie) e Leggere il mondo (giunta alla terza edizione, e dedicata ai suggerimenti di lettura per le ragazze e i ragazzi delle superiori).

Un appuntamento, quello con Il Libraio Scuola a Bologna, pensato in particolare per docenti, educatrici, educatori, bibliotecarie e bibliotecari, libraie e librai, oltre ad addetti ai lavori del mondo dell’editoria e dei media.

All’incontro prenderanno parte Stefano Mauri (Presidente e Ad del Gruppo editoriale Mauri Spagnol), Gianluca Mazzitelli (AD e Editore Incaricato di Adriano Salani Editore), Elisabetta Migliavada (Direttrice della narrativa di Garzanti) e Agnese Pini (autrice di Un autunno d’agosto, edito da Chiarelettere, giornalista e direttrice di tutti i quotidiani del gruppo Monrif: Il Giorno, la Nazione, il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale). Modera il panel Antonio Prudenzano (giornalista responsabile editoriale del sito ilLibraio.it)