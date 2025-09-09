scuola studenti
Scuola

Scuola: perché l’educazione sessuo-affettiva è una questione politica

Scuola
di Redazione Il Libraio 09.09.2025

“Senza legge – Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica” (libro collettivo a cura di Celeste Costantino, Giulia Minoli e Monica Pasquino, con Alessia Crocini e Lella Palladino) si rivolge “a chi cerca strumenti per difendere il ruolo della scuola nella promozione dei diritti e nella prevenzione della violenza di genere”. Il saggio punta ad aprire un dibattito urgente, e ricostruisce anni di progetti, conflitti e resistenze istituzionali

Nella prefazione al saggio Senza legge – Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica (libro collettivo, in uscita per Tlon, a cura di Celeste Costantino, Giulia Minoli e Monica Pasquino, con Alessia Crocini e Lella Palladino) si entra subito nel vivo della questione, tanto urgente quanto delicata: “(…) Affrontiamo questo tema con uno sguardo al tempo stesso individuale e collettivo, radicato nella pratica e nella teoria. Lo facciamo a partire da un punto chiave: il genere non è un’opinione, ma una categoria analitica e scientifica riconosciuta a livello internazionale. L’’ideologia gender‘, al contrario, è una narrazione costruita ad arte, che ha assunto negli anni una funzione regressiva, utile a consolidare poteri, identità e assetti sociali escludenti. Smontare questa retorica significa restituire complessità al discorso pubblico e riaffermare la necessità di un’educazione fondata sulla pluralità e sul pensiero critico”.

Senza legge Tlon

“Negli ultimi anni – prosegue la prefazione – attorno ai progetti educativi che affrontano i temi del genere, dell’affettività, del consenso e della prevenzione della violenza di genere, si è prodotto un vero e proprio allarme sociale. Iniziative scolastiche e istituzionali, percorsi formativi e interventi pubblici sono stati oggetto di campagne ideologiche che hanno alimentato sospetti, generato panico morale e mobilitato un’opposizione sistematica. Il cosiddetto ‘pericolo gender’ si è rivelato un potente dispositivo di controllo culturale: una costruzione retorica funzionale a delegittimare chi, ogni giorno, lavora per promuovere diritti, consapevolezza e libertà nei contesti educativi. Questo clima si è intensificato sotto l’attuale governo, che ha più volte definito l’educazione affettiva come una minaccia da contenere…”.

Può interessarti anche

Educazione sessuale a scuola? Certo, ma prima di tutto a casa - di Enrico Galiano
Enrico Galiano 30.08.2023 Educazione sessuale a scuola? Certo, ma prima di tutto a casa - di Enrico Galiano

Senza legge è una lettura che spinge a molte riflessioni, pensata per chi lavora nella scuola, nella cultura, nel sociale o nella politica, e che si confronta con le tematiche legate a relazioni e consenso, identità di genere e orientamenti sessuali. Si rivolge in particolare “a chi cerca strumenti per difendere il ruolo della scuola nella promozione dei diritti e nella prevenzione della violenza di genere“.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Le autrici (legate a Una Nessuna Centomila) puntano a raccontare perché l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole sia oggi una necessità politica improrogabile, un’urgenza sociale e culturale, e al tempo stesso il bersaglio di strumentalizzazioni e attacchi che mirano a soffocare il cambiamento.

Attraverso le diverse esperienze e prospettive delle cinque autrici, il libro ricostruisce anni di dibattiti, progetti, conflitti e resistenze istituzionali, offrendo un quadro delle sfide ancora aperte. Dai percorsi educativi nelle scuole alle rivendicazioni per i diritti delle persone LGBTQIA+, dalle piazze al Parlamento, dai centri antiviolenza ai teatri, il saggio esplora dunque il legame tra scuola, società, politica e prevenzione delle violenze di genere.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Seguici su Telegram
Scopri la nostra pagina LinkedIn

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Seguici su LinkedIn Seguici su LinkedIn

E veniamo alle autrici di questa opera corale: Celeste Costantino, laureata in Filosofia, si è specializzata in mediazione culturale e metodologie didattiche. Deputata nella XVII Legislatura, ha lavorato in ambito culturale e costituzionale, contribuendo all’approvazione della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e promuovendo l’educazione sentimentale nelle scuole. È stata Coordinatrice dell’Osservatorio sulla Parità di genere del Ministero della Cultura, ed è vice-presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila. Inoltre, fa parte del comitato scientifico di UN Women Italy e dell’advisory board di COSPE.

Iscrizione a Il Libraio Scuola
Una nuova newsletter sul mondo della scuola

Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.

Iscriviti ora a Il Libraio Scuola Iscriviti ora a Il Libraio Scuola!

Giulia Minoli, laureata in Filosofia, autrice teatrale, ha lavorato al Teatro San Carlo di Napoli e ha fondato l’Associazione Crisi come Opportunità; è stata vicepresidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma e dal 2023 è Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila; fa parte dell’Osservatorio sulla violenza contro le donne del Dipartimento per le Pari Opportunità e dal 2025 è stata eletta componente del Consiglio nazionale di ASSIFERO – Associazione Italiana Fondazioni ed enti filantropici.

Monica Pasquino ha conseguito un dottorato di filosofia del linguaggio in Italia e studiato Gender Studies in California. Da oltre dieci anni promuove progetti educativi e formazioni con studenti, docenti e famiglie sull’educazione sessuo-affettiva, la prevenzione dei bullismi, il contrasto a stereotipi e violenza di genere. Ed è presidente della rete Educare alle differenze, co-fondatrice di SCOSSE e nel coordinamento scientifico della Fondazione Una Nessuna Centomila.

Lella Palladino è una sociologa femminista ed esperta di tematiche di genere, da oltre trent’anni impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. Ha fondato la cooperativa EVA, che gestisce centri antiviolenza, case rifugio e progetti di autonomia economica per donne sopravvissute alla violenza, ed è stata presidente della rete nazionale D.i.Re, fa parte del Forum Disuguaglianze e Diversità e componente del Comitato Tecnico Scientifico a supporto dell’Osservatorio sulla violenza contro le donne del Dipartimento per le Pari Opportunità. È inoltre vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila.

Quanto ad Alessia Crocini, è attivista per i diritti LGBTQIA+, e dal 2021 è Presidente di Famiglie Arcobaleno, l’associazione nazionale che si batte per i diritti dei bambini e delle bambine con genitori LGBTQIA+. Formatrice sui temi LGBTQIA+, tiene workshop sul ruolo dei brand nei cambiamenti sociali ed è docente di Fenomenologia dei media allo IED di Roma.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte