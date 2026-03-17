Ispirata all’omonimo romanzo di Jane Austen, a fine 2026 uscirà la miniserie Netflix “Orgoglio e Pregiudizio”, che racconta l’amore tormentato tra Elizabeth Bennet e Mr Darcy (interpretati da Emma Corrin e Jack Lowden). Dolly Alderton, autrice dell’adattamento: “Ho provato grande gioia nel tuffarmi tra le pagine del romanzo per cercare modi familiari e freschi di riportare questo libro alla vita…” – I particolari

Ancora una volta, un grande classico della letteratura affascina il mondo del cinema e della serialità: abbiamo appena finito di discutere sulla nuova versione cimetografica di Cime tempestose; è in corso, con grande successo, la quarta stagione di Bridgerton, e a fine 2026 toccherà a Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, che sarà portato sul piccolo schermo da Netflix.

Scritta da Dolly Alderton e diretta da Euros Lyn (suo anche Heartstopper), la mini-serie – in sei episodi – proporrà un adattamento fedele del romanzo (pubblicato per la prima volta nel 1813), e ovviamente guarderà anche al pubblico più giovane, per raccontare intrighi e vicissitudini della famiglia Bennet. Nel cast, Emma Corrin e Jack Lowden, rispettivamente nei panni di Elizabeth Bennet e Mr Darcy.

La trama del romanzo

Cinque sorelle in cerca di marito pongono le basi di Orgoglio e pregiudizio, ambientato nell’Inghilterra rurale di fine Settecento. In assenza di un erede maschio, la signora Bennet desidera vedere ciascuna delle sue figlie sposate, così da assicurare la sopravvivenza della tenuta di Longbourn, nell’Hertfordshire e garantire sicurezza al futuro della famiglia. Quando il benestante e affabile Mr. Bingley si trasferisce a Netherfield e si innamora della figlia maggiore, Jane, la signora Bennet inizia a coltivare ambiziose aspettative per l’avvenire. Una percezione meno positiva è data invece da Mr. Darcy, più ricco dell’amico Bingley ma dal carattere altezzoso e distaccato, che durante un ballo si rivolge a Elizabeth con atteggiamento sprezzante e altezzoso. Tutto cambierà però, alla fine, quando un gesto disinteressato compiuto da lui per aiutare la sorella della protagonista trasforma gradualmente l’opinione che lei ha su di lui. Il fulcro della storia ruota proprio intorno all’amore che sboccia tra Elizabeth e Mr Darcy: un rapporto dapprima fatto di dispute e incomprensione, un uomo emotivamente complesso e tormentato, che si trasforma successivamente in un amore intenso e passionale, che culmina nel matrimonio.

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Il confronto con il Mr. Darcy del 2005

Ovviamente non si tratta della prima trasposizione sullo schermo di uno dei romanzi più letti della storia, un’opera amata da generazioni di lettrici e lettori, e di cui molto si è detto lo scorso anno, nel 250esimo dalla nascita della scrittrice. Tra l’altro, dopo il successo del film nel 2005 (diretto da Joe Wright, con Keira Knightley e Matthew Macfadyen), non potrà essere evitato un paragone con la nuova serie. Confronto che gli appassionati fanno ruotare in primis intorno alla figura di Mr Darcy: il protagonista del film, interpretato da Matthew Macfadyen, è diventato negli anni emblema di un romanticismo timido. Il nuovo Darcy, invece, incarnato da Jack Lowden, potrebbe essere più moderno e meno idealizzato; o forse ancora più nostalgico e riflessivo rispetto ai suoi predecessori?

Il cast della serie tratta di Orgoglio e pregiudizio

Come detto all’inizio, la miniserie, ambientata in epoca Regency, è in arrivo a fine anno e presenterà un cast stellare: Emma Corrin, nota per la sua interpretazione di Lady Diana (in The Crown, altra serie Netflix), sarà al fianco dell’attore britannico Jack Lowden; Mrs Bennet sarà impersonata da Olivia Colman, mentre Rufus Sewell interpreterà Mr. Bennett; e ancora, Freya Mavor vestirà i panni di Jane Bennet, e Jamie Demetriou quelli di Mr. Collins, mentre Daryl McCormack sarà Mr. Bringley.

“Una volta per generazione, un gruppo di persone ha l’opportunità di raccontare di nuovo questa storia meravigliosa, e mi sento molto fortunata di farne parte”, ha spiegato l’autrice dell’adattamento, Dolly Alderton, che ha aggiunto: “Con Euros Lyn alla regia del nostro cast stellare, non vedo l’ora di far incontrare questi personaggi divertenti e complessi a chi considera Orgoglio e Pregiudizio il suo libro preferito, e a chi deve ancora conoscere la propria Lizzie e il proprio Mr Darcy”. La stessa Alderton, intervistata da Elle ha sottolineato: “Ho provato grande gioia nel tuffarmi tra le pagine del romanzo per cercare modi familiari e freschi di riportare questo libro alla vita. Mi ha dato l’opportunità di esplorare la complessità dell’amore, della vita, della famiglia, dell’amicizia e della società raccontate da Austen”.