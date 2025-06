Da Diogene Laerzio ad Adam Smith, passando per William Shakespeare e per Mary Schmich, una selezione di alcune delle più belle frasi da dedicare a fratelli e sorelle tratte dalla letteratura, capaci di descrivere l’unicità di un legame che ci accompagna da sempre e che per sopravvivere deve rinnovarsi giorno dopo giorno…

Se c’è un rapporto che cresce con noi fin dall’infanzia, rinnovandosi nel tempo e aiutandoci a definire la nostra identità, è senza dubbio quello tra fratelli e sorelle, sia esso più lineare o più complesso, più disteso o più conflittuale.

Che si tratti di una presenza costante o di una più discreta all’interno della nostra vita, infatti, la figura di un fratello o di una sorella non può che lasciare in noi un’impronta indelebile, segnando il modo in cui interagiamo con l’esterno, ci affidiamo al prossimo e condividiamo le nostre giornate con chi ci circonda.

SCOPRI LA SEZIONE “CITAZIONI” DEL NOSTRO SITO

Da Diogene Laerzio ad Adam Smith, passando per William Shakespeare e per Mary Schmich, ecco quindi una selezione di alcune delle più belle frasi da dedicare a fratelli e sorelle tratte dalla letteratura, capaci di descrivere l’unicità di un legame che per sopravvivere deve imparare a rinnovarsi insieme a noi giorno dopo giorno…

Cominciamo da una frase su fratelli e sorelle tratta da La mort d’Abel (it. La morte di Abele, 1792) del drammaturgo francese Gabriel-Marie Legouvé (1764-1812), che ne dava una definizione grata e ispirata, rintracciando nella fratellanza il primo seme dell’amicizia – nonché un vero e proprio regalo da parte della vita, che ci dà l’occasione di stringere la nostra prima alleanza nel momento in cui nasciamo:

Un fratello è un amico donato dalla Natura.

A riprendere il concetto è stato anche il filosofo scozzese Adam Smith (1723-1790), che nel suo trattato Teoria dei sentimenti morali (Rizzoli, traduzione di Stefania Di Pietro), pubblicato nella prima volta nel 1759, evidenzia quanto sia importante crescere a stretto contatto con un fratello o con una sorella, se vogliamo sviluppare nei loro confronti un’affinità spontanea e ancestrale:

Le amicizie più antiche, quelle che iniziano naturalmente quando il cuore è più disponibile a questo sentimento, sono quelle tra fratelli e sorelle.

Non per niente, già nel III secolo d.C., lo storico greco Diogene Laerzio (II-III secolo) citava nelle sue famose Vite e dottrine dei più celebri filosofi (Bompiani, a cura di Giovanni Reale, Giuseppe Girgenti e Ramella Ilaria) una frase su fratelli e sorelle attribuita al filosofo Antistene (444-365 a.C.), secondo cui condividere con loro la propria quotidianità porterebbe a mantenere negli anni una relazione incrollabile:

La vita in comune di fratelli concordi è più solida di ogni fortezza.

Ne era convinto anche il grande drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare (1564-1616), il quale nella sua Commedia degli errori (Garzanti, traduzione di Guido Fink) del 1594 ci mostra una coppia di gemelli che sente di essere inseparabile perfino quando entrambi sono ormai adulti, perché entrambi – in quanto fratelli – non hanno mai preso in considerazione l’idea di competere o di scavalcarsi l’un l’altro:

Siamo venuti al mondo come fratello e fratello; e ora andiamo di pari passo, non uno prima dell’altro.

Non per niente, è proprio in questa simbiosi che viene protetto e tramandato il mondo da cui proveniamo, ma in qualche modo anche il domani che ci aspetta. Ci crede fermamente la giornalista Premio Pulitzer Mary Schmich (Savannah, 1953), che nel saggio Wear Sunscreen (it. Usa la crema solare), edito nel 1998, sottolinea in questa frase su fratelli e sorelle quanto sia importante continuare a rispettarsi anche da adulti:

Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il migliore legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro.

Fotografia header: GettyImages 22-05-2025