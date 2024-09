Le frasi che ogni lettore e lettrice avrà pronunciato almeno una volta nella vita…

La passione per la lettura è sinonimo di introversione? Qualcuno potrebbe pensare di sì, ma la verità è che chi ama leggere, di solito, ha una spiccata propensione per la comunicazione. Che peraltro avrà sviluppato e affinato pagina dopo pagina.

Nessuno, quindi, sarebbe in grado di mettere un freno a un lettore o a una lettrice che ha intenzione di affrontare un determinato argomento. Specie, poi, se l’argomento in questione sono proprio loro: i libri!

Pensando al book lover che c’è di noi, come anche agli amanti della lettura da cui siamo circondati, la piattaforma Bustle ha pensato a un’ironica rassegna di frasi che ogni lettore e lettrice deve aver pronunciato almeno una volta nella vita.

Fra osservazioni solo apparentemente casuali, domande che in realtà nascondono sempre un trabocchetto ed esclamazioni dalle mille conseguenze implicite, ecco quindi cosa avrete di sicuro già sentito dire (o già detto) nella vostra vita di ogni giorno…

“No, questo lo devi assolutamente leggere!”

Partiamo da una frase cult, un tormentone che viene in genere accompagnato da espressioni enfatiche e travolgenti. Si tratta di un tentativo più o meno esplicito di coinvolgere qualcun altro in un’esperienza di lettura che ci ha particolarmente colpito. Magari lì per lì può sembrarci innocua, eppure ben presto si realizzerà che non è facile ignorarla troppo a lungo…

“Questo lo hai già letto?“

Ecco un’altra frase da lettori e lettrici che si rispettino. Perché informarsi sulle crush letterarie di chi conosciamo è a dir poco obbligatorio, così come iniziare poi una lunga conversazione su trama, stile, personaggi. E, se la risposta dovesse essere “Non ancora”, ecco arrivare un’offerta che non si può proprio rifiutare: ricevere in prestito quel fatidico libro.

“L’hai poi finito di leggere?“

Strettamente correlata al punto precedente, questa è la tipica domanda che rivolgiamo a chi ricevuto in prestito un nostro libro, o a chi ha seguito un nostro consiglio di lettura. E, come tale, può avere più di un significato. Da un lato, infatti, sottintende l‘aspettativa di discutere finalmente insieme del testo in questione. Dall’altro lato, però, potrebbe implicare una certa smania di riavere indietro il volume.

“Ci vediamo da… (nome di libreria)“

Questa è, invece, la frase che ogni lettrice e lettore accanito utilizza per trascinare gli amici a fare un giro. Spesso si rivela inoltre molto subdola: più che un invito, infatti, è una scusa per osservare, leggiucchiare e spesso acquistare qualche titolo della propria wishlist. O anche solo per spulciarne di nuovi e passare il tempo in mezzo a tante nuove storie di carta…

“Stasera non esco“

Una sottintesa dichiarazione di stanchezza? Non per forza. Se pronunciata da una persona che legge sempre con piacere, potrebbe anche essere un tentativo velato di sottrarsi a un paio d’ore in compagnia per restarsene in pace a leggere. Se possibile sotto le coperte, e con una bevanda calda fra le mani. Perché, davanti a un altro capitolo che chiama, non c’è sonno che tenga.

“Il film non era male, ma il libro…“

Chi frequenta lettrici e lettori si sarà sentito ripetere queste parole a ogni nuova uscita per il grande e piccolo schermo che sia stata tratta da un romanzo. Dai fantasy alle saghe familiari, passando per i romanzi storici, i thriller e i romance, non ci sono infatti dubbi di sorta: il libro rimane sempre e comunque migliore.

“Niente spoiler!”

E concludiamo con un’immancabile esclamazione, quel grido disperato che pronunciano lettrici e lettori quando viene nominato anche solo l’incipit di un’opera che non hanno ancora letto. Perché va bene divorare centinaia di pagine l’una dopo l’altra per tutta la vita, ma che gusto c’è a farlo se si sa già come va a finire la storia?