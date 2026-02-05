Frasi sui baci: alcune fra le più belle citazioni dalla letteratura

Ci sono esperienze che, a qualunque età vengano vissute, restano avvolte da un fascino e da un mistero totalizzanti: innamorarsi è senza dubbio una di queste, visto che un sentimento come l’amore finisce per coglierci sempre alla sprovvista e per farci restare a corto di parole con cui descriverlo.

Fortunatamente, però, i grandi scrittori e le grandi scrittrici del passato che si sono ritrovati nella nostra stessa condizione hanno saputo dar voce, con il loro talento, a questa vasta gamma di emozioni, trovando il modo di spiegare perfino un gesto di passione e intimità come quello di un bacio.

Da Catullo (84-54 a.C.) a Edmond Rostand (1868-1918), passando per Dante Alighieri (1265-1321) e per Pablo Neruda (1904-1973), ecco quindi una rassegna di frasi sui baci tratte dalla letteratura, dalle quali prendere ispirazione per scrivere una dedica alla propria dolce metà, o anche solo per riflettere sul significato di questa romantica dimostrazione d’affetto…

Frasi sui baci tratte dalla letteratura

Cominciamo da una frase sui baci del sommo poeta Dante Alighieri (1265-1321), che nel V Canto dell’Inferno, nella sua Divina Commedia (Garzanti, a cura di Emilio Pasquini e Antonio Quaglio), descrive con delicata sensualità il primo bacio tra Paolo e Francesca mentre leggono insieme la storia di Lancillotto e Ginevra:

Quando leggemmo il disïato riso

esser baciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante.

Uno slancio al quale, messi davanti all’oggetto del nostro desiderio, risulta pertanto difficile sottrarci se l’attrazione è reciproca, e che abbiamo ereditato dalle popolazioni arrivate su questo pianeta prima di noi, come osserva lo scrittore Umberto Saba (1883-1957) nel volume Scorciatoie e raccontini (Einaudi):

Anche la civiltà cannibalica ci ha lasciato, morendo, qualcosa di apprezzabile: il bacio.

Se ci pensiamo, d’altronde, le relazioni umane non sarebbero mai state le stesse senza la possibilità di un contatto tanto ravvicinato ed esclusivo fra le nostre labbra e quelle di chi amiamo, al punto che secondo l’autore Sándor Márai (1900-1989), come scrive in una frase sui baci contenuta nell’opera Il gabbiano (Adelphi, traduzione di Laura Sgarioto):

Si è sempre in cammino verso la persona alla quale un giorno si darà un bacio.

Come riuscire, però, a definire con esattezza il bacio? Ci ha provato, fra gli altri, il poeta francese Edmond Rostand (1868-1918), quando nel suo Cyrano de Bergerac (Pierro Editore, traduzione Mario Giobbe) si è posto proprio questo interrogativo e ha tentato di elaborare la sua risposta:

Ma poi che cosa è un bacio? Un giuramento fatto

un poco più da presso, un più preciso patto,

una connessione che sigillar si vuole,

un apostrofo roseo messo tra le parole

t’amo; un segreto detto sulla bocca, un istante

d’infinito che ha il fruscio di un’ape tra le piante,

una comunione che ha gusto di fiore,

un mezzo di potersi respirare un po’ il cuore,

e assaporarsi l’anima a fior di labbra!

Un’altra descrizione degna di nota è contenuta in un’evocativa frase sui baci dello scrittore napoletano Erri De Luca, il quale ne Il contrario di uno (Feltrinelli) fa esprimere come segue il giovane protagonista del romanzo che è alle prese con il suo primo amore:

I baci non sono anticipo d’altre tenerezze, sono il punto più alto. Dalla loro sommità si può scendere nelle braccia, nelle spinte dei fianchi, ma è trascinamento. Solo i baci sono buoni come le guance di pesce.

Essendo tanto “buoni” e “trascinanti”, non stupisce che i baci agli innamorati sembrino simili alle ciliegie: l’uno tira l’altro – e soprattutto l’uno chiama l’altro, come spiegano bene i versi dell’autrice francese Louise Labé (1524 circa-1566), della quale in Storia della letteratura erotica (Rusconi, traduzione di Basilio Luoni) di Sarane Alexandrian troviamo la seguente versione italiana:

Baciami ancora, e poi di nuovo e ancora,

dammi un bacio dei tuoi con più sapore,

dammi un bacio dei tuoi con più amore,

te ne renderò quattro più caldi della brace. Ti lamenti, infelice? Lascia che plachi il tuo male

con altri dieci, dolci come il miele.

Così unendo i nostri baci tanto avventurati

l’uno dell’altro godiamo a piacer nostro…

Impossibile non tornare con la mente, dopo questi versi, a una delle frasi sui baci più famose della letteratura, a cui le parole di Labé non possono non averci fatto ripensare, contenuta nel Carme 5 del poeta latino Gaio Valerio Catullo (84-54 a.C.), qui riportato nella traduzione di Salvatore Quasimodo (1901-1968):

Tu dammi mille baci, e quindi cento,

poi dammene altri mille, e quindi cento,

quindi mille continui, e quindi cento.

E quando poi saranno mille e mille

nasconderemo il loro vero numero,

che non getti il malocchio l’invidioso

per un numero di baci così alto.

Anche se c’è pure chi, come il poeta cileno Pablo Neruda (1904-1973), vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1971, preferisce aspettare il momento giusto per lasciarsi andare a un gesto così intimo e delicato, come scrive nel componimento E ti bacio la bocca bagnata di crepuscolo, tratto dalla raccolta Venti poesie d’amore e una canzone disperata (Passigli, traduzione di Giuseppe Bellini):

No, non voglio baciarti

in una giornata di sole.

Non voglio che sia estate.

Non voglio che sia in mezzo alla folla. Vorrei baciarti in una di queste sere d’inverno,

quando il sole scolora nel grigio e nel freddo;

quando sarà più facile

trovare, insieme,

l’alba dentro l’imbrunire.

E se c’è chi pensa che, in un turbinio così fitto di effusioni d’affetto, si possa rimanere quasi travolti da una fame d’amore che sembra insaziabile e sempre inappagata, ecco arrivare in soccorso le delicate parole del poeta spagnolo Pedro Salinas (1891-1951), contenute nella raccolta Poesie (Garzanti, a cura di Matteo Lefèvre) e pronte a riportare il focus sul potere del bacio al singolare, di ogni singola volta che si decide di avvicinare le proprie labbra a quelle della persona amata:

Ogni bacio perfetto scosta il tempo,

ci getta indietro, amplia il mondo breve

dove è ancora possibile baciare.