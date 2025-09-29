Frasi sui nonni e le nonne, alcune delle più belle tratte dalla letteratura

James Laurence in “Piccole donne”, il conte di Dorincourt ne “Il piccolo Lord” o nonno Joe ne “La fabbrica di cioccolato” sono solo alcuni dei nonni diventati celebri grazie alla letteratura. A lasciarci delle citazioni toccanti sui nonni e le nonne, però, sono state anche altre figure, forse a volte poco conosciute nel nostro Paese, ma che hanno saputo rendere loro omaggio in maniera significativa: da Alex Haley a Lois Wyse, passando per James Hillman e per Fanny Fern, ecco la nostra selezione di frasi sui nonni e sulle nonne tratte dai libri…

Affetto, pazienza, empatia: sono questi alcuni dei tratti che di solito associamo ai nonni e alle nonne che, un giorno dopo l’altro, si prendono cura di nipoti di ogni età, dando prova della loro vicinanza e affidabilità in tante circostanze della vita.

Non è un caso, d’altronde, che a loro il 2 ottobre di ogni anno sia dedicata la cosiddetta Festa dei nonni, un’occasione per celebrare una generosità e dedizione di cui spesso troviamo traccia anche nella letteratura per l’infanzia.

Accade, per esempio, in Piccole donne (Salani, traduzione di Clara Rubens, Dida Paggi ed Elda Levi) di Louisa May Alcott (1832-1888), ne Il piccolo Lord (Newton Compton, cura e traduzione di Riccardo Reim) di Frances Hodgson Burnett (1849-1924) o ne La fabbrica di cioccolato (Salani, traduzione di Riccardo Duranti) di Roald Dahl (1916-1990), per menzionare giusto alcuni dei classici più famosi.

Ma non sono solo loro ad averne parlato fra le pagine dei libri, bensì anche altri nomi che a volte potrebbero risultare meno noti da noi in Italia, e che tuttavia con la loro sensibilità hanno saputo descrivere le caratteristiche più importanti di nonni e nonne di ogni epoca: ecco di seguito una selezione delle frasi più significative…

Cominciamo con una frase sui nonni che, stando a quanto scriveva nel 2000 l’autrice contemporanea Lucy Mead nel suo Grandparents Are Special (dato alle stampe negli Usa da Gramercy), sarebbe da attribuire a Rudolph Giuliani, imprenditore e avvocato statunitense classe 1944. Con serietà e al tempo stesso con una punta di leggerezza, infatti, Giuliani affermava:

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno, i nonni lo offrono in abbondanza: amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, conforto, lezioni di vita e, cosa più importante, biscotti.

Anche Alex Haley (1921-1992), giornalista e scrittore originario di New York, non ha mancato di rivolgere un pensiero ai nonni in un suo intervento su Exchange risalente al 1987, nel quale rintracciava la loro unicità nel potere che hanno di rendere sempre magici i momenti trascorsi in loro compagnia, un po’ come all’interno di una fiaba:

Nessuno può fare per i bambini ciò che fanno i loro nonni. I nonni cospargono una sorta di polvere di stelle sulla vita dei loro nipotini.

Per non parlare, poi, del celebre psicoanalista, saggista e filosofo James Hillman (1926-2011), che dei nonni e delle nonne ha dimostrato di avere un’altissima opinione. Non per niente, era il 1999 quando riportava nel saggio La forza del carattere. La vita che dura (Adelphi, traduzione di Adriana Bottini) le seguenti parole cariche di spessore:

Nonne e nonni tengono in vita riti e tradizioni, possiedono una riserva di storie delle origini, insegnano ai giovani, alimentano la memoria degli spiriti ancestrali guardiani della collettività.

A essere d’accordo era anche il grande scrittore, filologo e linguista britannico J. R. R. Tolkien (1892-1973), famoso soprattutto per la trilogia de Il Signore degli Anelli (Bompiani, traduzione di Ottavio Fatica), che sottolinea l’importanza della memoria come riserva di conoscenza da tramandare di generazione in generazione:

Non disprezzare i racconti tramandati per lunghi anni; potrebbe darsi che le nonne rammentino alcune cose che in passato i saggi era bene conoscessero.

Torniamo ora in America e al mondo del giornalismo per dare spazio a una riflessione dedicata in particolare alle nonne, che dobbiamo all’autrice, editorialista e dirigente pubblicitaria Lois Wyse (1926-2007). A portarla fino a noi è stato lo scrittore spagnolo Mauricio Llavel, che l’ha trascritta nel suo Columnas de el sentinel (edito da Dunken nel 2014) come segue:

Una madre diventa una vera nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i suoi figli perché è incantata dalla cose meravigliose che fanno i suoi nipoti.

Un viaggio intergenerazionale di cui parla più nello specifico anche il poeta austriaco Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) nel suo Il libro degli amici (Adelphi, traduzione di Gabriella Bemporad), edito nel 1922 ma in cui troviamo una frase sui nonni ancora attuale e significativa:

Ogni uomo ha partecipato, bambino, ai ricordi dei suoi nonni, partecipa, vecchio, alle speranze dei suoi nipoti; abbraccia così cinque generazioni e da cento a centoventi anni.

