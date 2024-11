Al Grand Tour Italia di Bologna gli “aperitivi letterari del giovedì”

A Bologna, all’interno di Grand Tour Italia (che ha aperto lo scorso 5 settembre prendendo il posto di Fico, sempre su iniziativa di Oscar Farinetti), arrivano gli “aperitivi letterari del giovedì”, alle ore 19, “con l’obiettivo di promuovere in modo continuativo e trasversale la lettura e la conoscenza in tutte le loro forme”.

Così, le serate del giovedì saranno all’insegna della letteratura e della cultura, con incontri gratuiti. Dopo quello del 14 novembre con lo scrittore, alpinista e scultore Mauro Corona, giovedì 21 novembre toccherà a Luca Pappagallo, tra i cuochi più seguiti e amati del web (e in libreria), che presenterà il suo ultimo libro, La nostra cucina di casa (Vallardi). Non solo: previsto anche uno show cooking (qui il link per registrarsi).

Il 28 novembre sarà la volta di Paolo di Paolo, scrittore finalista al Premio Strega 2024 con Romanzo senza umani (Feltrinelli) e autore, per il Mulino, di Rimembri ancora – Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola. Qui il link per partecipare.

Con questo progetto il Grand Tour Italia aderisce, tra l’altro, al Patto per la Lettura del Comune di Bologna.