Si avvicina Halloween, la festa che cade il 31 ottobre amata da tutti gli amanti delle storie di paura. Anche tra lettori e lettrici c’è chi vede in questa festa l’occasione per esprimere la propria passione per storie horror, gotiche o gialle. Abbiamo quindi messo insieme qualche consiglio, come giochi, decorazioni, libri e attività per organizzare una serata di Halloween a tema letterario. Tra kit per cene con delitto, oracoli del lettore, liste di lettura, candele ispirate a narrazioni gotiche e zucche con citazioni letterarie, ecco qualche proposta per passare Halloween immersi nel mondo dei libri…

Ma come si festeggia Halloween in anno così difficile, segnato dalla pandemia e dalla necessità di rispettare le misure di sicurezza e dalla necessità di evitare gli assembramenti?

Senza dimenticare che, quando si è diventati troppo grandi per mascherarsi e andare in giro per il vicinato a chiedere “Dolcetto o scherzetto?“, un modo piacevole di passare questa ricorrenza può senz’altro essere quello di organizzare una serata dell'”orrore”, tema sul quale i libri possono offrire moltissime ispirazioni.

Chi volesse aggiungere un tocco di brivido già al momento del pasto serale, può proporre una cena con delitto, come per esempio questa ispirata ai personaggi di tre tra i più amati romanzi di Jane Austen: Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento e Emma. Inviti a tema, schede dei personaggi, trama del delitto, indizi, testo del brindisi, ricette e persino le etichette del vino in questo kit per organizzare una caccia all’assassino a tema letterario.

Per chi ha bisogno di idee sul proseguimento, l’ispirazione la offre la scrittrice Mary Shelley, che insieme ai poeti Percy B. Shelley e Lord Byron fu la fautrice di una gara alla scrittura della miglior storia di paura. Il risultato di quella sfida fu proprio Frankenstein, capolavoro di Shelley e ancora oggi simbolo della letteratura gotica. Chissà che proprio la sera di Halloween a qualcuno sorga l’idea per un grande romanzo…

Se invece non vi sentite dotati di vena creativa, il 31 di ottobre offre un incentivo in più per spolverare qualche storia di paura, magari da leggere, da soli o in compagnia, alla luce tenue di qualche lugubre candela. Ecco qui una selezione di libri gotici che può stuzzicare il fiuto di lettori e lettrici e offrire qualche spunto.

In base al libro scelto, esistono poi candele profumate da abbinare, capaci di far impaurire anche l’olfatto… come per le candele ispirate a Dracula di Bram Stoker, quelle dedicate al profumo delle inquietanti ambientazioni dei racconti dell’orrore di Edgar Allan Poe, questa che richiama il mondo mostruoso immaginato da H. P. Lovecraft, e ancora una capace di trasportarvi tra i pensieri sangunari di Macbeth.

E mentre leggerete storie di paura sedendo comodi su dei cuscini ispirati al Il Corvo, celebre poema dai toni cupi scritto dalla penna di Edgar Allan Poe, per tenere il segno potreste usare dei segnalibri ispirati ai grandi scrittori di romanzi gotici, magari da lasciare in regalo a fine serata ai coraggiosi compagni d’avventura.

E se sembra che alla serata serva ancora un tocco movimentato, l’oracolo del lettore, che permette di consultare gli spiriti per sapere a quale lettura affidarsi (tramite la complicità di amici poco impressionabili), vi farà cambiare idea. E per confortarsi dopo un momento all’insegna del brivido, ecco un tè che vi riporterà alle atmosfere del giallo Omicidio sull’Orient Express di Agatha Christie.

Tra gli amanti di Halloween non mancano sicuramente i perfezionisti che non vogliono lasciare neanche le decorazioni al caso, e siamo sicuri che le zucche con citazioni letterarie sono state pensate appositamente per loro. Proprio come i pirottini per muffin e cupcake ispirati a Macbeth, che daranno alla vostra serata un tocco ancora più professionale.

