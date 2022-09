Scuola, Enrico Galiano: “Poco lungimirante vietare il cellulare in classe…”

A quanto pare, la polemica sulla scuola è un po’ come il fischio d’inizio per le partite, o il giorno della merla per la bella stagione: senza, non si può cominciare. Stavolta, messe vie mascherine e didattica a distanza, ci siamo dovuti accontentare: l’annoso problema dei cellulari in classe.

La stura al dibattito? Una non-notizia: il Liceo Malpighi di Bologna che ne vieta l’utilizzo.

Come se non ci fossero già un sacco di istituti che lo fanno, con bidelli e insegnanti in versione secondini sull’attenti, pronti in ogni istante a sorvegliare e punire.

La novità, forse, consiste nell’estensione anche ai docenti, il che mi sembra un ottimo passo avanti sulla strada – che dovrebbe essere applicata un po’ a tutti i campi – del Sii Tu Il Primo A Rispettare Le Regole Che Imponi.

Ma il problema è un altro: serve? Proviamo a fare le persone razionali e tirare una bella linea su un foglio: di qua i pro del divieto, di là i contro.

PRO

1) Questi ragazzi – esattamente come noi adulti, del resto – stanno attaccati a quei cosi vita natural durante. Toglierceli da sotto gli occhi per almeno cinque ore al giorno è manna per le nostre funzioni cerebrali;

2) A ricreazione, stare senza cellulare può rappresentare una sensazionale scoperta: ehi, ma allora esistono anche altri esseri umani intorno a me!

3) Più in generale, a scuola possono essere più liberi di fare quella cosa che loro, esattamente come noi, facciamo sempre meno: aprire libri e – attenzione! – sfogliarli.

CONTRO

1) Vietare una cosa a sedici anni equivale a un irresistibile richiamo alla trasgressione, oltre che a un potente afrodisiaco verso l’oggetto vietato: quindi alcuni, durante scuola, li useranno comunque, solo di nascosto. Ma, soprattutto, la maggioranza di loro potrebbe esserne ancora più attratta nel pomeriggio.

2) A scuola si viene a imparare, giusto? E una delle cose che serve sempre più imparare, in questo mondo dove il cellulare è ormai protesi umana a tutti gli effetti, è come si usano quei benedetti cosi: e come fai a imparare a usarli se li devi tenere chiusi nell’armadietto?

3) Ci sono centinaia di applicazioni che possono essere utilissime nello studio: le usano professori e professoresse universitarie, scrittori e scrittrici, ingegneri e ingegnere. Perché non cominciare ad avvicinarsi a questi strumenti già dalla scuola?

Bene, fatta la somma dei pro e dei contro credo che a ognuno spetti un proprio pensiero. Il mio è questo: è che vietare qualcosa è sempre pericoloso. Dove possibile, meglio accompagnare ragazze e ragazzi a un uso consapevole dei propri strumenti.

Forse il vero problema è che noi stessi – noi insegnanti – ancora non sappiamo bene usare quei cosi, e quindi ne ignoriamo potenzialità e usi virtuosi.

Dico solo che quest’estate ho fatto un corso estivo di scrittura creativa con ragazzini e ragazzine di 13 anni: e questi a un certo punto, non mi ricordo bene per quale motivo, hanno tirato fuori il cellulare e si sono messi a smanettare per fare delle ricerche. Alla fine, il loro lavoro ne ha giovato, e non poco.

Ma soprattutto: pensiamo davvero che nel 2030, nel 2040, a scuola potremmo ancora vietarli?

Probabilmente, come molti esperti dicono, sarà prassi normale usarli anche a scuola, in momenti specifici e con obiettivi specifici, creando spazi dove essi non potranno essere usati (per esempio nell’intervallo, per non ostacolare la socializzazione) e dove invece sì, con precise indicazioni sul come.

Perché non prepararci fin da subito?

