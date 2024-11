“Il mondo è vostro”: il progetto del Teatro Menotti di Milano per celebrare Tiziano Terzani

In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Tiziano Terzani, il 16 novembre al Teatro Menotti di Milano il via a una serie di incontri speciali – I particolari

In occasione del ventennale della scomparsa del giornalista e scrittore Tiziano Terzani (14 settembre 1938 – 28 luglio 2004), al Teatro Menotti di Milano avranno luogo una serie di incontri speciali (prenotabili sul sito del teatro) per scoprire – e riscoprire – una delle grandi penne del secondo ‘900.

Dal 5 al 30 novembre, sarà visitabile una mostra fotografica, allestita nello spazio Atelier Menotti, dedicata alla vita e al lavoro di Terzani.

Il 16 novembre, alle ore 11.30, in programma l’incontro Il mondo è vostro, durante il quale lo scrittore Gianni Biondillo dialogherà con Angela e Saskia, la moglie e la figlia di Tiziano Terzani. L’evento sarà completato con delle letture sceniche a cura di Ulderico Pesce e tratte dalle opere dello scrittore toscano.

Più tardi, alle ore 17.30, verrà proiettato il film La fine è il mio inizio, con Bruno Ganz ed Elio Germano, tratto dall’omonimo libro (postumo). L’opera racconta gli ultimi tempi della vita di Terzani, sempre più conscio del progredire della malattia e deciso a raccontare le sue esperienze e il suo stato d’animo al figlio Folco.

Il rapporto tra Terzani e suo figlio sarà esplorato anche nelle giornate del 30 novembre (alle ore 17) e del 1 dicembre (alle ore 11) con una lettura scenica: La fine è il mio inizio, regia di Emilio Russo, con Chiara Tomei e Antonio Perretta, musica dal vivo di Danilo Rossi.

Inoltre, per ricordare e celebrare la figura di Terzani, che per anni visse in Asia, è stata ripubblicata la sua produzione letteraria con una nuova veste grafica. Tra i libri usciti nel 2024 segnaliamo Un indovino mi disse (Longanesi), In Asia e Pelle di leopardo (entrambi Tea).

Fotografia header: Tiziano Terzani, foto di Cottinelli