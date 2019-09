"Ognuno di noi è le parole che sceglie: conoscerne il significato saperle usare nel modo giusto e al momento giusto ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti". "Potere alle parole. Perché usarle meglio" è il nuovo saggio della sociolinguista Vera Gheno

Vera Gheno torna in libreria con il saggio Potere alle parole. Perché usarle meglio (Einaudi). Sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, oltre a essere traduttrice, si occupa di consulenza linguistica e ha gestito l’account Twitter dell’Accademia della Crusca. Ha iniziato a collaborare stabilmente con la casa editrice Zanichelli, e insegna all’Università di Firenze Scienze Umanistiche per la Comunicazione e Laboratorio di italiano.

“Ognuno di noi è le parole che sceglie: conoscerne il significato saperle usare nel modo giusto e al momento giusto ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti“. E proprio le parole sono sempre state al centro dell’attività autoriale di Vera Gheno, sia nei suoi articoli scientifici e divulgativi, sia nelle sue pubblicazioni: Guida pratica all’italiano scritto (Franco Cesati Editore), Sociallinguistica. Italiano e italiani dei social network (Franco Cesati Editore) e Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello (Longanesi, con Bruno Mastroianni).

In Potere alle parole. Perché usarle meglio, Gheno invita a conoscere più approfonditamente la lingua italiana: che cosa potremmo pensare di una persona che con un armadio pieno di vestiti bellissimi, indossa sempre lo stesso completo per pigrizia? Oppure del proprietario di una Maserati, che lascia l’auto sempre parcheggiata in garage? È proprio l’atteggiamento che molti hanno nei confronti dell’italiano: hanno accesso a un patrimonio immenso che per pigrizia o paura, usano in maniera parziale. L’autrice non sostiene che la lingua sia in pericolo, non ha bisogno di essere salvata e ben che meno preservata. Ma solo più amata.

Conoscere meglio l’italiano potrebbe anche aiutare a una partecipazione più completa della società. Per questo, Gheno mette insieme abitudini linguistiche, situazioni in cui ogni giorno ci si potrebbe ritrovare, misteri della lingua italiana: per far comprendere come la libertà di una persona, passi anche dalla conquista delle parole.