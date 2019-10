Mentre si discute del saggio che Walter Siti ha voluto dedicare a Roberto Saviano, Bompiani annuncia l'uscita dei primi titoli di "Munizioni", la nuova collana diretta dall'autore di "Gomorra" - I particolari

Mentre tra gli addetti ai lavori si discute del saggio che un importante autore e critico come Walter Siti ha voluto dedicare ai libri di Roberto Saviano e alla sua attitudine nei confronti della letteratura e del mestiere di scrittore (il testo in questione, dal titolo Preghiere esaudite. Saviano e l’abdicazione della letteratura, è stato pubblicato nel quinto numero della rivista L’età del ferro, edita da Castelvecchi, ed è stato rilanciato online su Leparoleelecose.it), la casa editrice Bompiani annuncia l’uscita dei primi titoli della nuova collana diretta dall’autore di Gomorra. Già prima dell’estate avevamo scritto di Munizioni, questo il titolo del progetto editoriale che vede Saviano in veste di curatore (in attesa del suo nuovo libro, che dotrebbe essere pubblicato sempre da Bompiani nei prossimi mesi).

E veniamo alla novità in casa Bompiani, marchio (attualmente parte del gruppo Giunti) che quest’anno ha festeggiato i 90 anni. La data scelta per l’esordio della collana Munizioni non è casuale: il 16 ottobre sarà l’anniversario dell’uccisione della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia e uno dei primi due volumi, Di’ la verità anche se la tua voce trema, raccoglie alcuni dei suoi più importanti reportage, scelti dai suoi figli, Andrew, Matthew e Paul Caruana Galizia, insieme con Saviano.

Il secondo volume s’intitola Fariña: l’autore è Nacho Carrettero, giornalista investigativo per El Pais. Il suo libro-inchiesta è stato già messo al bando dall’autorità giudiziaria spagnola per aver raccontato la storia del narcotraffico in Galizia, poi riabilitato.

Come avevamo scritto a febbraio, nel progetto editoriale si spiega che Munizioni sarà “una collana di libri che si propongono di illuminare questa fase così scura di parole ambigue, usate per camuffare, coprire, nascondere la realtà”. In questo contesto, Le Munizioni si porranno come “un baluardo a difesa delle pagine di chi scrivendo è perseguitato, e scrivendo è morto”. Saranno inoltre “proiettili contro l’indifferenza, l’ignoranza, il silenzio”.

Tornando all’intervento di Siti, che merita un’attenta lettura (integrale), e che ripercorre la carriera di Saviano, sin dai primi articoli che hanno preceduto l’uscita di Gomorra, a seguito della quale molte cose sono cambiate nella vita dello scrittore campano, qui riprendiamo solo il finale: “(…) La mia paura è che Saviano, essendosi tirato indietro rispetto a quel che la letteratura gli chiedeva (l’abisso che pretendeva di guardare dentro di lui), se ne sia poi formato un simulacro di minori pretese, pronto a fare l’attendente di cinema e tivù. Dal basso del mio non essere un cittadino esemplare, e forse nemmeno una bella persona, formulo comunque l’ipotesi che un tipo oggi maggioritario di engagement, nell’ansia di andare oltre la letteratura, finisca invece per non sfruttarne a pieno le potenzialità, insomma per farle del male”.

Per avere un quadro ancora più ampio, suggeriamo il reportage-intervista a cura di Simonetta Fiori pubblicato dal Venerdì di Repubblica lo scorso 20 settembre. Alla vigilia del quarantesimo compleanno, per la prima volta Saviano “ha sfogliato l’album della sua vita spezzata in due – prima e dopo le minacce di morte – con un lungo e sofferto racconto”. Significativi, in particolare, i passaggi in cui l’autore di ZeroZeroZero e La paranza dei bambini – da anni costretto a vivere sotto scorta – sottolinea com’è cambiato il rapporto con amici e familiari: “Mio fratello è un infermiere molto stimato e molto amato dai pazienti: la cosa che oggi più gli invidio è la fiducia nel prossimo e nella vita. Se mi manca? Tantissimo. Ha quattro anni meno di me, ed è l’anima più bella tra le persone che conosco…”. E ancora: “La mia famiglia è come se fosse morta, completamente disgregata, 13 anni fa. Nessuno di noi è stato capace di gestire la mia nuova assurda vita, ma chi lo sarebbe stato? Assenza, preoccupazione, nascondimento, ansia. La quotidianità va in frantumi, il nervosismo ha inghiottito la mia vera identità: oggi non sono più quello che ero. Ho per loro molti sensi di colpa“.