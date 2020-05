Prosegue la serie di iniziative gratuite concepite per aiutare a portare la magia di Harry Potter a genitori, bambini e chi si prende cura di loro durante il lockdown. Ecco le ultime novità...

L’ultimo nuovo contributo a Harry Potter At Home, la serie di iniziative gratuite concepite per aiutare a portare la magia di Harry Potter a genitori, bambini e chi si prende cura di loro durante il lockdown, vede alcuni dei volti internazionali più amati del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport prestare la propria voce alla storia che hanno tanto amato, registrando video nei quali leggono il primo libro di Harry Potter, Harry Potter e la Pietra Filosofale (pubblicato in Italia da Salani).

I sette lettori che compongono la formazione stellare sono stati annunciati da J.K. Rowling su Twitter: Daniel Radcliffe, Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni, e Eddie Redmayne compongono il cast di narratori. Ma ulteriori sorprese e apparizioni speciali attraverseranno il Wizarding World e non solo. Ciascuno leggerà alle famiglie di tutto il mondo un brano differente dal libro di culto, affrontando temi come la famiglia, l’amicizia, il coraggio e il superamento delle avversità.

A dare l’avvio alla serie di video letture è un volto immediatamente sinonimo di Harry Potter: Daniel Radcliffe, che leggerà il primo capitolo, Il bambino che è sopravvissuto.

I video verranno postati settimanalmente sulla pagina www.harrypotterathome.com, con la versione solo audio disponibile gratuitamente su Spotify.

Il progetto Harry Potter At Home è un’iniziativa sviluppata da Wizarding World Digital e dall’agenzia di J.K. Rowling The Blair Partnership, in risposta alla pandemia del Covid-19 con l’aiuto dei partner del Wizarding World, inclusi Warner Bros., Bloomsbury, Scholastic e Pottermore Publishing. L’iniziativa include una licenza già aperta per gli insegnanti, che consente di postare registrazioni di letture di Harry Potter effettuate da loro stessi su piattaforme e network educativi, un centro di informazioni e attività sul portale Harrypotterathome.com, e Harry Potter e la Pietra Filosofale ascoltabile in streaming gratuitamente via Audible Stories e disponibile al prestito attraverso servizi bibliotecari online di tutto il mondo.