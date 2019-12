Una lista di nuovi libri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, per tutti i gusti. Dalle fiabe ai romanzi, dai racconti ai saggi, tanti consigli di lettura scelti tra le uscite dell'ultimo anno e mezzo (in grado di affascinare anche gli adulti)

La produzione di libri per bambini e ragazzi è molto ricca, e non è sempre facile orientarsi. Ci sono storie di ogni genere e per lettrici e lettori di ogni età, dalle favole e le fiabe per i più piccoli ai romanzi e ai racconti per chi inizia ad avvicinarsi alla lettura.

Spesso sembra difficile riuscire a trovare i giusti libri da regalare a un bambino o a un adolescente ma, allo stesso tempo, sarebbe meglio lasciare i più giovani liberi di scegliere senza troppi condizionamenti, così che possano sviluppare i propri gusti e le proprie idee. A ogni modo, i libri per bambini e ragazzi da leggere sicuramente non mancano, quindi l’unica cosa che noi adulti possiamo fare è scortarli in libreria, o in biblioteca, cercando di indirizzarli a scovare quello più adatto a loro.

Come aiutarli? Semplice, facendosi un’idea delle ultime uscite, imparando qualche titolo e conoscendo i nomi di autori importanti, italiani e non. Così, quando vi chiederanno un parere, avrete la vostra lista di libri a portata di mano, e non sarà difficile dare loro il consiglio giusto.

E poi, chissà, magari questo elenco – in cui i titoli (dell’ultimo anno e mezzo) non sono in ordine di importanza e che, soprattutto, non ha la pretesa di essere esaustivo – potrà essere utile anche per chi non è più un giovane lettore: in fondo si sa che i libri per bambini e ragazzi non hanno età e che possono rivelarsi letture sorprendenti anche per i più grandi.

Libri per bambini dai 2 ai 5 anni

Bruco verde, Giovanna Mantegazza e Giorgio Vanetti

Il libro della Coccinella che ha rivoluzionato l’editoria per l’infanzia e che dal 1977 continua a far divertire milioni di bambini nel mondo

È la storia di un bruchino affamato in cerca di cibo, un volume di cartone indistruttibile con tanti buchi per guardarci dentro, per infilarci le dita, per scoprire una nuova dimensione.

Leggi la trama >>> È la storia di un bruchino affamato in cerca di cibo, un volume di cartone indistruttibile con tanti buchi per guardarci dentro, per infilarci le dita, per scoprire una nuova dimensione.

Le mutande di Orso Bianco, Tupera Tupera

Tutto ciò è molto imbarazzante ma… il povero orso bianco ha perso le sue mutande… dove potranno mai essere?

Le nuove mutande dell’orso polare non sono facili da trovare. Le cerca ovunque, qua e là e su e giù: non gli daresti una mano anche tu? Cercando mutande si trovano amici e una volta indossate son tutti felici!

Leggi la trama >>> Le nuove mutande dell’orso polare non sono facili da trovare. Le cerca ovunque, qua e là e su e giù: non gli daresti una mano anche tu? Cercando mutande si trovano amici e una volta indossate son tutti felici!

Buongiorno, volpina!, Agnese Baruzzi e Gabriele Clima

La natura racconta bellissime storie, che avvincono, sorprendono ed emozionano come vere avventure

In un paesaggio innevato, reso magico da misteriosi passaggi forati, pagine sagomate e preziosi dettagli scavati da toccare con le dita per seguire la storia di Volpina, una piccola e tenera volpe artica.

Leggi la trama >>> In un paesaggio innevato, reso magico da misteriosi passaggi forati, pagine sagomate e preziosi dettagli scavati da toccare con le dita per seguire la storia di Volpina, una piccola e tenera volpe artica.

Nonna nanna, Giovanna Mantegazza e Filippo Brunello

Le rime di Giovanna Mantegazza accompagnano il bimbo in un viaggio onirico insieme alla sua nonna

Una nonna nanna per fare sogni bellissimi, per viaggiare con la fantasia, per pensare alla magia della notte senza timori. Una nonna nanna per farsi accompagnare nel sonno cullati dalla voce e dall’amore della nonna.

Leggi la trama >>> Una nonna nanna per fare sogni bellissimi, per viaggiare con la fantasia, per pensare alla magia della notte senza timori. Una nonna nanna per farsi accompagnare nel sonno cullati dalla voce e dall’amore della nonna.

Che emozione! Agnese Baruzzi e Gabriele Clima

Gira la ruota, e scopri tutte le emozioni che questo libro ha in serbo per tutti i piccoli lettori

Un volume magico e sorprendente, una ruota che gira e cambia il disegno al centro della pagina regalando la meraviglia delle trasformazioni. Tenerezza, meraviglia, tristezza, rabbia…

Leggi la trama >>> Un volume magico e sorprendente, una ruota che gira e cambia il disegno al centro della pagina regalando la meraviglia delle trasformazioni. Tenerezza, meraviglia, tristezza, rabbia…

Kiki & Jax. Il magico potere dell’amicizia, Marie Kondo e Salina Yoon

Dall’autrice del bestseller Il magico potere del riordino

Kiki e Jax sono migliori amici, anche se sono davvero diversi. A Kiki piace avere tante cose. A Jax piace avere tutto in ordine. Ma quando le cose rischiano di dividerli, riusciranno i due amici a fare spazio l’uno per l’altro?

Leggi la trama >>> Kiki e Jax sono migliori amici, anche se sono davvero diversi. A Kiki piace avere tante cose. A Jax piace avere tutto in ordine. Ma quando le cose rischiano di dividerli, riusciranno i due amici a fare spazio l’uno per l’altro?

Una balena va in montagna, Ester Armanino e Nicola Magrin

Una voce fresca e capace che invita grandi e piccoli a trovare il coraggio di partire alla scoperta della natura

Niska è una balena curiosa. Da sempre si chiede da dove proviene l’acqua del mare. Un bambino vive tra i boschi e il mare non l’ha mai visto. Le strade dei due si incontrano quando Niska rimane incastrata in una baita. Grazie alle sue lacrime comincerà il viaggio che cambierà la vita di entrambi.

Leggi la trama >>> Niska è una balena curiosa. Da sempre si chiede da dove proviene l’acqua del mare. Un bambino vive tra i boschi e il mare non l’ha mai visto. Le strade dei due si incontrano quando Niska rimane incastrata in una baita. Grazie alle sue lacrime comincerà il viaggio che cambierà la vita di entrambi.

L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti, Justyna Bednarek e Daniel de Latour

Il libro che finalmente rivela dove vanno i calzini quando scompaiono nella lavatrice!

Questa è la storia di dieci calzini e calzine coraggiosi che hanno deciso di cambiare il loro destino, salutando i loro fratelli gemelli (destri o sinistri) e partendo per il vasto mondo in cerca di avventure.

Leggi la trama >>> Questa è la storia di dieci calzini e calzine coraggiosi che hanno deciso di cambiare il loro destino, salutando i loro fratelli gemelli (destri o sinistri) e partendo per il vasto mondo in cerca di avventure.

L’ultimo regalo di Natale, John Burningham

La storia di un autore e illustratore di oltre sessanta libri per bambini e ragazzi

Nessun viaggio è troppo lungo per Babbo Natale, nemmeno quello per consegnare l’ultimo regalo rimasto nel suo sacco, appartenente a Beniamino Stamberbugio, il bambino che abita in una casupola in cima al Monte Rotolo, lontano lontano…

Leggi la trama >>> Nessun viaggio è troppo lungo per Babbo Natale, nemmeno quello per consegnare l’ultimo regalo rimasto nel suo sacco, appartenente a Beniamino Stamberbugio, il bambino che abita in una casupola in cima al Monte Rotolo, lontano lontano…

Libri per bambini dai 6 agli 8 anni

Un canguro alla porta, Eshkol Nevo

Il bestseller per bambini di Eshkol Nevo, autore della Simmetria dei desideri

Si può misurare il tempo in canguri? Sì, se suonano quando hai bisogno di far passare unʼintera settimana in attesa che il tuo papà torni da un lungo viaggio. E ci saranno molte altre sorprese, perché il tempo passa più in fretta con l’amore di chi ti vuole bene…

Leggi la trama >>> Si può misurare il tempo in canguri? Sì, se suonano quando hai bisogno di far passare unʼintera settimana in attesa che il tuo papà torni da un lungo viaggio. E ci saranno molte altre sorprese, perché il tempo passa più in fretta con l’amore di chi ti vuole bene…

A Susanna piace il rosso, Michel Pastoureau

Il primo libro per ragazzi di Michel Pastoureau, con le illustrazioni di Laurence Le Chau e la poetica traduzione di Chandra Livia Candiani

Il rosso è il colore preferito di Susanna, una bambina che sa quello che vuole. La sua storia farà sorridere e riflettere, ma soprattutto insegnerà l’importanza di difendere i propri gusti e le proprie idee, rispettando quelle degli altri.

Leggi la trama >>> Il rosso è il colore preferito di Susanna, una bambina che sa quello che vuole. La sua storia farà sorridere e riflettere, ma soprattutto insegnerà l’importanza di difendere i propri gusti e le proprie idee, rispettando quelle degli altri.

Vuoi essere mia amica?, Susie Morgenstern

Un racconto firmato da un’autrice pluripremiata che riesce a divertire con la sua voce affabile e la sua gioia di vivere contagiosa

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare una nuova amica. Dopo un inizio un po’ difficile, scoprirà che l’amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra all’improvviso e ha già tutte le risposte.

Leggi la trama >>> Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare una nuova amica. Dopo un inizio un po’ difficile, scoprirà che l’amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra all’improvviso e ha già tutte le risposte.

Il grande libro degli animali in via d’estinzione per bambini che vogliono salvare il mondo, Millie Marotta

Un invito ad amare e rispettare la natura, perché ogni specie vivente merita di conservare il suo posto nel mondo

Questo libro vi farà esplorare le profondità oceaniche, i deserti sabbiosi, le cime innevate delle montagne. È qui, nei luoghi più affascinanti e remoti dei cinque continenti, che vivono molte specie in via d’estinzione.

Leggi la trama >>> Questo libro vi farà esplorare le profondità oceaniche, i deserti sabbiosi, le cime innevate delle montagne. È qui, nei luoghi più affascinanti e remoti dei cinque continenti, che vivono molte specie in via d’estinzione.

La città in fondo al mare, Mauro Grimaldi e Spartaco Ripa

Una favola delicata e commovente, un inno ai valori della tolleranza e della convivenza

C’è una città abitata da gente di ogni età e colore della pelle. Parlano lingue diverse, eppure si capiscono benissimo. Vivono nella pace e sono sempre gentili tra di loro. Vale proprio la pena di conoscerli e di scoprire perché vivono in fondo al mare.

Leggi la trama >>> C’è una città abitata da gente di ogni età e colore della pelle. Parlano lingue diverse, eppure si capiscono benissimo. Vivono nella pace e sono sempre gentili tra di loro. Vale proprio la pena di conoscerli e di scoprire perché vivono in fondo al mare.

Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo, Ben Brooks

100 nuove storie di bambini che sono riusciti a trasformare la loro fragilità in un superpotere

Ben Brooks, autore di

Leggi la trama >>> Ben Brooks, autore di Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici torna con una raccolta di racconti su uomini e donne che sono stati in grado di rendere il mondo un posto migliore, perché essere diversi è la nostra più grande risorsa.

Tutti giù per aria, Rosella Postorino

Dalla vincitrice del Premio Campiello 2018, un brillante esordio nella narrativa per ragazzi

Un’avventura che insegna ad accogliere la diversità come una ricchezza. Tina è una bambina che non è molto simpatica ai suoi compagni, perché è un po’ perfettina. E proprio per questo è senza amici… Un’esperienza sulla paura di non essere accettati.

Leggi la trama >>> Un’avventura che insegna ad accogliere la diversità come una ricchezza. Tina è una bambina che non è molto simpatica ai suoi compagni, perché è un po’ perfettina. E proprio per questo è senza amici… Un’esperienza sulla paura di non essere accettati.

I tacchini non ringraziano, Andrea Camilleri

Una storia per bambini firmata da uno dei più grandi autori italiani, creatore del Commissario Montalbano

Lo zoo di Camilleri è fatto di storie che entreranno nella nostra vita per sempre. Impossibile leggerli e vederli senza sentire dentro qualcosa, perché sono pieni di affetto, confondono il confine tra la coscienza umana e quella degli animali e sono sempre a favore di questi ultimi..

Leggi la trama >>> Lo zoo di Camilleri è fatto di storie che entreranno nella nostra vita per sempre. Impossibile leggerli e vederli senza sentire dentro qualcosa, perché sono pieni di affetto, confondono il confine tra la coscienza umana e quella degli animali e sono sempre a favore di questi ultimi..

La bambina tutta verde, Gherardo Colombo

Gherardo Colombo affronta con delicatezza temi come il senso di giustizia, l’inclusione e l’accettazione della diversità

In questo libro saranno i bambini a portare il colore nella vita degli adulti, per dare a tutti il coraggio di aprirsi al mondo, e capire che «se tutti fossimo dello stesso, identico colore ci mancherebbe la vivacità della vita».

Leggi la trama >>> In questo libro saranno i bambini a portare il colore nella vita degli adulti, per dare a tutti il coraggio di aprirsi al mondo, e capire che «se tutti fossimo dello stesso, identico colore ci mancherebbe la vivacità della vita».

Ombre che camminano, Marco Ponti

Un’avventura fantasmagorica in una misteriosa Torino magica e una missione impossibile da risolvere

Frederic ha undici anni e si è appena trasferito a Torino da Los Angeles. Qui, inaspettatamente, imparerà che l’amicizia e l’amore possono davvero tutto e che se accanto a te hai le persone giuste, nel tuo cuore non c’è spazio per la tristezza e la paura.

Leggi la trama >>> Frederic ha undici anni e si è appena trasferito a Torino da Los Angeles. Qui, inaspettatamente, imparerà che l’amicizia e l’amore possono davvero tutto e che se accanto a te hai le persone giuste, nel tuo cuore non c’è spazio per la tristezza e la paura.

Delfina e il mare, Simone Perotti

Il mare è ancora la nostra vera, autentica storia

Questa è la storia di Delfina, una bambina coraggiosa e piena di curiosità. Incantata fin da piccola dal padre marinaio e dal suo mondo di navi, porti e rotte, è attratta in modo irresistibile da tutto ciò che riguarda il mare…

Leggi la trama >>> Questa è la storia di Delfina, una bambina coraggiosa e piena di curiosità. Incantata fin da piccola dal padre marinaio e dal suo mondo di navi, porti e rotte, è attratta in modo irresistibile da tutto ciò che riguarda il mare…

Martin Luther King e il suo grande sogno, Janna Carioli

Una lotta per una vità più degna, per l’emancipazione personale e degli altri

Atlanta, 1940 Martin, figlio di un pastore della chiesa battista, cresce nel sogno di un mondo di fratellanza e inclusione dove ogni ragazzo e ogni uomo sia giudicato per le qualità e il cuore, e non per il colore della pelle.

Leggi la trama >>> Atlanta, 1940 Martin, figlio di un pastore della chiesa battista, cresce nel sogno di un mondo di fratellanza e inclusione dove ogni ragazzo e ogni uomo sia giudicato per le qualità e il cuore, e non per il colore della pelle.

Il ragazzo che nuotava con i piranha, David Almond

Dalla penna di David Almond, un piccolo capolavoro di tenerezza e comicità sul coraggio di crescere

Come la prenderesti se all’improvviso tuo zio decidesse di trasformare la casa in una fabbrica di pesce in scatola piena zeppa di macchine rumorose e puzzolenti? Stanley ha cercato di adattarsi, ma la sua pazienza finisce e decide di unirsi ai carrozzoni di un luna park…

Leggi la trama >>> Come la prenderesti se all’improvviso tuo zio decidesse di trasformare la casa in una fabbrica di pesce in scatola piena zeppa di macchine rumorose e puzzolenti? Stanley ha cercato di adattarsi, ma la sua pazienza finisce e decide di unirsi ai carrozzoni di un luna park…

La famiglia 3 cognomi, Disordinary Family & Enrica Mannari

Un libro che nasce dalle pagine social di @disordinaryfamily, che ogni giorno raccontano stralci di vita famigliare con i loro due bimbi

Orsetta Mannara adora suo fratello Gatto Vampiro, anche se lui è nato da un altro papà. Una storia tenera che lancia un messaggio potente e attuale: la famiglia è ovunque ci sia amore.

Leggi la trama >>> Orsetta Mannara adora suo fratello Gatto Vampiro, anche se lui è nato da un altro papà. Una storia tenera che lancia un messaggio potente e attuale: la famiglia è ovunque ci sia amore.

Libri per bambini dai 10 anni in sù

Un anno al villaggio, Elisabetta Gnone

Un diario in cui tutti sono invitati a scrivere, per conservare i loro ricordi ed entrare nel mondo incantato di Fairy Oak

Un diario nient’affatto segreto, a cui le gemelle Vaniglia e Pervinca hanno affidato le ricette di famiglia, i compiti per le lezioni di Magia, le regole dei giochi da fare nelle giornate di pioggia e i resoconti delle avventure vissute nelle giornate di sole, e naturalmente i loro piccoli segreti.

Leggi la trama >>> Un diario nient’affatto segreto, a cui le gemelle Vaniglia e Pervinca hanno affidato le ricette di famiglia, i compiti per le lezioni di Magia, le regole dei giochi da fare nelle giornate di pioggia e i resoconti delle avventure vissute nelle giornate di sole, e naturalmente i loro piccoli segreti.

Nebbia, Marta Palazzesi

Un’incredibile narrazione che mescola l’amore per la storia e quello per gli animali

Londra, 1880. Clay ha 13 anni e un unico obiettivo: riuscire a liberare Nebbia, un lupo feroce e assolutamente indomabile, imprigionato in un circo e costretto a sopportare i metodi crudeli dei domatori. Per farlo, avrà bisogno dell’aiuto di Ollie, la piccola nipote di una zingara.

Leggi la trama >>> Londra, 1880. Clay ha 13 anni e un unico obiettivo: riuscire a liberare Nebbia, un lupo feroce e assolutamente indomabile, imprigionato in un circo e costretto a sopportare i metodi crudeli dei domatori. Per farlo, avrà bisogno dell’aiuto di Ollie, la piccola nipote di una zingara.

Queste oscure materie, Philip Pullman

Dal vincitore del Premio Astrid Lindgren Memorial, considerato il Nobel della letteratura per ragazzi

Will e Lyra sono due ragazzi coscienti di avere un compito importante da svolgere, ma non sanno quale sia: perché la profezia si avveri non dovranno obbedire a un destino predefinito, ma essere liberi di scegliere?

Leggi la trama >>> Will e Lyra sono due ragazzi coscienti di avere un compito importante da svolgere, ma non sanno quale sia: perché la profezia si avveri non dovranno obbedire a un destino predefinito, ma essere liberi di scegliere?

Al di là del mare, Lauren Wolk

Very italiani, Rossana Maletto Cazzullo e Francesco Maletto Cazzullo

Un viaggio nell’identità italiana, attraverso i ritratti delle grandi donne e dei grandi uomini che ci hanno resi quelli che siamo

Cos’hanno in comune Dante Alighieri e Francesco Totti? Santa Chiara e Dario Argento? Cinquanta personaggi della storia italiana che posseggono le qualità che hanno reso grande il nostro popolo: la creatività e l’umanità.

Leggi la trama >>> Cos’hanno in comune Dante Alighieri e Francesco Totti? Santa Chiara e Dario Argento? Cinquanta personaggi della storia italiana che posseggono le qualità che hanno reso grande il nostro popolo: la creatività e l’umanità.

Incontri ravvicinati del terzo topo, Giuseppe Festa

La storia di un topolino basso, piccolo e curioso, che da grande vuole fare l’esploratore



Leggi la trama >>> Giuseppe Festa , il grande cantore degli animali, torna a colpire con un libro divertente, pieno di equivoci, risate e avventura, che è anche un inedito spunto di riflessione sulla diversità e l’integrazione.

Una per i Murphy, Lynda Mullaly Hunt

Forse basta solo trovare il coraggio di togliere la maschera della paura per riuscire a diventare l’eroe di qualcuno

Carley è una ragazzina fortunata. Quando si ritrova piena di lividi nella stanza di un ospedale del Connecticut, con sua madre in corna, ma non riesce a evitare l’affido temporaneo presso una famiglia che sembra uscita da uno spot pubblicitario, i Murphy: carini, simpatici, assolutamente perfetti.

Leggi la trama >>> Carley è una ragazzina fortunata. Quando si ritrova piena di lividi nella stanza di un ospedale del Connecticut, con sua madre in corna, ma non riesce a evitare l’affido temporaneo presso una famiglia che sembra uscita da uno spot pubblicitario, i Murphy: carini, simpatici, assolutamente perfetti.

Solo una parola. Una storia al tempo delle leggi razziali, Matteo Corradini

Un racconto dalla grande forza simbolica, tratto da una storia vera e accompagnato dalle illustrazioni di Sonia Cucculelli

Un romanzo che racconta ai ragazzi che cosa sono state le leggi razziali e quali effetti hanno avuto sull’Italia di ottant’anni fa, attraverso la storia di un bambino ebreo espulso nel 1938 dalla sua scuola elementare.

Leggi la trama >>> Un romanzo che racconta ai ragazzi che cosa sono state le leggi razziali e quali effetti hanno avuto sull’Italia di ottant’anni fa, attraverso la storia di un bambino ebreo espulso nel 1938 dalla sua scuola elementare.

Mythos, Stephen Fry

«Perfetto» per il XXI Secolo. «Esuberante e divertente, Fry riscrive i miti greci con eleganza». The Times

Un racconto nuovo di storie antiche, riscritte per la nostra epoca tragica, comica e fatale da

Leggi la trama >>> Un racconto nuovo di storie antiche, riscritte per la nostra epoca tragica, comica e fatale da Stephen Fry , un’icona vivente, definito come «un moderno Oscar Wilde» per il suo tagliente umorismo e «un uomo rinascimentale» per la sua poliedricità.

Noi siamo tempesta, Michela Murgia

Dall’autrice vincitrice del Premio Campiello, tradotta in tutto il mondo, una storia che parla a lettori e lettrici di tutte le età



Leggi la trama >>> Michela Murgia ha scelto sedici avventure collettive e le ha raccontate come imprese corali, perché l’eroismo è la strada di pochi, ma la collaborazione è un superpotere che appartiene a tutti…

Cento passi per volare, Giuseppe Festa

Un romanzo che mostra quanto sia ricca la diversa normalità di chi non vede con gli occhi

Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. La sua storia si intreccia a quella di un aquilotto rapito da bracconieri senza scrupoli. Tutto sembra perduto, ma la verità sa rivelarsi a chi la sa ascoltare…

Leggi la trama >>> Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. La sua storia si intreccia a quella di un aquilotto rapito da bracconieri senza scrupoli. Tutto sembra perduto, ma la verità sa rivelarsi a chi la sa ascoltare…

Timeport – L’occhio del tempo, Stef&Phere

Dalla famosa coppia di Youtuber, una grande avventura firmata Two Players One Console

Forti del loro talento nel creare trame per i videogiochi, Stef & Phere ora hanno deciso di avvicinare i ragazzi anche alla lettura. Come? Grazie a una bella storia, che vede come protagonisti due ragazzi alle prese con un portale spaziotemporale…

Leggi la trama >>> Forti del loro talento nel creare trame per i videogiochi,ora hanno deciso di avvicinare i ragazzi anche alla lettura. Come? Grazie a una bella storia, che vede come protagonisti due ragazzi alle prese con un portale spaziotemporale…

L’ amore sconosciuto, Rebecca Stead

Quanti scossoni può sopportare un’amicizia? Tre amiche affrontano insieme le difficoltà della crescita

Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un patto: non litigare mai. Ma ora, a dodici anni, tutto sta iniziando a cambiare. Aumentano gli impegni e affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. Riusciranno a trovare risposta alle loro domande?

Leggi la trama >>> Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un patto: non litigare mai. Ma ora, a dodici anni, tutto sta iniziando a cambiare. Aumentano gli impegni e affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. Riusciranno a trovare risposta alle loro domande?

Il fiore perduto dello sciamano di K., Davide Morosinotto

Dal vincitore del Premio Andersen, un viaggio dalle Ande all’Amazzonia

La scoperta della vita attraverso gli occhi di due ragazzi che affrontano un mondo crudele e selvaggio mano nella mano: una bambina ricoverata in una clinica neurologica e un ragazzino con la lingua più lunga che lei abbia mai conosciuto. Insieme potranno ritrovare il Fiore Perduto che, forse, può guarire Laila?

Leggi la trama >>> La scoperta della vita attraverso gli occhi di due ragazzi che affrontano un mondo crudele e selvaggio mano nella mano: una bambina ricoverata in una clinica neurologica e un ragazzino con la lingua più lunga che lei abbia mai conosciuto. Insieme potranno ritrovare il Fiore Perduto che, forse, può guarire Laila?

Un’amica da salvare. I casi impossibili di Zoe & Lu, Licia Troisi

Da una delle autrici fantasy italiane più amate, l’avventura impossibile della Zoe & Lu Investigazioni

Quando il mistero incontra l’incredibile, le detective dell’incubo, Lucrezia e Zoe, sono pronte a entrare in azione. Un’amica scompare di fronte allo schermo del computer e le due ragazze dovranno capire cos’è successo… Una storia piena di parole e fumetti.

Leggi la trama >>> Quando il mistero incontra l’incredibile, le detective dell’incubo, Lucrezia e Zoe, sono pronte a entrare in azione. Un’amica scompare di fronte allo schermo del computer e le due ragazze dovranno capire cos’è successo… Una storia piena di parole e fumetti.

Storie fantastiche di paura, Enzo Fileno Carabba, Anna Maria Falchi e Marco Vichi

Un fantastico viaggio nella paura in compagnia di diavoli, streghe, incantatrici, lupi mannari, scheletri, pipistrelli, donne coraggiose e cavalieri senza paura

Un libro che ci trasporta in un antico casolare ad ascoltare i racconti paurosi di una misteriosa signora, liberamente ispirati alle Novelle della Nonna scritte da Emma Perodi, oltre cento anni fa…

Leggi la trama >>> Un libro che ci trasporta in un antico casolare ad ascoltare i racconti paurosi di una misteriosa signora, liberamente ispirati alle Novelle della Nonna scritte da Emma Perodi, oltre cento anni fa…

La principessa Baciarospi, Garth Nix