Aperte le iscrizioni a “Jack London”, scuola di reportage per ragazzi

La scuola Jack London è stata inaugurata nel 2020 nel borgo di Torre di Palme (Fermo) dal reporter Angelo Ferracuti e dal fotografo Giovanni Marrozzini. Si tratta di un luogo fondata sul principio dell’educazione a un altro sguardo, aperto, interdisciplinare e teso all’ascolto.

L’obiettivo? Insegnare il mestiere del reportage e portare i ragazzi e le ragazze che l’hanno frequentata “sul campo”, come da migliore tradizione londoniana, grazie a stage retribuiti e a concrete possibilità per il futuro.

D’altronde, secondo i fondatori, una scuola per imparare il mestiere del raccontare, declinato non solo sulla letteratura e l’arte, ma anche e soprattutto sul giornalismo, sul racconto delle aziende e delle realtà, per dare alla comunicazione un valore etico e sociale, è oggi più che mai necessaria.

Adesso sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2021, che fra il corpo insegnanti vedrà nomi quali Franco Arminio, Christian Caliandro, Giovanna Calvenzi, Silvia Camporesi, Ascanio Celestini, Paolo Di Stefano, Francesco Faeta, Marco Filoni, Renata Ferri, Manuela Fugenzi, Massimo Gezzi, Simona Ghizzoni, Alberto Giuliani, Helena Janeczek, Marco Longari, Sebastiano Nata, Massimo Raffaeli, Alberto Rollo, Stella Sacchini e Marino Sinibaldi.

Giano, Daca Tre Elle e La Marca di San Michele sosterranno le tre borse di studio in palio per gli iscritti (per la cui partecipazione il termine ultimo è fissato al 30 settembre). Le ore di lezione previste sono 250. I corsi avranno inizio il 1° novembre con una lezione inaugurale dello scrittore e giornalista Carlo Lucarelli. Dopo la pausa natalizia (dal 23 dicembre), le lezioni riprenderanno dal 10 al 28 gennaio.

Sul sito ufficiale è possibile leggere il bando per intero e conoscere le modalità di iscrizione. Saranno selezionati 28 partecipanti, tra i quali i 3 borsisti, e il costo complessivo del corso sarà di 3300 euro. Le lezioni si terranno nella stessa location che ha ospitato la prima edizione, ovvero nel borgo di Torre di Palme, mentre la città di Fermo ospiterà tre appuntamenti aperti al pubblico: • Ascanio Celestini al Teatro dell’Aquila leggerà dei testi del poeta fermano Luigi Di Ruscio, con a seguire la proiezione del documentario La neve nera;

• Franco Arminio, paesologo e fondatore della “Casa della Paesologia”, alla Sala dei Ritratti (Palazzo dei Priori) terrà il “Discorso sull’Italia interna”;

• Angelo Ferracuti presso la Biblioteca Comunale di Fer presenterà il libro Non ci resta che l'amore – gli anni con Mario Dondero edito dal Saggiatore, con la partecipazione di Andrea Gentile, direttore editoriale della casa editrice, e il critico letterario Massimo Raffaeli.

