Einaudi Ragazzi dedica una collana a “BookTok”: “Una valida alternativa allo smartphone”

Negli ultimi anni, dagli Usa all’Europa, si è molto detto dell’impatto di #Booktok sul mondo dell’editoria.

Non stupisce più di tanto, dunque, la scelta di Einaudi (Ragazzi – a proposito, ricordiamo che Einaudi Ragazzi, con Emme Edizioni, è un marchio di Edizioni EL) di dedicare una collana proprio a TikTok. Come pure non stupiscono le inevitabili prese di posizioni critiche (che potete trovare alla fine dell’articolo).

Il precedente con Rizzoli Ragazzi e La Biblioteca di Daphne

Critiche che erano arrivate, del resto, anche lo scorso gennaio, quando abbiamo raccontato della decisione dell’area Ragazzi di Rizzoli affidare una collana alla bootoker Megi Bulla (chiamandola con il suo nickname, La Biblioteca di Daphne).

Ma entriamo nei dettagli del progetto. Nella nota di Einaudi si legge: “Affascinata dall’impatto di TikTok sulla comunicazione e la fruizione dei contenuti, anche nel campo letterario, Einaudi Ragazzi ha abbracciato la sfida di creare una collana che catturasse l’essenza di questo nuovo linguaggio, proponendo delle raccolte di testi brevi, fulminanti e coinvolgenti, proprio come i reel”.

“Una valida alternativa allo smartphone”

Orietta Fatucci e Gaia Stock presentano così la nuova collana “BookTok”, che fa il suo esordio in libreria il 2 aprile: “Siamo sempre di corsa. L’idea è quella di proporre delle letture che attraggano ogni tipo di lettore e che siano adatte a essere affrontate, cioè iniziate e concluse, anche in quei momenti morti che solitamente vengono riempiti scrollando distrattamente i feed dei social: aspettando l’autobus, sulla metro, in una sala d’attesa. Una valida alternativa allo smartphone per quando il tempo di concentrarsi a lungo su un libro di narrativa classica proprio non c’è”.

I 6 volumi (ciascuno costa 6 euro) in questione conterranno ciascuno “50 racconti brevissimi e capaci di coinvolgere in 2500 battute, perfetti per ragazze e ragazzi in cerca di emozioni e avventure da leggere in un fiato”.

Per ogni libro un genere, contraddistinto da un colore, e un curatore.

I primi 6 titoli (a 6 euro)

I primi sei titoli saranno: Pink (“storie ardenti, passionali, romantiche”), a cura di Elena Peduzzi; Orange (“il colore della vitalità e dell’energia propone una narrativa caratterizzata da una forte vena umoristica”), a cura di Lara Pollero; Silver (“lucente, chiaro, brillante e futuristico, per fantasy, fantascienza e distopia”), a cura di Christian Hill; Yellow (“per i gialli e il mistero”), a cura di Daniele Nicastro; Blue (“storie intime, commoventi, struggenti, profonde come il mare”), a cura di Gisella Laterza; Black (“l’emblema dell’oscurità per racconti horror, gotici, terrificanti”), a cura di Manlio Castagna.

Inevitabili le critiche…

Come anticipato, la scelta di Einaudi Ragazzi è destinata a suscitare critiche. Su Facebook, ad esempio, Momo – Libreria per Ragazzi, negozio indipendente di Ravenna, dedica un lungo post alla nuova collana, in cui tra le altre cose si legge: “(…) ’50 storie della durata di un reel’. Davvero ragazzi e ragazze hanno bisogno di altri reel? (E se anche fosse vero, siamo proprio noi a doverglieli dare?) Di una bulimia di immagini, storie e informazioni mordi e fuggi? Per noi il tempo della letteratura è prezioso e diverso: un tempo lento, la complessità di una lingua che si snoda tra le pagine. Vorremmo accompagnare le ragazze e i ragazzi dentro il mistero delle storie, dentro un’attenzione che sia diversa da quella che si impiega per scrollare post o visualizzare video. Vorremmo accompagnarli nella fatica…”.