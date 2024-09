Storie d’amore non convenzionali: vi consiglio cinque libri su amori che non seguono le regole

Da Sally Rooney a Gabrielle Zevin, passando per Annie Ernaux e… Ilenia Zedda, in libreria con “Se mi guardo da dentro”, su ilLibraio.it consiglia cinque grandi storie d’amore non convenzionali, firmate da cinque autrici contemporanee. Il risultato? Un percorso che vede al centro amori che non seguono le regole, e che si intrecciano anche in modi scomodi, rimanendo sempre profondamente veri…

Spesso, nell’immaginario comune, le grandi storie d’amore da leggere per sognare un po’ sono tormentate e piene di speranza. La conclusione è l’happy ending, dove l’amore vince veramente su tutto e spazza via il resto. Ma se la letteratura è la vita, e nella vita la convenzionalità viene quasi sempre spazzata dall’imprevisto, cosa succede quando l’amore si discosta da quei sentieri battuti e abbraccia l’insolito e l’irriverente? In questo percorso di lettura vi invito a scoprire amori che non seguono le regole, che si intrecciano anche in modi scomodi, rimanendo sempre profondamente veri.

Pronti a lasciarvi sorprendere?

Persone Normali di Sally Rooney (Einaudi, 2020)

Marianne e Connell, compagni di scuola, abitano mondi opposti: lei è una figura enigmatica e sicura di sé, ma relegata ai margini della società studentesca; lui è l’incarnazione della popolarità, bello e desiderato. Inizia tra loro una relazione clandestina, un vincolo che si nutre di una connessione profonda, sia emotiva che intellettuale, in cui il corpo diventa il tramite di un amore che sfida le convenzioni. Questo legame, pur denso di incomprensioni e intriso delle sfide che mettono alla prova, diviene il fulcro delle loro esistenze, influenzando le loro personalità e il loro modo di vivere l’amore. Crescendo, le loro strade sembrano dividersi: conducono quasi sempre vite separate, eppure il loro incontro è inevitabile. Quel vincolo primordiale li trascina sempre l’uno verso l’altra, definendo il loro modo di relazionarsi agli altri e di amare. Ma riusciranno a fronteggiare insieme le tempeste dell’età adulta? Quel legame indissolubile saprà resistere agli orrori della vita e alla leggerezza del cuore?

Lui mi ama di Thora Hjörleifsdóttir (Mondadori, 2023)

In questa storia, Hjörleifsdóttir ci trascina in un mondo oscuro e disturbante, dove l’amore diventa un’arma a doppio taglio, capace di ferirci profondamente. Lilja, una giovane studentessa universitaria, si trova invischiata in una relazione con un uomo molto più grande di lei, carismatico, affascinante e dotato di un’intelligenza fuori dal comune. Ma dietro la sua apparente perfezione, si cela un narcisista manipolatore, freddo, privo di empatia.

L’amore di Lilja, lontano dalle forme tradizionali, è un sentimento che si nutre di un desiderio impossibile da soddisfare, una sete che cresce inesorabilmente. Lui, con distacco glaciale e egoismo senza rimorsi, assorbe ogni energia vitale di Lilja, spingendola a cancellarsi pur di mantenere in vita una relazione che la consuma. Il loro legame è una danza pericolosa, dove il potere e il controllo si intrecciano in modo perverso, e dove l’illusione di un amore perfetto si trasforma in una prigione invisibile.

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow di Gabrielle Zevin (Nord, 2023)

Sam Masur e Sadie Green, due anime affini, si ritrovano dopo anni di silenzio. Il loro incontro, avvenuto in una fredda mattina del 1995 tra la folla della metropolitana, riaccende un legame sopito, ma mai spezzato. Uniti fin dall’infanzia da una passione comune per i videogiochi, Sam e Sadie trasformano questo interesse in un’opera di creazione condivisa, dando vita a “Ichigo”, un videogioco che li porta al vertice del successo. La loro relazione, tuttavia, sfugge a ogni definizione. Non è il classico amore romantico, ma qualcosa di molto più complesso e profondo. Attraversano insieme un caleidoscopio di emozioni, dall’affetto più tenero all’invidia più corrosiva, senza mai conformarsi alle aspettative di una storia d’amore convenzionale. Il loro legame è un continuo alternarsi di avvicinamenti e allontanamenti, guidato dalla loro connessione creativa e intellettuale, reso ancora più intricato dai traumi personali e dalle ambizioni individuali. Nonostante le liti, le incomprensioni e il peso della fama, Sam e Sadie trovano sempre la strada per ritrovarsi, legati da un sentimento che va oltre l’amore romantico, qualcosa di indefinibile eppure potentissimo.

Il ragazzo di Annie Ernaux (L’Orma, 2022)

Attraverso una narrazione intima e personale, Ernaux racconta la breve ma intensa relazione estiva con un giovane uomo, un amore che sfida le convenzioni sociali degli anni Sessanta. La connessione tra i due, priva di impegni e aspettative tradizionali, si sviluppa in un contesto di spontaneità, rappresenta una forma di ribellione contro le norme stabilite del fidanzamento e del matrimonio. Ernaux descrive la relazione come un’esperienza liberatoria e trasformativa, che, sebbene effimera, ha lasciato un’impronta duratura sulla sua percezione di sé e sulla comprensione delle relazioni romantiche.

In questa raccolta di racconti, l’amore e le relazioni vengono esplorati nelle loro forme più intime e in contesti insoliti, attraverso lo sguardo di donne indomabili e libere. L’amicizia, la più antica e pura forma d’amore, diviene il filo conduttore che lega quattro amiche, spinte da una perdita insopportabile a intraprendere un viaggio sotto il sole cocente di un agosto turco. Partite da Napoli, unite dal dolore, si avventurano su strade polverose e assolate, attraversando una Turchia in pieno Ramadan. In questo pellegrinaggio, che le conduce dai vivaci colori di Istanbul fino alle lande selvagge e luminose di Antalya, le protagoniste scoprono di essere portatrici di un’eredità di anime: madri, nonne, figlie che scorrono nelle loro vene, e decidono di rinvigorirle, facendosi voce attraverso di loro. Questo viaggio non è solo la storia di quattro donne, ma l’epopea di tutte le donne che, guidate dall’esempio delle loro antenate, hanno lottato, amato e vissuto prima di loro.

L’AUTRICE – Dopo l’esordio nel 2020 con Naccheras (DeA Planeta Libri), Ilenia Zedda torna con un nuovo romanzo, Se mi guardo da dentro (Salani). Nata in provincia di Sassari, Zedda – che ha frequentato la scuola Holden e lavora come copywriter – vive tra Cagliari e Milano.

Il suo nuovo romanzo parla di una giovane donna, la cui vita è sconvolta da un incidente. Al tempo stesso, la protagonista scoprirà che la miglior cura possibile è l’amore. Si tratta di un libro sulla necessità di ascoltare il proprio corpo e sull’impossibilità di trovare una spiegazione scientifica al mistero che ci rende vivi e ci fa innamorare.

Ma veniamo alla trama: inizia tutto con una caduta dalla bicicletta. Un banale incidente che però sconvolge la vita di Nina, sedici anni: il manubrio le si conficca nella coscia destra, prendendo in pieno l’arteria femorale. È viva per miracolo: così dice il chirurgo ai genitori dopo tredici ore di intervento, e per il resto dei suoi giorni dovrà ascoltare il più possibile il proprio corpo. Nina inizia così a osservare il mondo in modo diverso, mettendo tutto – se stessa e gli altri – sotto la lente di un personalissimo microscopio. Così l’ansia diventa il funzionamento del cortisolo, il voler scappare il funzionamento dell’adrenalina, l’amore il funzionamento dell’ossitocina, la felicità il funzionamento della serotonina. Qualche anno dopo, Nina ha un posto come dottoranda di Patologia Clinica e continua a esaminare tutto cercando una logica scientifica… fino a quando conosce Marte, un ragazzo vagabondo e complicatissimo, che scardinerà tutte le sue fisime e le sue convinzioni fino a farle sparire del tutto.

Fotografia header: Ilenia Zedda - foto di Francesca Ardau