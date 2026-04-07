“Il Camper del Libro”: il podcast con scrittori e scrittrici (e non solo) in viaggio verso il Salone di Torino

In arrivo “Il Camper del libro”, il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound, con Margherita Schirmacher, che condurrà in viaggio al Salone del libro di Torino. Tra gli ospiti, scrittrici, scrittori e cantautori come Francesca Crescentini (Tegamini), Dente, Cristina Donà, Guido Catalano, Felicia Kingsley, Pera Toons e Zerocalcare- I particolari

Abbiamo raccontato nel dettaglio il programma del Salone del libro di Torino 2026. Nell’attesa, parte mercoledì 8 aprile il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound Il Camper del Libro – Il mondo salvato dai ragazzini, un progetto editoriale che racconta le novità editoriali e il mondo cantautoriale attraverso un viaggio itinerante verso il Lingotto (quest’anno il Salone si tiene da giovedì 14 a lunedì 18 maggio).

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Scritto e condotto da Margherita Schirmacher (che già negli anni scorsi ha viaggiato in camper verso il Salone in compagnia di tanti ospiti) e realizzato per il Salone Internazionale del Libro di Torino, il podcast è curato da Ticket to Read, con Enrico Orlandi co-autore e audio producer. Un format “che unisce racconto, memoria e musica”, offrendo agli ascoltatori e alle ascoltatrici “uno sguardo intimo e autentico sulla formazione creativa degli ospiti intervistati”.

Nel corso di otto puntate, autrici e autori protagonisti del Salone si raccontano a partire dalla suggestione del libro di Elsa Morante Il mondo salvato dai ragazzini (tema del Salone 2026): “un filo narrativo che attraversa l’infanzia, le letture formative e le esperienze che hanno segnato il loro percorso, fino ad arrivare alle opere più recenti”.

Il viaggio si svolge a bordo di un camper trasformato in studio di registrazione itinerante, “simbolo di un racconto on the road che attraversa città e storie”.

Tra gli ospiti delle puntate: Pera Toons ad Arezzo con il suo libro-game Il gioco delle risate (Tunué Edizioni), Felicia Kingsley a Modena con il suo nuovo libro, Mezzanotte a Parigi (Newton Compton) e Zerocalcare a Roma con i titoli di Cherry Bomb, la collana che dirige per Bao Publishing.

E ancora, a Milano Francesca Crescentini (Tegamini) salirà a bordo con il suo esordio La vendetta è un ballo in maschera (Einaudi), la cantautrice Cristina Donà a Bergamo parlerà dei suoi brani. Poi, John Vignola a Spotorno con la novità Esercizi di metamorfosi – Le molte vite musicali di Miles Davis (Rai Libri). Sempre in Liguria, Arianna Porcelli Savonof, a Recco, parlerà della sua raccolta di racconti umoristici Nostalgia dei dinosauri (Baldini+Castoldi).

Dal 14 maggio, inoltre, una volta giunto al Salone, il “Camper del Libro” si trasformerà in uno spazio eventi e punto d’ascolto aperto al pubblico: “un luogo vivo di incontro e condivisione, dove continuare a registrare, leggere e ascoltare”, in collaborazione con “La cultura in Viaggio in Italia” con Chausson. Come da tradizione, la puntata finale sarà aperta al pubblico del Salone con un incontro speciale con il poeta Guido Catalano insieme al cantautore Dente.