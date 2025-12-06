lettrici lettori libri libreria librerie
Ebook e digitale

Instagram è il social che più influenza l’acquisto dei libri. In tv dominano Fabio Fazio e Geppi Cucciari

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 06.12.2025

“Che tempo che fa” e “Splendida Cornice guidano la classifica delle trasmissioni tv che più influenzano l’acquisto di libri in Italia. Cresce l’impatto dei social, dove prevale Istagram (anche se per gli under 25 anni è già stato raggiunto da TikTok. Facebook, invece, si impone tra gli over 55) – La ricerca

Instagram è il social che più influenza l’acquisto dei libri degli italiani, ma sta crescendo TikTok.

Nel campo delle trasmissioni televisive, invece, domina Che tempo che fa di Fabio Fazio, seguito da Splendida Cornice, di Geppi Cucciari, e da Striscia la notizia.

acquisto libri tv social

Questo il podio tratteggiato nella mappa disegnata dall’Osservatorio AIE sulla lettura rispetto all’influenza dei media nell’acquisto di libri e presentato nel corso del programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori, durante l’incontro La forma del libro: booksthetic, collezionismo e nuove comunità di lettura. Moderati da Elisa Buletti (Giornale della Libreria) sono intervenuti Loredana Baldinucci (Il Castoro OFF), Mario Bonaldi (Blackie Edizioni) e Vincenzo Campo (Edizioni Henry Beyle).

gruppi di lettura libri lettori lettrici leggere

“La tv rimane il media più influente tra lettrici e lettori”

La tv rimane il media più influente tra gli italiani di 15-74 anni: dichiara infatti di aver scelto almeno un titolo da comprare negli ultimi dodici mesi sulla base di suggerimenti di trasmissioni televisive il 24% del campione.

Booktoker e bookinfluencer o altri contenuti social seguono con il 20%, poi podcast (15%), la radio (15%) e quindi giornali e inserti culturali (13%). Le medie nascondono però profili demografici molto variegati. La tv, in particolare, sale al 30% tra i pensionati, i social al 40% e i podcast al 31% tra i minori di 25 anni.

trasmissioni tv libri

Ecco le trasmissioni tv che influenzano di più

Tra chi dichiara di aver comprato almeno un libro nell’ultimo anno sulla base di suggerimenti televisivi, il 40% indica come programma Che tempo che fa, il 31% Splendida Cornice, il 28% Striscia la notizia, il 22% la Torre di Babele di Corrado Augias, il 20% In Viaggio con Barbero, il 19% rubriche di Tg dedicate ai libri come Billy o Achab, il 17% Una Giornata particolare di Aldo Cazzullo, il 17% trasmissioni di attualità politica come DiMartedì, il 15% Milleeunlibro, il 13% Passato e presente di Paolo Mieli (erano possibili più risposte).

social lettura

Instagram davanti a TikTok (YouTube piace soprattutto agli uomini e agli under 25)

Tra chi dichiara di aver comprato almeno un libro nell’ultimo anno sulla base di suggerimenti sui social network e online, il 53% indica Instagram come principale influenza, il 43% TikTok, il 39% Facebook, il 32% YouTube, il 25% forum o community dedicati alla lettura come Anobii o Goodreads, il 17% blog sui libri, il 5% X (Twitter). Anche in questo caso erano possibili più risposte.

social libri

Instagram e TikTok raggiungono a pari merito una percentuale del 64% tra i minori di 25 anni. Facebook va forte nella fascia d’età dei 55-74enni (61%) e tra le persone con basso titolo di studio (51%). YouTube piace soprattutto agli uomini (44%) e a chi ha meno di 25 anni (42%).

