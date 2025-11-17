Editoria: e/o interrompe la collaborazione con i curatori del marchio Ne/oN

A poco più di un anno dall’arrivo dei primi titoli sugli scaffali, Marco Rana e Chiara Reali non sono più alla direzione di “Ne/oN Libri” – I particolari

Ne avevamo parlato per la prima volta a settembre 2023, per poi anticipare le prime uscite, in arrivo in libreria a settembre 2024, qualche mese dopo. Ci riferiamo all’imprint di e/o “Ne/oN Libri”, di cui si sono finora occupati Marco Rana e Chiara Reali (nella foto di Clotilde Petrosino), in precedenza curatori del progetto Oscar Vault di Mondadori.

Come anticipato in un post su Facebook dal giornalista Gianmaria Tammaro, a poco più di un anno dall’arrivo dei primi titoli sugli scaffali, Rana e Reali non sono più alla direzione di “Ne/oN Libri”.

In attesa di nuove comunicazioni da parte di e/o sul futuro del progetto, ricordiamo che Ne/oN Libri è un marchio tutto dedicato alla narrativa fantastica e di genere, i cui titoli (11 il primo anno, 50 nel secondo) sono pubblicati in brossura senza alette e con la copertina originale.

Nel comunicato di lancio si sottolineava che, negli ultimi cinque anni, i segmenti editoriali legati alla speculative fiction e alla narrativa di genere, “dopo una lunga stagione di emarginazione commerciale e culturale, sono entrati a pieno titolo (e finalmente) nel mainstream editoriale italiano“. Quanto alla linea editoriale, viene dato spazio ai “vari ambiti della narrativa fantastica fantasy – sia classico che contemporaneo –, light novel, romance, romantasy, fantascienza e horror, con proposte anche di queer fiction, historical fiction e literary fiction, alternando novità e riproposte”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…

Fotografia header: Chiara Reali e Marco Rana, foto di Clotilde Petrosino