infanzia, lettura, letteratura, libri per bambini e bambine, leggere, piccoli lettori, piccole lettrici, letture
Editoria

“Nascere con i libri”: i finalisti del Premio Nazionale Nati per Leggere 2026

Editoria
di Redazione Il Libraio 13.04.2026

Annunciate le terne dei finalisti per la sezione “Nascere con i libri” del concorso Nati per leggere, che premia la migliore produzione editoriale per l’infanzia, i progetti bibliotecari per la promozione della lettura condivisa e il lavoro dei pediatri per incentivare la lettura in famiglia – I particolari

Sono state annunciate alla Bologna Children’s Book Fair le terne dei finalisti per la sezione Nascere con i libri del concorso Nati per leggere, che premia la migliore produzione editoriale per l’infanzia, i progetti bibliotecari per la promozione della lettura condivisa e il lavoro dei pediatri per incentivare la lettura in famiglia.

I vincitori delle sezioni Nascere con i libri, Crescere con i libri, Reti di libri e Pasquale Causa verranno proclamati durante la cerimonia di premiazione in programma giovedì 14 maggio alle 16.45 in Sala Gialla (pad 4), al Salone Internazionale del Libro di Torino, che sarà condotta da Eros Miari.

I libri finalisti sono stati selezionati tra le 130 proposte giunte alla giuria presieduta da Franco Fornaroli, Presidente, e Katia Rossi, Vice-Presidente.

logo nati per leggere 2026

Il Premio Nazionale Nati per Leggere istituito dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino, le Biblioteche civiche Torinesi, il Coordinamento nazionale Nati per Leggere (formato da Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche, Centro per la Salute del Bambino Onlus) e la rivista LiBeR, promuove la lettura condivisa con bambini in età prescolare all’interno della famiglia, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle biblioteche.

Il Premio è realizzato sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura e dell’Associazione italiana Ibby.

L’elenco completo dei finalisti della sezione Nascere con i libri 

FASCIA D’ETÀ 6-18 MESI

Sogni d’oro, Piccolo Coccodrillo di Eva Montanari, Babalibri 2025

La passeggiata di Aleksandra Brambor-Rutkowska e Pawel Mildner, Edizioni Primavera 2025

E dopo? di Katsumi Komagata, Topipittori 2025

Può interessarti anche

Oltre 50 libri per bambini del 2025 consigliati
Redazione Il Libraio 23.07.2025 Oltre 50 libri per bambini del 2025 consigliati

FASCIA D’ETÀ 18-36 MESI

Tumpa cucù di Elisabetta Garilli ed Emanuela Bussolati, Carthusia 2025

Reginald e Tina – Posso giocare anch’io? di Mo Willems, Il Castoro 2025

La tua fattoria, La tua foresta, La tua isola di Jon Klassen, Zoolibri 2025

FASCIA D’ETÀ 3-6 ANNI

Il sacco di Emma AdBåge, Camelozampa 2026

La nottataccia di Bruno Zocca, LupoGuido 2025

Oggetti straordinari di Tatsuya Tanaka, Orecchio acerbo 2025

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Libri consigliati

News Correlate

Redazione Il Libraio

Libri per bambini e ragazzi: ecco i 36 finalisti del Premio Andersen 2026

Alla Bologna Children’s Book Fair arriva l'annuncio dei finalisti della 45esima edizione del Prem…

Bambini e ragazzi
Redazione Il Libraio

Editoria per l'infanzia: il 2026 comincia bene (+8,3%)

Nei primi tre mesi del 2026 è proseguita - e si è rafforzata - la crescita del mercato dei libri p…

Bambini e ragazzi
Redazione Il Libraio

150 libri per ragazzi e ragazze da leggere (almeno) una volta nella vita

150 libri per ragazzi e ragazze leggere almeno una volta nella vita, per i più giovani ma anche per…

Bambini e ragazzi

Lista di libri

Tutte le nostre proposte