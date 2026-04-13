“Nascere con i libri”: i finalisti del Premio Nazionale Nati per Leggere 2026

Annunciate le terne dei finalisti per la sezione “Nascere con i libri” del concorso Nati per leggere, che premia la migliore produzione editoriale per l’infanzia, i progetti bibliotecari per la promozione della lettura condivisa e il lavoro dei pediatri per incentivare la lettura in famiglia – I particolari

Sono state annunciate alla Bologna Children’s Book Fair le terne dei finalisti per la sezione Nascere con i libri del concorso Nati per leggere, che premia la migliore produzione editoriale per l’infanzia, i progetti bibliotecari per la promozione della lettura condivisa e il lavoro dei pediatri per incentivare la lettura in famiglia.

I vincitori delle sezioni Nascere con i libri, Crescere con i libri, Reti di libri e Pasquale Causa verranno proclamati durante la cerimonia di premiazione in programma giovedì 14 maggio alle 16.45 in Sala Gialla (pad 4), al Salone Internazionale del Libro di Torino, che sarà condotta da Eros Miari.

I libri finalisti sono stati selezionati tra le 130 proposte giunte alla giuria presieduta da Franco Fornaroli, Presidente, e Katia Rossi, Vice-Presidente.

Il Premio Nazionale Nati per Leggere istituito dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino, le Biblioteche civiche Torinesi, il Coordinamento nazionale Nati per Leggere (formato da Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche, Centro per la Salute del Bambino Onlus) e la rivista LiBeR, promuove la lettura condivisa con bambini in età prescolare all’interno della famiglia, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle biblioteche.

Il Premio è realizzato sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura e dell’Associazione italiana Ibby.

L’elenco completo dei finalisti della sezione Nascere con i libri

FASCIA D’ETÀ 6-18 MESI

–Sogni d’oro, Piccolo Coccodrillo di Eva Montanari, Babalibri 2025

–La passeggiata di Aleksandra Brambor-Rutkowska e Pawel Mildner, Edizioni Primavera 2025

–E dopo? di Katsumi Komagata, Topipittori 2025

FASCIA D’ETÀ 18-36 MESI

–Tumpa cucù di Elisabetta Garilli ed Emanuela Bussolati, Carthusia 2025

–Reginald e Tina – Posso giocare anch’io? di Mo Willems, Il Castoro 2025

–La tua fattoria, La tua foresta, La tua isola di Jon Klassen, Zoolibri 2025

FASCIA D’ETÀ 3-6 ANNI

–Il sacco di Emma AdBåge, Camelozampa 2026

–La nottataccia di Bruno Zocca, LupoGuido 2025

–Oggetti straordinari di Tatsuya Tanaka, Orecchio acerbo 2025