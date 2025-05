Dagli Oscar alla narrativa: come si riorganizza la Mondadori

Nell’anno in cui la celebre collana Oscar compie 60 anni (qui i particolari su iniziative e festeggiamenti), e dopo che, da poche settimane, Luigi Belmonte ha lasciato Segrate (dove guidava proprio lo storico marchio di tascabili) per il Gruppo Giunti, dov’è andato ad assumere l’incarico di Chief of Adult Publishing, alla vigilia del Salone del libro di Torino alla Mondadori è tempo di riorganizzazioni.

A Igor Pagani la guida degli Oscar

Nessun arrivo dall’esterno ma, a quanto risulta a ilLibraio.it, alcuni cambiamenti nell’ambito della direzione generale Mondadori (sempre affidata a Francesco Anzelmo). C’era da coprire la casella degli Oscar, e Igor Pagani, già direttore della saggistica, va a prendere la direzione dei tascabili (che hanno un peso rilevante nel fatturato della prima casa editrice italiana) e dei Classici.

Quanto a un’altra celebre collana, quella dei Meridiani, la direzione editoriale continua invece a essere affidata allo scrittore e saggista Alessandro Piperno e la responsabilità del coordinamento editoriale a Marco Corsi.

Come cambiano la narrativa italiana e la straniera di Mondadori

La riorganizzazione prevede novità anche per la narrativa italiana di Mondadori: Alberto Gelsumini, già direttore della varia, prende anche la guida dell’italiana (Marilena Rossi, dal canto suo, mantiene la responsabilità del settore).

E sempre all’interno della direzione generale Mondadori, ci sono cambiamenti per quel che riguarda la narrativa straniera, affidata a Fiammetta Giorgi, che lascia la responsabilità dell’ufficio diritti (al suo posto Sandra Barbui); nell’ambito di tale struttura, Donatella Minuto mantiene la responsabilità della narrativa straniera adulti, mentre a Simona Casonato è affidata la linea Young Adult; quanto al già citato Corsi, si occuperò della linea Oscar Vault.

Nei giorni scorsi, nel corso della presentazione della “nuova” libreria Rizzoli di Milano, Antonio Porro, Amministratore delegato del Gruppo, parlando delle vendite in calo nei primi mesi del 2025, si è detto “ottimista per il secondo semestre” (anche perché in casa Mondadori dopo l’estate torneranno in libreria diversi “big”). Per giudicare gli effetti di questa riorganizzazione, invece, servirà un po’ più di tempo…