Premio Gregor von Rezzori 2022: ecco la cinquina (resta fuori Sally Rooney)

Erdrich, Gospodinov, Labatut, Marias e Robertson selezionati dalla giuria per la cinquina del Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze 2022. In longlist era presente anche Sally Rooney… – I particolari

La giuria del Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze composta da Beatrice Monti della Corte, Ernesto Ferrero Presidente, Andrea Bajani, Alberto Manguel, Maylis de Kerangal e Edmund White annuncia la cinquina:

– Louise Erdrich, Il guardiano notturno (Feltrinelli, traduzione di Andrea Buzzi)

– Georgi Gospodinov, Cronorifugio (Voland, traduzione di Giuseppe Dell’Agata)

–Benjamin Labatut, Quando abbiamo smesso di capire il mondo (Adelphi, traduzione di Lisa Topi)

– Javier Marias, Tomás Nevinson (Einaudi, traduzione di Maria Nicola)

– Robin Robertson, Un nodo alla gola (Guanda, traduzione di Matteo Campagnoli)

In longlist era presente anche Sally Rooney con Dove sei, mondo bello, che resta dunque fuori dalla finale del premio.

IL PREMIO ALLA MIGLIOR TRADUZIONE

Il Premio per la migliore traduzione in italiano è stato assegnato dalla giuria composta da Beatrice Monti della Corte, Andrea Landolfi, Paola Del Zoppo a Claudia Zonghetti per la traduzione de I fratelli Karamazov di Dostoevskij (Einaudi). Luigi Lo Cascio ne leggerà alcuni brani.

La XVI edizione del Premio si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno a Firenze.

Il Premio è ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena presieduta da Beatrice Monti della Corte, è promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del MiC, patrocinato da Regione Toscana e sostenuto dal Comune di Firenze, da Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze e Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino. Media Partner del Premio Gregor Von Rezzori è Rai Cultura.

IL COMMENTO DI BEATRICE MONTI

“In questo tempo insicuro, nel quale su tutto prevale il dolore, la crudeltà, l’ansia per un futuro difficile da immaginare, – dichiara Beatrice Monti – penso che la lettura sia uno dei rifugi più sicuri. Anche per questo, la lista di scrittori proposta per il nostro Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze, giunto oggi alla XVI edizione, ci porta la voce di tanti paesi e ci apre altri orizzonti. Le voci sono molto diverse, ma sono unite da una grande originalità e qualità letteraria. Penso che tutto questo darà al lettore dei momenti di conforto e di vero piacere. Buona lettura!”.

Anche quest’anno il Premio si svolgerà in parte online e in parte in presenza.

LA LECTIO DI PAOLO COGNETTI

Il Festival si aprirà con la Lectio Magistralis dello scrittore Paolo Cognetti presso il Cenacolo dell’Opera di Santa Croce.

Si rinnova inoltre la collaborazione con Porto delle Storie, una scuola di scrittura no profit itinerante nata nel 2010 con l’obiettivo di creare degli spazi di libertà per gli adolescenti e i giovani, spazi in cui poter cercare e costruire la propria voce senza paura del giudizio o dei voti. Al porto i partecipanti scrivono e creano storie utilizzando più linguaggi. Quest’anno grazie alla collaborazione con CiviCA Biblioteca di Calenzano è stato realizzato il documentario Atipico, un viaggio nelle differenze di genere nella comunità LGBT tra Bologna, Milano e Torino. Il documentario sarà presentato da Chiara Tagliaferri autrice di Strega comanda colore appena uscito per Mondadori.

I video delle interviste ai finalisti saranno visibili su uno Speciale di Rai Cultura.

LA FONDAZIONE SANTA MADDALENA

La Fondazione Santa Maddalena è stata istituita da Beatrice Monti due anni dopo la morte di suo marito. Si erano stabiliti a Santa Maddalena nel Valdarno dal 1967, e in quella dimora Gregor von Rezzori ha scritto senza sosta e con grande felicità fino alla fine della sua vita nel 1998. La Fondazione Santa Maddalena ospita periodicamente scrittori da tutte le parti del mondo come residenza letteraria e organizza dal 2007 il Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze, un festival di letteratura internazionale che promuove l’incontro tra scrittori di opere di letteratura contemporanea di grande qualità, traduttori e il pubblico italiano. In collaborazione con Opera di Santa Croce, Cinema La Compagnia di Fondazione Sistema Toscana, Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Maggio Musicale Fiorentino, Porto delle Storie, Todomodo, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi di Siena.

