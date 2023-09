Scarica gratuitamente il nuovo numero della rivista il Libraio, con tanti consigli di lettura

Leggi “La felicità di leggere”, l’editoriale firmato da Stefano Mauri del numero autunnale del Libraio, e scarica gratuitamente la rivista in pdf ed epub. Spazio a tanti consigli di lettura (in copertina il regista Pedro Almodóvar)

La copertina di questo numero è dedicata a Pedro Almodóvar



La copertina di questo numero è dedicata a Pedro Almodóvar, grande amico della cara e compianta Almudena Grandes e regista di culto capace di rappresentare un mondo popolato da personaggi colorati, moderni, complicati ma indifferenti allo sguardo dei moralisti, che sicuramente piacevano a Michela Murgia, della quale piangiamo la prematura scomparsa. Si poteva non essere d’accordo con lei ma sapeva farsi sentire grazie all’unica sua arma: le parole dietro alle quali ha messo tutta sé stessa. Ne L’ultimo sogno Almodóvar ci regala i racconti di una vita, dai quali si intuisce anche come può nascere l’idea di un film o di una sceneggiatura. Esemplare in questo senso il brano intitolato La visita, in cui la tensione sale lentamente e inesorabilmente annunciando un’esplosione che quasi si spera arrivi presto. Ma sorprendenti anche i due brani a tema religioso (La cerimonia dello specchio e La redenzione) che, grazie alla geniale creatività dell’autore, capovolgono le attese di chi li legge. Sfogliando questo numero di Il Libraio mi sono commosso, ci ho ritrovato tante storie che abbiamo felicemente letto e delle quali abbiamo discusso con passione negli ultimi mesi. Ci sono troppi bei libri, troppi cari scrittori per il breve spazio che mi è dato.

Provo tanta riconoscenza per tutti gli autori e le autrici che contribuiscono a rendere ricco il panorama editoriale e questo numero. Libri dai quali poi nascono a volte film e serie TV internazionali, libri che creano mondi. A cominciare da Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin, pubblicatoda Garzanti, dal quale è nato il grandioso film di Nolan. È poi in arrivo un colossal, è il caso di dirlo: la serie TV tratta da I Leoni di Sicilia, grande successo di Stefania Auci, dal 25 ottobre in esclusiva su Disney+. E su Rai Play ci sarà anche una serie tv ispirata al best seller di Enrico Galiano Eppure cadiamo felici. Approfitto di queste righe anche per un’importante anticipazione: il 24 ottobre uscirà l’attesissimo libro-evento in cui Britney Spears, finalmente libera di essere sé stessa, alza il velo sugli anni – fino a oggi secretati – in cui tante persone hanno manifestato per la sua libertà. Ne parleremo nel prossimo numero, ma intanto segnatevi la data!

Tante altre le cose di cui vorrei scrivere, come della così amabile umanità e capacità introspettiva di Emanuele Trevi, non solo verso suo padre ma verso noi tutti nel suo La casa del mago.

Devo citare poi anche Rachele, l’adorabile protagonista di Una piccola formalità, il nuovo romanzo di Alessia Gazzola, che mi ha fatto sorridere più volte, una nuova avventura nella Storia di Marco Buticchi, maestro italiano dell’avventura, e ancora le nuove opere di Cristina Caboni, Federica Bosco e Roberta Schira, i romanzi giapponesi della Garzanti, le nuove, appassionanti storie della casa editrice Nord e i romanzi di Magazzini Salani, che piacciono alle donne più giovani – la categoria di lettrici più forte – senza dimenticare un altro astro nelle librerie italiane, Felicia Kingsley, pubblicata da Newton Compton. E poi l’esordio di autrici che hanno avuto un grandissimo successo internazionale come Leila Mottley di Bollati Boringhieri, Alice Winn di Garzanti e Shelley Read di Corbaccio.

In ultimo, ma solo in ordine di apparizione, Le avventure di un innovatore, la brillante e appassionante storia di Federico Marchetti, l’unico italiano che, in questa nuova rivoluzione industriale, ha saputo fondare, far crescere e affermare un unicorno, cioè una nuova impresa multinazionale con milioni di clienti, partendo dalla provincia di Ravenna e conquistando il mondo. Spero che molti giovani in cerca di futuro lo leggano.