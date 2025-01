“In bocca al lupo”: cosa significa, come si scrive e… come si risponde?

Che cosa significa In bocca al lupo?

Quando qualcuno deve affrontare una sfida impegnativa e avrebbe bisogno di un po’ di fortuna, o anche solo quando ci fa piacere esprimere il nostro supporto morale, l’espressione tipica che tendiamo a utilizzare è In bocca al lupo.

Un sintagma scaramantico che attinge all’antica attività dei cacciatori e alla figura del lupo come personificazione del pericolo (già presente in leggende, fiabe e tradizioni medievali), dal momento che si trattava di un augurio rivolto a chiunque dovesse addentrarsi in un’impresa rischiosa.

Come riporta il sito dell’Accademia della Crusca, infatti, si trattava di una formula antifrastica dal valore apotropaico, che serviva cioè a scongiurare gli influssi negativi con il potere della parola, usando una locuzione che significava l’esatto contrario di quanto veniva affermato.

La persona a cui auguriamo In bocca al lupo, quindi, non speriamo che venga davvero divorata da una bestia selvatica, o dalle circostanze nefaste a cui deve far fronte, ma che viceversa ne esca vittoriosa, raggiungendo i suoi obiettivi e superando nella maniera migliore qualunque difficoltà.

In bocca al lupo o Imbocca al lupo? Ortografia e letteratura

Pur essendo un’espressione molto diffusa nel parlato, capita ancora oggi che sorga qualche dubbio circa la corretta ortografia di In bocca al lupo, che a volte troviamo infatti nella variante Imbocca al lupo: un’alternativa accettabile o da evitare?

La risposta è presto detta: In bocca al lupo è l’unica versione adeguata, mentre sarebbe scorretto scrivere Imbocca al lupo. L’azione descritta dal sintagma, infatti, è quella di una persona che finisce dentro la bocca del lupo, e cioè tra le fauci di ciò che teme di più.

Se scrivessimo Imbocca al lupo, invece, staremmo inspiegabilmente incoraggiando qualcuno a sfamare il lupo, a far sopravvivere il suo nemico, peraltro servendoci di un erroneo complemento di termine al posto del più indicato complemento oggetto (visto che imboccare è un verbo transitivo).

A convalidare questa tesi sono svariate testimonianze letterarie risalenti già al XIII secolo e riprese dai dizionari a partire dal Seicento, fra cui spicca quella di un testo del 1294 di Guittone d’Arezzo (1230 circa-1294), all’interno del quale si legge: “Ma la povera femmina, accostandosi a quell’huomo, si accorse d’essere andáta in bocca al lupo“, o in altre parole di essere finita d’un tratto in un brutto guaio.

A In bocca al lupo si risponde Crepi o Viva (il lupo)?

Tradizionalmente, è considerata buona norma rispondere a In bocca al lupo con una formula diversa dal semplice Grazie, e che consiste in un Crepi il lupo! o nell’abbreviazione Crepi!, in riferimento al fatto che ci si auspica la morte del lupo e la fine della minaccia che rappresenta.

Già da alcuni anni, però, ha cominciato a circolare in rete una teoria secondo cui In bocca al lupo sarebbe in realtà un’espressione di buon auspicio, con la quale speriamo che la persona in questione venga protetta come fa mamma lupo con i propri cuccioli, quando li tiene in bocca perché non accada loro niente di male.

Secondo questa visione, che svecchia l’immaginario del lupo concependolo non come un mero esemplare pericoloso per l’essere umano, ma come un mammifero amorevole e la cui sopravvivenza andrebbe preservata, sarebbe quindi consigliabile rispondere Viva il lupo! o addirittura Viva la lupa!, da abbreviare eventualmente in Viva!.

E tuttavia, almeno fino ad ora, né i dizionari né la stessa Accademia della Crusca hanno confermato la fondatezza di questa interpretazione, che pur essendo molto suggestiva non risulterebbe altrettanto puntuale e autorevole dal punto di vista etimologico, rendendo Crepi il lupo! – allo stato attuale – la sola risposta corretta ammissibile.