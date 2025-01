Al via la campagna “Feltrinelli per Emergency a Gaza”

Per tutto il mese di febbraio, Feltrinelli ha organizzato nelle sue librerie la campagna “Feltrinelli per EMERGENCY a Gaza” per raccogliere fondi e sostenere le attività di Emergency nella Striscia – I particolari

Stanno facendo il giro del mondo le immagini che mostrano decine di migliaia di palestinesi che hanno potuto attraversare il corridoio Netzarim per tornare a casa, nel Nord della Striscia di Gaza.

Al tempo stesso, è prevista nei prossimi due giorni a Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est la cessazione di tutte le operazioni dell’UNRWA, l’agenzia dell’Onu che assiste i profughi palestinesi dal 1950. Da quel momento risulteranno quindi ancora più difficoltosi il reperimento di cibo e le diverse forme di assistenza nell’area.

In un momento storico come questo, in cui prevalgono scene di guerra, distruzione e crisi umanitaria, Librerie Feltrinelli ha scelto di sostenere le attività di EMERGENCY nella Striscia di Gaza, dando vita alla campagna di raccolta fondi Feltrinelli per EMERGENCY a Gaza.

In tutte le librerie della catena, dal 30 gennaio e per tutto il mese di febbraio, sarà possibile contribuire con una donazione libera a sostegno delle attività sanitarie primarie per la popolazione della Striscia che versa in condizioni estreme. In particolare, il progetto Feltrinelli per EMERGENCY a Gaza è volto a “contribuire al mantenimento delle attività quotidiane della prima clinica di salute primaria ad al-Qarara“, appena aperta all’interno della cosiddetta “area umanitaria”.

Qui l’ONG offre primo soccorso, assistenza medico-chirurgica di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali di salute riproduttiva e follow-up infermieristico post-operatorio, stabilizzazione di emergenze medico-chirurgiche e trasferimento presso strutture ospedaliere. Nella clinica lavorano personale sanitario internazionale e staff palestinese, al momento composto da quattro medici, quattro infermieri, un farmacista, quattro addetti alle pulizie e nove guardie.

Per tutta la durata dell’iniziativa, ogni fine settimana i volontari di Emergency saranno presenti in 10 Feltrinelli d’Italia – Torino CLN, Milano Duomo e Piemonte, Genova Ceccardi, Padova San Francesco, Bologna Ravegnana, Firenze Cerretani, Roma Largo Torre Argentina, Napoli Martiri e Bari Melo – per raccontare al pubblico le attività che la campagna si propone di supportare. L’importo complessivo raccolto attraverso le donazioni nelle Librerie verrà raddoppiato da Feltrinelli e interamente devoluto a EMERGENCY.

Con l’obiettivo di gettare una luce su uno scenario articolato e ad alta complessità come quello che coinvolge Gaza, le Librerie Feltrinelli ospiteranno inoltre una proposta di circa 40 letture di narrativa e saggistica dedicata alla crisi in Medio Oriente, dalle sue radici all’attuale contesto sociopolitico. Tra queste, solo per citarne alcune, Gaza (Feltrinelli) di Gad Lerner, Solitudine di Israele (La Nave di Teseo) di Levy Bernard-Henri, Una trilogia palestinese (Feltrinelli) di Darwish Mahmud, La questione palestinese (Il Saggiatore) di Said Edward W., Il nuovo antisemitismo (Bollati Boringhieri) di Jean Améry, La trappola dei conflitti intrattabili (Franco Angeli) di Daniel Bar-Tal.