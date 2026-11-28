Da circa un anno, a Pino Torinese, ha aperto “La balena in collina”, libreria gestita da Barbara (amante dell’arte) e Michele (appassionato di fumetti), madre e figlio, accomunati dalla passione per la lettura. Il negozio, il cui nome è legato “non solo al fascino irresistibile delle balene, ma al potere dei libri di farci sentire parte di qualcosa più grande, sorprenderci, avvicinarci”, si pone come obiettivo quello di stimolare la vita di comunità, organizzando incontri con autrici e autori e rassegne – La storia e le immagini

Una madre, un figlio e una libreria sul versante sudorientale della collina di Torino: a Pino Torinese, al civico 60 di via Roma, a novembre 2025 ha aperto una nuova attività, gestita da Barbara Bordin e Michele Lovato, accomunati dalla passione per la lettura.

Barbara, classe 1965, ha passato 20 anni nel mondo della comunicazione e delle agenzie di pubblicità. Amante dell’arte contemporanea, avrebbe voluto aprire una galleria dedicata al tema, salvo poi seguire il desiderio di fondare un esercizio commerciale insieme a suo figlio Michele, 31enne, appassionato di fumetti e di disegno. Dopo il liceo artistico, Michele ha frequentato la scuola di Comics a Torino, per poi formarsi più specificamente in un’università svizzera.

Come raccontato da la Repubblica, l’hanno chiamata La balena in collina in omaggio a Moby Dick, a Pinocchio e alla Bibbia. E, soprattutto, al romanzo La balena alla fine del mondo di John Ironmonger (edito da Bollati Boringhieri nella traduzione di Simona Garavelli) – in cui gli abitanti di un piccolo paesino della Cornovaglia si uniscono nella missione di rimandare in mare una balena arenata sulla spiaggia -, come “buon augurio per la libreria e per il paese“, dove Barbara è nata e cresciuta.

“Non solo per il fascino irresistibile delle balene, ma per il potere dei libri di farci sentire parte di qualcosa più grande, sorprenderci, avvicinarci. Il nostro nome è un omaggio a quel momento in cui la balena emerge – e con lei nasce l’amore per il racconto, per la scoperta, per l’incontro”, si legge in uno dei primi post della pagina dedicata alla libreria. “Forse [la balena] ha sbagliato rotta… O forse il mare che cercava non è fatto d’acqua, ma di storie”.

Il nuovo esercizio commerciale (che tempo fa ospitava un calzolaio, per poi diventar la sede di una scuola guida) si pone come obiettivo non solo la vendita di volumi. Madre e figlio ospitano diversi incontri con autrici e autori e rassegne letterarie, per contribuire allo sviluppo di una vita di comunità. Tra l’altro, nel 2016 Barbara ha aperto con degli amici l’associazione culturale “di Tutti i Colori“, affiliata all’ARCI, che opera nello stesso comune della libreria (e ha sede in via Molina n.16). Gli appuntamenti promossi dall’associazione, a ingresso libero, offrono occasioni per conoscere autrici e autori e confrontarsi sui temi affrontati, e si tengono normalmente il giovedì alle 18.30 (in collaborazione proprio con la libreria).