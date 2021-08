Librai cercasi per la “Owl Pen Books”, nata nel 1960 in un ex pollaio dell’Oregon

A crearla, riqualificando un ex pollaio e recinto per maiali, era stata Barbara Probst, che aveva acquistato il lotto e proseguito con l’allevamento e la vendita di prodotti alimentari finché i suoi risparmi non le avevano consentito, nel 1960, di dare alla “Owl Pen” della Contea di Washington una nuova anima. Ora si cercano nuovi librai disposti a portare avanti questa singolare attività immersa nel verde