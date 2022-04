Lacrime, amore e seconde occasioni: “Ancora una volta con te” di Dustin Taho

Dopo aver fatto piangere oltreoceano giovani lettrici e lettori su TikTok, arriva in Italia “Ancora una volta con te” di Dustin Taho che, con la sua copertina in stile manga e le sue premesse narrative, sembra promettere un viaggio ricco di emozioni a chiunque sia in cerca di una storia d’amore coinvolgente e strappa lacrime

Continuiamo a parlare di libri per piangere e di narrazioni che conquistano l’attenzione di giovani lettrici e lettori. Questa volta, al centro del discorso c’è Ancora una volta con te (Newton Compton, traduzione di Antonia Scipione) di Dustin Taho, romanzo young adult che, con la sua copertina in stile manga e le sue premesse narrative, sembra promettere un viaggio ricco di emozioni a chiunque sia in cerca di una storia d’amore coinvolgente e strappa lacrime.

Dopo aver spopolato tra gli adolescenti di oltreoceano, su TikTok – il social del momento che sta avendo un notevole impatto anche sul mondo dei libri – hanno cominciato ad apparire i primi video di utenti commossi dalla storia di Julie e Sam: il racconto di un amore impossibile che, nonostante tutto, ci si ostina a tenere in vita.

Gli ingredienti della trama sono presto detti. La protagonista è Julie, una ragazzina di diciassette anni dal carattere piuttosto determinato, che sa già cosa fare della sua vita: appena terminati gli studi, lascerà la piccola città in cui è cresciuta insieme a Sam, il suo ragazzo. Il college li aspetta e, insieme, stanno già pianificando un’estate magica in Giappone.

Ma all’improvviso Sam muore. E tutto cambia.

Il dolore arriva con una potenza distruttiva e Julie fa del suo meglio per arginare le profonde ferite del cuore nell’unico modo che conosce: fuggire via.

Non partecipa al funerale, butta via le cose che le parlano di Sam. Fa di tutto per dimenticare. Ma quando le capita sotto gli occhi un messaggio che lui le aveva scritto, i ricordi tornano a galla. E la mancanza di Sam le toglie il fiato.

Sperando di poter ascoltare la sua voce almeno nella registrazione della segreteria telefonica, compone il numero del suo cellulare. E Sam… risponde al telefono. Adesso che il destino le ha dato una seconda occasione per dirgli addio, Julie si rende conto che non può più fare a meno della sua voce. E a ogni chiamata è sempre più difficile lasciarlo andare.