“La valle dell’Eden”: una miniserie Netflix per rivivere il classico di John Steinbeck

L’1 ottobre debutta su Netflix la miniserie di 7 episodi “La valle dell’Eden”, adattamento dell’omonimo romanzo di John Steinbeck, un classico della letteratura statunitense del secolo scorso. Al centro della saga famigliare, ambientata nella California tra fine ‘800 e inizio ‘900, l’attrice britannica Florence Pugh, nei panni di Cathy Ames… – I particolari e il trailer

La valle dell’Eden, uno dei grandi romanzi della letteratura statunitense del ‘900, torna in una nuova veste: l’1 ottobre arriva su Netflix la miniserie tratta dal capolavoro dello scrittore Premio Nobel John Steinbeck, con Florence Pugh nei panni di Cathy Ames.

A scrivere e co-dirigere il progetto è Zoe Kazan, nipote d’arte visto che suo nonno Elia fu il primo a portare questo classico della letteratura sul grande schermo nel 1955, con James Dean protagonista.

Di che cosa parla il romanzo La valle dell’Eden?

Pubblicato negli Stati Uniti nel 1952, La valle dell’Eden è una saga familiare che racconta la storia di due famiglie, gli Hamilton e i Trask, dagli anni della Guerra civile a quelli del Primo conflitto mondiale.

Se da un lato l’opera descrive nei dettagli la vita e il contesto della California nella quale cresce lo stesso Steinbeck, dall’altro l’autore rielabora il mito biblico di Caino e Abele, definendo proprio la Salinas Valley come la nuova Terra di Nod, dove la progenie di Caino si stabilì a seguito della morte di Abele.

All’interno del libro sono diversi i temi, dalla predestinazione al conflitto tra fratelli, passando per la lotta tra il Bene e il Male, quest’ultimo rappresentato da Cathy, una donna subdola e manipolatrice che prima sposa e poi tradisce Adam Trask.

John Steinbeck, dalla denuncia sociale al Nobel

Prima di arrivare a East of Eden, questo il titolo originale, Steinbeck aveva già raccontato più volte gli ultimi della società e la California della sua infanzia. Nel 1937 pubblica infatti Uomini e topi, un breve e potente ritratto del mondo dei braccianti, tra la fatica delle piantagioni e il clima di povertà e sopraffazione che dominano gli Stati Uniti. Mentre nel 1939 arriva il successo di Furore, il romanzo sulla Grande Depressione premiato con il Pulitzer.

La valle dell’Eden, scritto oltre un decennio dopo, rappresenta un nuovo ritratto della Salinas Valley e della California, un’opera ambiziosa che completa una lunga carriera coronata dal Premio Nobel per la Letteratura ottenuto nel 1962: “Per le sue scritture realistiche ed immaginative, che uniscono l’umore sensibile e la percezione sociale acuta”.

La serie Netflix tratta da La valle dell’Eden

Se il film del 1955 è ricordato soprattutto per il Cal Trask di James Dean, la nuova miniserie sposta lo sguardo altrove. Netflix ha infatti confermato che Florence Pugh – attrice britannica ormai nota dopo i successi di Midsommar, Piccole donne e la presenza nel Marvel Cinematic Universe – sarà centrale nella narrazione, portando in primo piano il complesso e discusso personaggio di Cathy Ames. La stessa Pugh è anche produttrice esecutiva del progetto.

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Al suo fianco troveremo Christopher Abbott nei panni di Adam Trask, Mike Faist in quelli di Charles Trask e Hoon Lee nel ruolo di Lee, Tracy Letts interpreta Cyrus Trask e Martha Plimpton Faye. Nel cast anche Ciarán Hinds, Joseph Zada e Joe Anders.

La miniserie La valle dell’Eden, girata in diverse location della Nuova Zelanda, è diretta da Garth David (per i primi quattro episodi) e da Laure de Clermont-Tonnere (nei restanti tre), e prodotta da Anonymous Content e Fifth Season.