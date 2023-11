“La vita delle rocce”: tra la rude provincia americana e la natura incontaminata con Rick Bass

“La vita delle rocce” – opera che segue “Cane da petrolio” – firma il ritorno in libreria di Rick Bass, scrittore e ambientalista statunitense classe ’58. Tredici racconti dove si percepiscono il misticismo dell’autore e il racconto del mondo rude della provincia americana, in continuo scontro con la bellezza di una natura incontaminata…

La vita delle rocce (Mattioli 1885, con la traduzione di Silvia Lumaca) di Rick Bass, scrittore e ambientalista statunitense classe ’58, segue l’apprezzamento per Cane da petrolio (edita dalla medesima casa editrice nel 2022, con la traduzione di Silvia Lumaca) e completa la traduzione dei racconti contenuti nel volume For a little while, pubblicato nel 2016.

Erede della grande tradizione delle short stories, Rick Bass racconta con tocco poetico il mondo rude della provincia americana, in continuo scontro con la bellezza di una natura incontaminata. Storie di desideri, di sentimenti, di sogni vengono narrate con dolcezza e lirismo.

Descrivendo i sontuosi paesaggi dell’America, Bass esplora la forza della natura e la complessità della società moderna, l’interiorità umana e la frenesia del mondo.

In questi tredici racconti si percepisce il misticismo dell’autore e la sua attenzione per le vite dei personaggi profondamente umani. E lettrici e lettori, coinvolti da una prosa vivace, condividono con essi storie speranze e illusioni, le luci e le ombre del sogno americano, tratteggiate con lucidità.

“Tutte le mie storie ruotano intorno a donne e uomini. Possono comparire bisonti, cani, capre, ma devo dire che a me interessa la mia specie“, racconta in un’intervistaal Corriere della Sera l’autore. “Se inserisco nella narrazione elementi del mondo ‘fisico’, ‘esterno’, ‘naturale’, non è per sminuire il personaggio, anzi. Mostrare come un protagonista ha a che fare con il tempo e con lo spazio lo rende più ricco, più sfaccettato“.