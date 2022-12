Ecco i 10 libri più venduti in Italia nei primi 11 mesi del 2022

Tra i 10 libri più venduti in Italia tra gennaio e novembre 2022 ben due romanzi dell’italiana Erin Doom. Forte la spinta di TikTok (si pensi anche all’altra autrice sotto pseudonimo in top ten, Kira Shell, e a It ends with us e La canzone di Achille). In classifica anche Joël Dicker, Isabel Allende e…

Alla fiera Più libri più liberi sono stati comunicati i dati sul mercato del libro nel 2022 (qui i dettagli), e sono stati anche resi noti i titoli dei 10 libri più venduti in Italia tra gennaio e novembre 2022.

Nella top ten compaiono due libri dell’italiana Erin Doom al primo (l’amatissimo Fabbricante di lacrime) e all’ottavo posto (Nel modo in cui cade la neve), Colleen Hoover al terzo con It ends with us, Madeline Miller con La canzone di Achille al settimo e Kira Shell al nono con Let the game begin.

In più occasioni, del resto, in questi mesi abbiamo sottolineato l’impatto di TikTok sulle vendite, non a caso nella top ten troviamo, oltre a Doom e Shell, anche altri successi di #BookTok come It ends with us e La canzone di Achille.

Stando ai trend emersi a Più libri, inoltre, non stupisce che tra i segmenti che meglio hanno performato nel 2022 ci siano i romanzi d’amore scritti da italiani (più 231%), e i romanzi chick lit italiani (92%).

Bene gialli e thriller, con la presenza diJoël Dicker, Gianrico Carofiglio e Antonio Manzini.

Un’ultima curiosità: in questa speciale classifica troviamo ben tre libri di autrici italiane che usano uno pseudonimo (Doom e Shell).

Ed ecco i 10 titoli più venduti nei primi undici mesi del 2022