Libri su eroine che hanno cambiato la Storia

La letteratura è ricca di eroine che ci ricordano quanto le donne possano regalare al mondo. Non solo personaggi di fantasia, ma anche numerosissime figure realmente esistite che hanno fatto qualcosa di importante, ribellandosi alle ingiustizie e lottando per avere il loro posto nel mondo, riuscendo a cambiare la Storia.

Vi consigliamo tre romanzi che raccontano la forza di queste eroine, due scritti da autrici e una da un autore: una donna decisa a essere pittrice anche quando non potrebbe; un’altra che sogna di diventare pediatra; tantissime donne che hanno dato aiuto ai soldati.

Autrice: Ilaria Tuti vive a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, è una delle più amate autrici italiane contemporanee. Il thriller Fiori sopra l’inferno, edito da Longanesi nel 2018, è il suo libro d’esordio. Il secondo romanzo, Ninfa dormiente, del 2019, è stato nominato agli Edgar Awards. Tra i suoi libri anche Fiore di roccia e Figlia della cenere.

Editore: Longanesi.

Genere: una storia vera che mostra la forza delle donne.

Pagine: 384.

Trama: questa è la storia dimenticata delle prime donne chirurgo, una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente gestito da loro. Ma è anche la storia dei soldati feriti e rimasti invalidi, che varcarono la soglia di quel mondo femminile convinti di non avere speranza e invece vi trovarono un’occasione di riabilitazione e riscatto.

Consigliato a… chi ama le storie nascoste nella memoria.

Cosa ci è piaciuto di più: l’umanità dei personaggi (qui la recensione di Francesca Cingoli su ilLibraio.it).

Autrice: Chiara Montani, già autrice de Il mistero della pittrice ribelle, è architetto di formazione, ha lavorato nel campo del design, della grafica e dell’arte, esplorando varie tecniche e materiali, e partecipando a esposizioni in Italia e all’estero. Specializzata in arteterapia, conduce da anni atelier sulle potenzialità terapeutiche del processo creativo.

Editore: Garzanti.

Genere: un romanzo storico, ma anche artistico, ricco di mistero.

Pagine: 336.

Trama: Firenze 1458. Lavinia, ferma davanti alla tela, immagina come mescolare i vari pigmenti: il rosso cinabro, l’azzurro, l’arancio. Ma sa che le è proibito. Perché una donna non può dipingere, può solo coltivare di nascosto il sogno dell’arte. Fino al giorno in cui nella bottega dello zio arriva Piero della Francesca, uno dei più talentuosi pittori dell’epoca. Lavinia si incanta mentre osserva la sua abile mano lavorare all’ultimo dipinto, La flagellazione di Cristo. L’artista che ha di fronte è tutto quello che lei vorrebbe diventare. Giorno dopo giorno, Lavinia capisce che la visita di Piero nasconde qualcosa.

Consigliato a… chi ama l’arte o vuole conoscerla meglio.

Cosa ci è piaciuto di più: l’ambientazione nella Firenze dei Medici.

Autore: Mattia Bertoldi è laureato in letteratura e linguistica italiana e inglese a Zurigo. Dal 2015 è membro di comitato dell’Associazione svizzera degli scrittori di lingua italiana, di cui è divenuto presidente nel 2020. Dell’autore Tre60 ha pubblicato anche Le cose belle che vorrai ricordare e Come tanti piccoli ricordi.

Editore: Tre60.

Genere: un romanzo drammatico ed emozionante.

Pagine: 288.

Trama: Zurigo, 1917. Lilly Volkart ha vent’anni e sogna di diventare pediatra. Mentre risparmia per pagarsi gli studi, lavora presso la pensione dei suoi genitori. Nelle sue stanze ospita moltissimi studenti del Politecnico, perlopiù svizzeri provenienti da altri cantoni. Ma tra loro c’è anche un italiano, Umberto, che si distingue per gentilezza e simpatia. Innamorarsi e fare progetti per il futuro sembra essere la cosa più naturale al mondo. Ma in Italia infuria la guerra, e presto Umberto è costretto a lasciare la Svizzera per andare a combattere in Veneto…

Consigliato a… chi vuole conoscere la storia vera di una donna coraggiosa.

Cosa ci è piaciuto di più: l’accuratezza dei dettagli.

