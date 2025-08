I libri son desideri: storie e saggi per chi crede ancora nelle stelle cadenti

C’è chi di tanto in tanto si sorprende a guardare il cielo distrattamente, come per sbaglio, e chi invece non ha mai smesso di tenere gli occhi alzati, per trovare una risposta alle domande di sempre o per esprimere fra sé e sé l’ennesimo desiderio.

Specialmente nelle notti d’estate, quando intravedere una stella cadente si fa sempre più probabile, e credere un pizzico in più nei propri sogni finisce per essere quasi d’obbligo.

Del resto, anche se non sempre abbiamo questa fortuna, a volte capita che le nostre speranze trovino un riscontro concreto nella quotidianità – come quando apriamo un libro e, senza neppure accorgercene, ci ritroviamo dove avevamo bisogno di stare: tra frasi che parlano di noi e sembrano scritte apposta per quel momento lì, in cui cercavamo un motivo per non perdere l’ottimismo.

E se quindi è vero che leggere è a sua volta un esercizio di fiducia, scegliere una storia che sappia favorire il nostro slancio nei confronti della vita è un po’ come lanciare una richiesta al cielo. In attesa che l’universo risponda, o che per lo meno ci mandi un segno tra le righe.

Tra romanzi feel-good e manuali divulgativi, storie cult e novità che scaldano il cuore, ecco allora una piccola “costellazione” di libri – che non pretende di essere esaustiva e i cui titoli non sono posti in ordine di importanza – pensata per chi ancora si ostina a portare gli occhi all’insù, cercando tra le stelle (o tra le pagine) un’occasione di felicità…

Il gabbiano Jonathan Livingston

Cominciamo da Il gabbiano Jonathan Livingston (BUR, traduzione di Beatrice Masini) di Richard Bach, romanzo cult degli anni ’70 il cui omonimo protagonista non è un gabbiano come tutti gli altri: là dove i suoi simili si limitano a dei viaggetti per procurarsi il cibo, infatti, lui intuisce nel volo una bellezza e un valore assoluti. E tanto basta per fargli meritare l’allontanamento dallo stormo: solo, audace e sempre più libero, Jonathan scoprirà così l’ebrezza di inseguire i propri sogni ed esplorare nuovi mondi, abitati da altri esemplari che condividono la sua stessa sete di perfezione.

Sophia ha toccato il fondo: in un solo giorno perde il lavoro, la reputazione e la nonna a cui era profondamente legata. Perciò, quando scopre di aver ereditato un ristorantino a Parigi, parte con l’intenzione di venderlo. Si apre così L’esercizio della gioia (Garzanti, traduzione di Monica Corbetta), di Karolina Schützer, libro sui desideri inaspettati che ci travolgono all’improvviso. Sì, perché il Lulu e le persone che lo abitano apriranno a Sophia le porte di una storia familiare che non conosceva, e che le farà decidere di ristrutturare il locale e sé stessa per inseguire un sogno tutto nuovo.

Da segnalare è anche Pensaci ancora (Salani, traduzione di Alessandra Casella) di Jacqueline Wilson, uno di quei libri sui desideri che ci ricordano come, per amare sé stessi, occorra innanzitutto saper sognare. La protagonista è Ellie, che vive in una Londra incredibilmente assolata e che, alla fine dei suoi trent’anni, sembra avere tutto – tranne una vita amorosa. Il giorno del suo 40° compleanno, che lo voglia o no, due incontri fortunati riaccenderanno però la sua passione, dimostrandole che è proprio quando credi di sapere come finirà che la vita ti mette davanti a un nuovo inizio…

Partire da un sogno per ripensare da zero la propria vita? Nel romanzo Il paese dove si nascondevano i sogni (Garzanti, traduzione di Vera Sarzano) di Sharon Gosling è possibile, anzi, è proprio ciò che dà nuova linfa alla protagonista, quando lascia Londra per trasferirsi nel paesino scozzese di Crovie, dove spera di realizzare la speranza a lungo rimandata di aprire un bistrot. Certo, all’inizio la diffidenza degli abitanti rende tutto più difficile, ma ci sarà un vecchio libro di ricette, trovato per caso, a offrirle una via per farsi accettare e per inseguire fino in fondo i suoi desideri.

A chi crede che i sogni non abbiano una data di scadenza, consigliamo poi una sorprendente novità dei mesi scorsi: C’è molta speranza (ma nessuna per noi), un romanzo, edito da Guanda, dell’autore e critico letterario Nicola H. Cosentino, che ci parla di H, uno scrittore calabrese trapiantato a Milano e intenzionato a indagare proprio i desideri umani. Armato di taccuino e registratore, sottopone perciò ad amici, parenti e sconosciuti una domanda semplice ma potente: “Cosa brama più di tutto il tuo cuore?”. Tra inchiesta e introspezione, il romanzo ci aiuta non solo a rimetterci in contatto con le nostre speranze, ma anche a capire se possiamo ancora permettercele.

Proseguiamo con Un nuovo giorno arriva quando trovi il coraggio di rifiorire (Garzanti, traduzione di Sara Arena) dell’autrice bestseller Raphaëlle Giordano, che di libri sui desideri e sul loro potere trasformativo ne scrive ormai da diversi anni. Questo, nel caso specifico, racconta la storia di Henriette, che per riuscire a guardarsi e ad amarsi con altri occhi sarà prima costretta ad accettare il contatto ravvicinato con Auguste, un collega di lavoro diametralmente opposto a lei, e che tuttavia potrebbe rivelarsi proprio ciò di cui la protagonista aveva bisogno senza saperlo.

Non solo libri sui desideri in senso stretto, ma, più in generale, anche libri sul coraggio di uscire dal proprio guscio per inseguire la felicità: un po’ come accade a Phoebe nel romanzo L’indirizzo segreto della felicità (Nord, traduzione di Emanuela Damiani) di Imbi Neeme, la cui vita isolata dovuta alla misofonia si trasforma quando la giovane inizia a ricevere delle misteriose cartoline d’amore risalenti al 1955. Decisa a scoprire la verità, si alleerà così con un postino e una studentessa per condurre un’indagine all’insegna di misteri, legami inaspettati e sogni troppo a lungo sopiti.

“Come nelle favole, certo, c’è speranza, c’è coraggio. C’è il dolore, c’è la paura. In fondo questa è la vita“: scriveva Lorenza Gentile su ilLibraio.it, in un articolo dedicato a Tutto il bello che ci aspetta (Feltrinelli), il terzo dei suoi libri sui desideri portato in libreria. E vale così anche per Selene, che superati i trent’anni sente di aver fallito e fugge da Milano alla Puglia, tra gli ulivi e i ricordi della sua infanzia. Finché nella sua terra natale, tra lo yoga, la cucina e l’introspezione, non imparerà che a volte, per avere accesso a una seconda possibilità, bisogna prima perdersi e ritrovarsi.

Avete voglia di partire, di lasciare tutto e ricominciare? Allora Alla fermata dei desideri (Garzanti, traduzione di Daniela Guarino) di Hiro Arikawa è il libro sui desideri che fa per voi, pronto a trasportarvi su un treno speciale nel quale la signora Tokie e sua nipote Ami aiutano i passeggeri a ritrovare la propria direzione. Ogni incontro svela un desiderio nascosto e offre un consiglio a chi ne ha bisogno, mostrandoci come una deviazione dal nostro tragitto abituale possa riaccendere la nostra speranza, e la scintilla di tutti quegli imprevisti in grado di cambiarci la vita.

Cambiamo mood con La lista dei desideri perduti (Newton Compton, traduzione di Daniela Di Falco) di Heidi McLaughlin, che ci presenta il personaggio di Palmer, vissuta senza mai concedersi il lusso di desiderare finché una diagnosi sconvolgente non la spingerà a scrivere una lista di sogni da realizzare. Con l’aiuto di Kent, paramedico dal cuore generoso, inizierà dunque un toccante viaggio alla ricerca di ciò che conta davvero, trasformando ogni desiderio in un inno alla vita, all’amore e alla speranza, e incoraggiando anche noi a valorizzare il tempo a nostra disposizione.

Verrà l’alba, starai bene

Tra i libri sui desideri arrivati da poco in libreria, c’è poi Verrà l’alba, starai bene (Mondadori), con cui il giovane autore bestseller Gianluca Gotto torna alla narrativa dopo due opere di non-fiction. Una vicenda che parla a chi sente il bisogno di cambiare, di riscoprirsi e di tornare a sperare, intrecciando il tema del viaggio con quello della rinascita interiore, e portandoci a riflettere su come affrontare le fragilità del nostro animo possa diventare un’occasione per riscoprire la nostra luce. Un testo che consola e ispira, adatto a chi è in cerca di risposte e soprattutto di nuovi orizzonti.

Veniamo ora a La lista di Mabel (astoria, traduzione di Patrizia Spinato) di Laura Pearson, un libro sui desideri che apparentemente si realizzano quando ormai è troppo tardi, ma che in realtà ci permettono di dare comunque un senso alla nostra esistenza. Rimasta sola a 86 anni, Mabel trova infatti un’ultima lista lasciatale dal marito: un invito a cercare un’amica perduta di nome Dot. La sua missione si trasformerà in un inatteso cammino di rinascita, dove dire “sì” alla vita diventa un atto di coraggio che ci fa risintonizzare con la voglia di assaporare pienamente ogni istante…

A proposito di attimi da assaporare, in questo percorso dedicato ai libri sui desideri non poteva mancare Veronika decide di morire (La Nave di Teseo, traduzione di Rita Desti) del grande scrittore brasiliano Paulo Coelho, l’iconico viaggio di formazione di una giovane donna che – smarrita ogni speranza – vorrebbe dire addio alla propria vita. Peccato che il suo tentativo fallisca e che, nell’ospedale in cui viene ricoverata, scopra un’umanità nuova, fatta di persone apparentemente “folli”, che invece la aiuteranno a vedere la realtà con occhi diversi e ad amarla in ogni suo aspetto.

Come anticipavamo, tra i libri sui desideri che abbiamo selezionato, figurano non solo svariati romanzi, ma anche alcuni manuali: fra questi c’è La teoria di lasciare andare (Newton Compton, traduzione di Elena Lombardi), scritto da Mel Robbins con Sawyer Robbins, che ci invita a liberarci da ciò che ostacola la realizzazione dei nostri sogni con queste due parole semplici, eppure rivoluzionarie. Lasciare andare. Per rimettere al centro il nostro desiderio di felicità attraverso riflessioni ed esempi concreti, che ci facciano smettere di compiacere gli altri e iniziare a vivere.

La felicità nei giorni di pioggia

Andiamo avanti con il bestseller La felicità nei giorni di pioggia (Libreria pienogiorno, traduzione di Sara Puggioni) di Imogen Clark, in cui, dopo la perdita improvvisa della madre, la giovane Romany si ritrova affidata a quattro tutori molto diversi, scelti con amore per guidarla nell’anno più delicato della sua vita. Attraverso le loro esperienze, i loro ricordi e i segreti che torneranno a galla, Romany si renderà conto del fatto che la felicità non coincide con la perfezione, ma con la capacità di accogliere il dolore e trasformarlo in forza, ispirandoci a brillare a nostra volta perfino sotto la pioggia.

Se a conquistarvi sono invece quei libri sui desideri che parlano di come fermarsi, ascoltarsi e lasciarsi aiutare per far riemergere la propria gioia di vivere, vi suggeriamo Una locanda Rosso Lampone (Garzanti) di Amanda Colombo, ambientato in una locanda incantata sul lago Maggiore, dove chi arriva porta con sé la sensazione di aver smarrito la rotta e, al tempo stesso, un profondo desiderio di cambiamento. Una storia gentile, che ci invita a credere ancora nei luoghi – e nelle persone – fuori dal comune, grazie a cui affrontare i nostri blocchi e tornare infine a sorridere.

E concludiamo con Nulla succede per caso (Mondadori, traduzione di Roberto Cagliero), un saggio in cui lo psicoterapeuta Robert H. Hopcke esplora il potere delle coincidenze significative – o sincronicità, come le definiva Carl Gustav Jung (1875-1961) -, raccontandoci, attraverso diverse storie vere, come alcuni eventi apparentemente casuali possano rendere manifesto un nostro desiderio recondito (e indicarci dei sentieri forse inaspettati, ma fatti apposta per noi). Un invito a riscoprire la magia del possibile anche nei momenti più imprevedibili…

