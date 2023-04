“nome in codice: Elitár I”: il viaggio di Ariane Chemin alla ricerca di Milan Kundera

In libreria “nome in codice: Elitár I. Sulle tracce di Milan Kundera”, la biografia letteraria dell’autore francese di origine cecoslovacca firmata dalla scrittrice e giornalista Ariane Chemin. Un viaggio tra editori e cineasti, compositori e pianisti assassinati, vecchi dissidenti e spie pentite, ripercorrendo la vita e l’opera di un romanziere diviso tra due patrie, e che ha scelto di “scomparire”

Arriva in libreria per NR edizioni, con la traduzione di Francesco Maselli, nome in codice: Elitár I. Sulle tracce di Milan Kundera, biografia letteraria firmata da Ariane Chemin, giornalista e scrittrice francese, inviata del quotidiano Le Monde.

Il titolo prende parte alla collana Élite, che ospita i libri del premio Pulitzer Lawrence Wright e il memoir del Presidente americano Joe Biden. Dopo il successo avuto in Francia, esce dunque in Italia il libro che indaga sulla vita di Milan Kundera, uno degli scrittori più letti al mondo, ma anche uno “scomparso volontario”.

L’autore del bestseller L’insostenibile leggerezza dell’essere e di altri libri, come Un incontro e La festa dell’insignificanza, oltre che dell’inedito Un Occidente prigioniero (proposto da Adelphi l’anno scorso), rifiutando ogni invito ad apparire in pubblico per quasi quarant’anni, è riuscito infatti a cancellarsi dal reale. Dove la rarità illumina, l’onnipresenza diluisce l’essere. Ha pienamente realizzato l’intento di vivere solo attraverso i suoi libri, svanire in essi come narratore muto di storie già raccontate. E mentre i suoi personaggi restano impressi nella memoria, lui è diventato di fatto uno scrittore fantasma…

Ariane Chemin, che da quando aveva vent’anni sogna di incontrare l’autore de Lo scherzo e de L’insostenibile leggerezza dell’essere, scrive un libro che è un po’ ritratto, un po’ biografia letteraria, un po’ reportage. Si mette sulle tracce dello scrittore francese di origine cecoslovacca, viaggiando da Est a Ovest, da Praga a Rennes, dalla Corsica a Belle-Île-en-Mer e incontrando sua moglie Vera.

Incrocia durante questa peregrinazione editori e cineasti famosi, compositori e pianisti assassinati, vecchi dissidenti e spie pentite, con l’intento di ripercorrere la vita e l’opera di un romanziere diviso tra due patrie.